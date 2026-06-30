Półmetek zbierania zgłoszeń do konkursu Piórko 2026. Nagroda Biedronki czeka

Dlatego przypominamy: właśnie dotarliśmy do półmetka zbierania zgłoszeń do ilustratorskiej części konkursu Piórko 2026. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci. I to naprawdę oznacza jedno: jeśli myślisz o udziale, to jest ten moment.

120 000 zł za najlepsze ilustracje w Piórku Wyobraźni

30 000 zł za najlepsze ilustracje w Piórku Innowacji

2 ścieżki, które dają pełną swobodę tworzenia

Ostatni moment na rejestrację i przysłanie zgłoszenia

Nie ma jednego „właściwego” sposobu na ilustrację. Tak jak nie ma jednego idealnego momentu, żeby zacząć. W tej edycji twórcza wolność ma wyjątkowo szerokie granice. Uczestnicy mogą wybrać drogę twórczą, która najlepiej do nich pasuje. Piórko Wyobraźni - gdzie liczy się warsztat, intuicja i budowanie ilustracji od zera, szkic po szkicu lub Piórko Innowacji, w którym technologia AI staje się narzędziem twórczym, rozszerzeniem pomysłu i przestrzenią do eksperymentu. Co więcej, w tym roku po raz pierwszy w historii konkurs jest otwarty dla wszystkich – tych z doświadczeniem, jak i tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z ilustracją.

Jedno jest pewne: tegoroczni zwycięzcy Piórka na trwale zapiszą się w historii. Będzie ich dwójka, zilustrują dwie zupełnie różne opowieści w dwóch różnych ścieżkach konkursu, w tym tej dopuszczającej wykorzystanie narzędzi AI, a na koniec zgarną nagrody finansowe z najwyższej puli na polskim rynku wydawniczym. Jestem pewien, że to wystarczająca lista powodów, żeby wystartować w tegorocznym przełomowym Piórku. - Arkadiusz Mierzwa, dyrektor komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka i juror konkursu.

Na uczestników czekają konkretne wyzwania. W Piórku Wyobraźni ilustratorzy pracują na fragmentach opowiadania „Lis Leonardo i Panna Wiemwszystko” Barbary Kosmowskiej – zwycięskiego tekstu tej ścieżki. W Piórku Innowacji zadaniem jest stworzenie ilustracji do historii „Smok, który chciał zostać rycerzem” Mariusza Kulmy – opowiadania, które podbiło serca jurorów części tekstowej.

Prace ​ przyjmowane są do 9 lipca, do godziny 23:59.

Nadesłane prace oceni jury złożone z uznanych ilustratorów i twórców – ludzi, którzy wiedzą, jak wygląda dobra opowieść zamknięta w obrazie. To oni wybiorą projekty, które nie tylko imponują warsztatem, ale też mają w sobie coś więcej: emocję, pomysł i świeżość, która zostaje z odbiorcą na długo.

A jaką podpowiedź dla ilustratorów ma członek Jury - Edgar Bąk?

Nie sugerować się pracami z poprzednich lat. Szukamy oryginalnego spojrzenia. A zwierzaki to niesamowicie wdzięczni bohaterowie. To są takie postaci, w których można trochę poszaleć stylistycznie.

Na zwycięzców czeka nie tylko nagroda finansowa, ale coś znacznie ważniejszego – szansa na dostanie się do tysięcy polskich domów - w Piórku Wyobraźni w formie drukowanej książki, w Piórku Innowacji w formie e-book’a.

Bo Piórko to nie tylko konkurs. To moment, w którym talent spotyka się z odwagą. W którym pomysł dostaje szansę, żeby zaistnieć naprawdę. A pierwszy krok? Zawsze jest najtrudniejszy. Ale właśnie dlatego – warto zrobić go teraz. Wejdź na: Piórko 2026. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci.

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