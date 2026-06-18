Rynek pracy zmienia zasady gry. Czas na LevelUp

Rynek pracy nie stoi w miejscu – my też nie możemy

Jeszcze kilkanaście lat temu plan wydawał się prosty. Skończyć szkołę, znaleźć pracę, budować doświadczenie, awansować. Raz zdobyte wykształcenie często wystarczało na wiele lat życia zawodowego.

Dziś ten scenariusz sprawdza się coraz rzadziej. Zmieniają się technologie. Zmieniają się modele biznesowe. Zmieniają się zawody. Według prognoz Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) do 2035 roku powstanie około 900 tys. nowych miejsc pracy.

Brzmi jak dobra wiadomość.

Problem polega na tym, że same miejsca pracy nie rozwiązują najważniejszego wyzwania współczesnego rynku. Coraz częściej brakuje bowiem nie stanowisk, lecz ludzi posiadających odpowiednie kompetencje.

Potwierdza to również raport „Barometr zawodów 2025”. Aż 23 zawody uznano za deficytowe w Polsce, co oznacza, że pracodawcy już dziś mają trudności ze znalezieniem kandydatów odpowiadających ich potrzebom. Coraz rzadziej raz zdobyte kompetencje wystarczają na całe życie zawodowe. Częściej przypominają oprogramowanie, które należy regularnie aktualizować.

Najważniejsza aktualizacja? Własne kompetencje

Nieprzypadkowo eksperci mówią dziś o upskillingu i reskillingu. Pierwsze oznacza rozwijanie oraz aktualizowanie już posiadanych kompetencji, drugie – zdobywanie zupełnie nowych umiejętności pozwalających odnaleźć się w innym obszarze zawodowym.

Jak wynika z raportu „Kompetencje Przyszłości 2025” firmy CERTES, jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku jest zdolność uczenia się, aktualizowania wiedzy i dostosowywania się do zmian technologicznych oraz gospodarczych.

I właśnie tutaj pojawia się pytanie, które zadaje sobie dziś coraz więcej osób: skoro świat nieustannie przechodzi na kolejne poziomy rozwoju, to jak nie zostać na poprzednich?

Każdy ma potencjał. Nie każdy go wykorzystuje

Potencjał jest jedną z najbardziej niedocenianych walut współczesnego rynku pracy. Nie widać go w CV. Nie da się go zmierzyć liczbą przepracowanych lat ani zajmowanym stanowiskiem. O jego wartości decyduje coś innego – gotowość do rozwoju.

Kolejne etapy edukacji są czymś więcej niż zdobywaniem dyplomów czy świadectw. Są sposobem na odkrywanie nowych możliwości, rozwijanie mocnych stron i wchodzenie na wyższy poziom wiedzy oraz możliwości.

Do tej idei nawiązuje kampania Nauka LevelUp realizowana przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Jej przesłanie jest proste: niezależnie od tego, na jakim etapie jesteśmy dzisiaj, zawsze możemy zrobić krok dalej i wejść na kolejny poziom rozwoju.

Nauka LevelUp – czasem wystarczy jeden krok

WSKZ poprzez kampanię Nauka LevelUp chce ułatwić podjęcie decyzji o pierwszym kroku w kierunku rozwoju. W ramach akcji można rozpocząć przyszłościowe studia nawet o 50% taniej. Promocja obejmuje różne poziomy kształcenia – od studiów licencjackich i inżynierskich, przez magisterskie i jednolite magisterskie, aż po podyplomowe.

Dzięki temu z oferty mogą skorzystać zarówno osoby dopiero wkraczające w świat szkolnictwa wyższego, jak i te, które chcą zdobyć nową specjalizację, rozwinąć obecne kompetencje lub przygotować się do kolejnego etapu kariery.

WSKZ: partner w rozwoju kompetencji

Sama decyzja o rozwoju to dopiero początek. Równie ważne jest znalezienie miejsca, które pozwoli zdobywać wiedzę w sposób dopasowany do współczesnych realiów.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego od 25 lat wspiera osoby, które chcą rozwijać swój potencjał i świadomie inwestować w przyszłość. Uczelnia stawia na nowoczesny model edukacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zapewniając całodobowy dostęp do platformy online z materiałami dydaktycznymi.

Za jakością kształcenia stoi ponad 1100 ekspertów – profesorów, doktorów, praktyków branżowych i liderów biznesu. Bogata oferta studiów obejmuje obszary od prawa i administracji, przez nowe technologie, biznes i marketing, aż po pedagogikę, psychologię oraz nauki społeczne.

Czas wejść na wyższy poziom

Tworzymy swoją przyszłość każdego dnia – decyzja po decyzji, kompetencja po kompetencji, poziom po poziomie. Właśnie o tym przypomina kampania Nauka LevelUp. To zachęta do świadomego inwestowania w rozwój oraz wykorzystywania swojego potencjału poprzez zdobywanie wiedzy i umiejętności. Bo każdy kolejny poziom możliwości zawodowych zaczyna się od pierwszego kroku.

Rekrutacja na studia w WSKZ jest otwarta i odbywa się w pełni online. Szczegóły dotyczące promocji Nauka LevelUp oraz pełna oferta studiów dostępne są na stronie: https://studia-online.pl

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