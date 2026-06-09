Polski mini-Dubaj tuż przed otwarciem. Tyle kosztuje basenowy prestiż

Hotel Gołębiewski w Pobierowie pierwszych gości przyjmie już 10 czerwca, a nie pod koniec miesiąca, jak wcześniej ogłaszano. Nie wszystkich decyzja o przyspieszeniu ucieszyła. Niektórzy byli rozczarowani, że planowali być na otwarciu, a tymczasem premierowa wizyta albo przemknęła koło nosa, albo wymagała korekty urlopu. "Doskonale widzimy, jak duże emocje budzi pierwszy sezon Gołębiewski Pobierowo i ogromnie doceniamy zainteresowanie obiektem" - odpowiadali w komentarzach na Facebooku osoby prowadzące profil obiektu.

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To zainteresowanie cieszy również władze gminy Rewal.

- Jako gmina możemy tylko przyklasnąć, że tak duża inwestycja została zrealizowana na naszym terenie - przyznaje w rozmowie ze szczecińską "Wyborczą" Konstanty Oświęcimski, wójt gminy Rewal.

Portal przypomina, że gmina już wcześniej zarobiła na hotelu niemałe pieniądze, sprzedając w przetargu 30-hektarową działkę za 50,5 mln zł. Wcześniej nabyła ją od Agencji Mienia Wojskowego za… 7 mln zł.

Gmina może liczyć na wpływy do budżetu z podatków. A do tego dojdzie oczekiwany przez władze gminy turystyczny rozwój okolicy.

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- Sądzę, że da impuls do jeszcze lepszego rozwoju turystyki w gminie przez cały rok. Do tej pory w okresie posezonowym prym wiodły Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg. Mamy nadzieję, że teraz do tego grona dołączy gmina Rewal - przyznaje wójt.

Na ten aspekt zwracała również uwagę w rozmowie z portalem WP Turystyka Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, argumentując, że "Pobierowo i Rewal to nadmorskie miejscowości, które bardzo długo czekały na swoje pięć minut".

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Turyści będą przyjeżdżać nie tylko do samego hotelu, by tam spędzić urlop

Możliwe będzie skorzystanie z basenu nawet wtedy, gdy nie jest się zameldowanym gościem. Ma to być jeszcze jeden dodatek dla rewalskiego przemysłu turystycznego, jak oczekuje wójt gminy.

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Choć Bankier zauważył, że kąpiele nie będą należeć do najtańszych. Dorośli i młodzież starsza niż 14 lat za 1,5 godz. pływania zapłaci 80 zł, natomiast dzieci i młodzież do lat 14 - 40 zł. Hotelowi goście dostęp do basenu mają w cenie pobytu.

Pobierowo faktycznie już przyciąga

Portal eswinoujscie.pl donosi, że "mieszkańcy i przedsiębiorcy zauważają coraz większy ruch". Chętnych do sfotografowania kolosa przybywa.

Rosnące zainteresowanie oznacza także większy ruch w lokalnych restauracjach, sklepach i punktach usługowych. Każdy dodatkowy turysta to szansa na zarobek dla lokalnych przedsiębiorców. Właściciele pensjonatów i gastronomii liczą, że rozgłos wokół hotelu przełoży się na kolejne rekordy odwiedzin. Wszystko wskazuje na to, że sezon 2026 może być jednym z najlepszych w historii tej nadmorskiej miejscowości - czytamy.

Ten prawdziwy najazd może jednak zmartwić tych, którzy lubili tamtą okolicę, ale nie przepadają za aż tak wielkimi tłumami. Jak to zwykle w życiu bywa: szczęście jednych, to strata drugich.

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Zdjęcie główne: Heiko Kueverling / Shutterstock.com

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Adam Bednarek 09.06.2026 15:21

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