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RegioJet się nie poddaje. Uciekł, a teraz wraca na polskie tory

"Pojawiasz się i znikasz" - może RegioJet był w Polsce krótko, ale najwyraźniej podłapał nasze hity i przewoźnik zachowuje się jak bohater kultowej piosenki.

Adam Bednarek
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regiojet
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Historia niezbyt długiego pobytu RegioJet w Polsce to jednocześnie opowieść filmowa. Wprawdzie nie czeski film ani tym bardziej hollywoodzka ckliwa opowiastka ze szczęśliwym zakończeniem. Bardziej mroczny, surowy dramat z przesłaniem: jeśli polecisz zbyt blisko słońca, to możesz się sparzyć. Boleśnie. 

Początek był rzeczywiście obiecujący. RegioJet pysznił się, że można jeździć i tanio, i szybko. PKP Intercity podjęło rzuconą rękawicę, zaczęły się promocje, kuszenie podróżnych, aż w końcu prędko pojawiły się także kłopoty. RegioJet nagle wycofał kilka połączeń, wprowadzając niemały chaos na polskiej kolei. Grzmiało PKP Intercity, interweniował Urząd Transportu Kolejowego. I niby wydawało się, że Czesi powrócą na właściwe tory, to przed majówką poinformowali o wycofaniu się z Polski. Nie całkowitym, bo zagraniczne trasy dalej są realizowane - np. Przemyśl - Praga - ale po krajowych zostało wspomnienie. I to raczej z tych nieprzyjemnych. 

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- Nie da się zarabiać na przewozach, jeśli pierwotne plany zakładały pociągi ośmio-dziesięciowagonowe, a uruchomione zostały pociągi trzy-czterowagonowe. Koszty tej działalności znacząco przekraczały przychody ze sprzedaży biletów - oceniał w rozmowie z Business Insider Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury.

Wtórowała mu Joanna Siecińska, członkini zarządu PKP Intercity, która w wywiadzie z "Rynkiem Kolejowym" wprost stwierdzała, że RegioJet "nie był przygotowany na wejście na polski rynek kolejowych przewozów pasażerskich".

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Za pierwszym razem się nie udało. Za drugim będzie lepiej?

Wygląda na to, że będziemy mieli okazję się o tym przekonać, bo RegioJet szykuje się do kolejnej próby. 

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Potwierdzamy, że w ramach prac nad opracowaniem rocznego rozkładu jazdy 2026/27 RegioJet złożył wnioski o przyznanie tras w relacjach krajowych - poinformowały PAP Polskie Linie Kolejowe. 

Czesi chcieliby jeździć z Warszawy do Szczecina, Poznania, Krakowa, Wrocławia czy Gliwic. To ostatnie połączenie miałoby być skrócone do Zawiercia ze względu na modernizację Katowickiego Węzła Kolejowego i ograniczenia przepustowości. 

Zdaniem PLK z "formalnego punktu widzenia" pociągi powinny znaleźć się w rozkładzie, o ile tylko RegioJet zaakceptuje propozycje tras. 

Być może RegioJet uczy się na błędach

Każdy zasługuje na jeszcze jedną szansę i nie należy skreślać z powodu wcześniejszych wpadek. Mimo wszystko ponowne wejście Czechów na polskie tory obserwowane będzie z pewnym dystansem. Niepewnością, a nie ekscytacją. Więcej będzie wątpliwości niż radości. A co jeśli nagle, ni z tego, ni z owego, znowu wycofają kilka pociągów? Odzyskiwanie zaufania będzie długim procesem.

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Nie da się jednak ukryć, że konkurencja często się przydaje i jest potrzebna. Widać to szczególnie na trasie Warszawa - Poznań, gdzie RegioJet przez chwilę był obecny. Teraz pasażerowie mają problem, aby znaleźć wolne miejsce w pociągach PKP Intercity. O olbrzymim zainteresowaniu pisała poznańska "Wyborcza". Najgorsza sytuacja jest w piątki, a bilety na popołudniowe wyjazdy trzeba kupować z dużym wyprzedzeniem. 

Zdjęcie główne: Jan Haz / Shutterstock.com

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Adam Bednarek
11.06.2026 09:25
Tagi: PociągipodróżeRegioJet
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