Papież mówi o AI to, czego nigdy nie powiedzą giganci. Warto go posłuchać

W swoim wpisie papież podkreślił, że każde narzędzie technologiczne - a więc także modele AI - ucieleśnia konkretne wybory: co mierzy, co ignoruje, co optymalizuje i jak klasyfikuje ludzi oraz sytuacje. To opis tego, jak działają współczesne systemy uczenia maszynowego, które przecież nie powstają w próżni.

W praktyce oznacza to, że nawet jeśli AI nie ma „intencji”, to jej twórcy już tak. A te intencje - świadome lub nie - zapisują się w danych treningowych, architekturze modelu, sposobie walidacji i w tym, jakie błędy uznaje się za akceptowalne. To dlatego modele potrafią być świetne w rozpoznawaniu twarzy białych mężczyzn, a znacznie gorsze w przypadku kobiet o ciemniejszej karnacji. To dlatego chatboty potrafią halucynować z przekonaniem godnym telewizyjnego eksperta. I dlatego generatory obrazów potrafią powielać stereotypy, nawet jeśli nikt ich o to nie prosił.

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„Odpowiedzialność na każdym etapie”. Papież punktuje branżę

Leon XIV pisze: odpowiedzialność musi być jasno określona na każdym etapie - od projektowania, przez rozwój, aż po wdrożenie i użytkowanie. I że musi istnieć możliwość wskazania osoby lub instytucji, która odpowie za decyzje podejmowane przez system.

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To brzmi jak coś, co od lat powtarzają eksperci od AI governance, ale rzadko kto mówi to tak dosadnie. Firmy technologiczne często zasłaniają się „złożonością modeli” albo „nieprzewidywalnością emergentnych zachowań”, a papież proponuje coś bardzo przyziemnego: odpowiedzialność jak w każdej innej branży. Jeśli samochód ma wadę konstrukcyjną, producent odpowiada. Jeśli AI podejmuje decyzję, która szkodzi ludziom - ktoś również powinien odpowiadać.

„Magnifica Humanitas” - 42 tys. słów o AI

Warto pamiętać, że to nie jest jednorazowy wyskok. W maju papież opublikował 42,3‑tysięczny list „Magnifica Humanitas”, w którym rozłożył na czynniki pierwsze zagrożenia i dylematy związane z AI. To objętość porównywalna z krótką książką - i, co ciekawe, dokument, który w wielu miejscach brzmi bardziej jak raport think‑tanku niż kościelna encyklika.

W liście pojawiły się postulaty regulacji firm AI, ochrony pracowników zagrożonych automatyzacją, a także edukacji młodych użytkowników, by technologia nie zaburzała ich rozwoju. Papież zwrócił też uwagę na konieczność ochrony dzieci przed przemocą i treściami seksualnymi generowanymi przez modele - temat, który w branży AI jest często zamiatany pod dywan, bo nie pasuje do narracji o „innowacji”.

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Watykan zakłada komisję ds. AI

Równolegle do publicznych wypowiedzi papieża Watykan powołał specjalną komisję, która ma zajmować się wyzwaniami związanymi ze sztuczną inteligencją. To kolejny sygnał, że Stolica Apostolska traktuje temat poważnie - i że nie zamierza ograniczać się do moralizowania z ambony. W praktyce oznacza to, że w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się bardziej konkretnych propozycji, być może nawet dokumentów, które będą próbowały wpływać na globalną debatę o regulacjach AI.

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Można oczywiście wzruszyć ramionami i powiedzieć: „OK, papież coś napisał na X, co z tego?”. Ale to byłoby zbyt proste. Głos papieża - niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy nie - ma globalny zasięg i realny wpływ na debatę publiczną. A branża technologiczna, która często działa szybciej niż regulatorzy, potrzebuje czasem kogoś, kto powie głośno to, czego nie chcą powiedzieć prezesi firm AI: że technologia nie jest neutralna, że ma konsekwencje i że ktoś musi za nie odpowiadać.

W dodatku papież mówi to w momencie, gdy modele AI stają się coraz bardziej autonomiczne, a ich decyzje coraz trudniejsze do wyjaśnienia. W 2026 r. mówimy już nie tylko o chatbotach, ale o systemach podejmujących decyzje w medycynie, finansach, edukacji czy sądownictwie. To nie jest zabawa w generowanie memów. To infrastruktura społeczna.

A co na to branża?

Firmy technologiczne oficjalnie mówią o „odpowiedzialnym AI”, „bezpieczeństwie modeli” i „transparentności”. Ale jednocześnie ścigają się w tempie, które nie pozostawia wiele miejsca na refleksję. Wystarczy spojrzeć na ostatnie miesiące: kolejne modele, kolejne wersje, kolejne parametry, kolejne benchmarki. Wyścig trwa, a jego reguły ustalają ci, którzy biegną najszybciej.

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W tym kontekście głos papieża działa jak zimny prysznic. Nie zatrzyma biegu, ale może sprawić, że ktoś spojrzy pod nogi. Czy papież ma rację? Z perspektywy technologicznej - tak. AI nie jest neutralna. Modele są projektowane przez ludzi, trenowane na danych tworzonych przez ludzi i wdrażane w systemach, które obsługują ludzi. To, że działają w sposób matematyczny, nie oznacza, że działają w sposób moralnie obojętny.

Z perspektywy społecznej - również tak. Jeśli technologia ma realny wpływ na życie milionów ludzi to nie może być traktowana jak ciekawostka. A jeśli ma wpływ negatywny, to ktoś musi ponieść odpowiedzialność. Dyskusja o AI nie należy już wyłącznie do inżynierów. I bardzo dobrze.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.