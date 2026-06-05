PKP Intercity ma już nowe wagony. W sam raz na wakacje

PKP Intercity podpisało umowę z H. Cegielski Fabryką Pojazdów Szynowych w Poznaniu na modernizację 50 wagonów do standardu COMBO dwa lata temu. Pierwsze pojazdy dotarły do przewoźnika na początku kwietnia, dziś PKP Intercity posiada już wszystkie zamówione jednostki.

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Standard COMBO, czyli jaki?

Wagony posiadają udogodnienia dla różnych grup podróżnych: osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności ruchowej, rodzin z dziećmi czy rowerzystów. Tak zmodernizowane pojazdy "zapewniają komfortowe przejazdy w pociągach ekonomicznej kategorii Intercity", obiecuje przewoźnik.

Wyremontowane składy mogą pochwalić się wymienionymi wózkami. Dzięki temu w środku będzie ciszej, bo lepiej tłumią hałas. W trakcie podróży pasażerowie mogą skorzystać z indywidualnych lub czteroosobowych stolików. Do naszej dyspozycji oddano rzecz jasna gniazdka elektryczne oraz USB, możliwy jest też bezprzewodowy dostęp do internetu. Nowoczesny system informacji pasażerskiej wyświetla m.n. czasy przejazdu, stacje postoju czy temperaturę.

W wagonach znajdują się dwie maszyny vendingowe z napojami oraz przekąskami. To już dziś standard w pociągach PKP Intercity. Pasażerowie chwalą sobie wygodny dostęp do przekąsek i napojów.

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Przestrzeń wagonów COMBO jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

W specjalnym przedziale zamontowano dwa pełnowymiarowe fotele oraz przygotowano dwa miejsca na wózki inwalidzkie, które wyposażono w trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, przyciski SOS, panele sterowania oświetleniem i klimatyzacją oraz stoliki.

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Bezpieczny wjazd na pokład umożliwia specjalna rampa, a sprawne poruszanie się wewnątrz automatyczne drzwi przedziałowe oraz bezprogowe podłogi. Wszystkie piktogramy są także w alfabecie Braille’a. Pojazdy posiadają również kontrastowe drzwi wejściowe, klamki, poręcze i przyciski, umieszczone na wysokości odpowiedniej dla osób poruszających się na wózkach - opisuje przewoźnik.

Rodziny z małymi dziećmi wsiądą do dwóch przedziałów przygotowanych z myślą o najmłodszych. Ściany i wykładzinę podłogową zdobi kolorowa grafika ze zwierzętami, a siedziska foteli można połączyć ze sobą. W ten sposób tworzy się "jedną wygodną płaszczyznę", która może posłużyć podczas drzemki dziecka. Dodatkowo w toalecie jest przewijak dla dzieci.

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Obecnie PKP Intercity posiada 165 wagonów COMBO. W sezonie wakacyjnym do przewoźnika trafią kolejne pojazdy modernizowane przez PKP Intercity Remtrak.

Wagony w sam raz na wakacje

Można się spodziewać, że wielu Polaków pojedzie na wyczekiwane urlopy właśnie pociągami. Jak zapowiedział wcześniej przewoźnik, w tegoroczne lato pasażerowie będą mieli do dyspozycji rekordową liczbę połączeń PKP Intercity - aż 560 połączeń w ciągu doby. To o 46 połączeń więcej niż w ubiegłe lato.

To dobra wiadomość, że podróżować będziemy w modernizowanych wagonach. Wyremontowane jednostki COMBO zostaną włączone do sezonowych wakacyjnych pociągów, m.in. do TLK Kozica relacji Poznań – Zakopane – Poznań, TLK Pułaski oraz TLK Bursztyn - oba relacji Kraków – Kołobrzeg – Kraków. Podróżni będą mogli z nich skorzystać także w pociągach całorocznych kursujących do popularnych miejscowości turystycznych. Wagony COMBO są np. w składzie TLK Małopolska jeżdżącym między Trójmiastem a Zakopanem, czy TLK Osterwa relacji Szczecin – Zakopane – Szczecin.

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Adam Bednarek 05.06.2026 15:02

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