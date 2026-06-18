Allegro pisze, że jest problem z paczką. Ale to nie Allegro

CERT Orange Polska poinformował o nowej kampanii, w której oszuści podszywają się pod najpopularniejszą platformę sprzedaży internetowej w Polsce. Wymagają od ofiary pilnego poprawienia adresu dostawy, bo w innym przypadku paczka nie zostanie dostarczona. Problem jest jednak taki, że żadna paczka nie jest zagrożona, a jedynie dane konta oraz karty płatniczej użytkownika.

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Podszywają się pod Allegro i piszą o problemie z adresem dostawy

Twórcy Allegro ułatwiają zakupy i nie wymagają każdorazowego wpisywania adresu wysyłki. Jeśli raz to zrobimy, zamawianie paczek jest praktycznie natychmiastowe.

Mimo to oszuści postanowili założyć, że i tak obawiamy się popełnienia błędu podczas zamawiania produktów na Allegro. Wysyłają bowiem maile z informacją o rzekomym błędzie w adresie, podszywając się pod Allegro.

fot. Orange CERT

Wiadomość zawiera ikonę aplikacji Allegro, a treść sugeruje "wymagane działanie". Całość została spreparowana w taki sposób, aby wyglądała tak, jakby faktycznie pochodziła od twórców polskiej platformy sprzedażowej. Treść komunikatu jest napisana bez błędów (co rzadko zdarza się w przypadku wiadomości od oszustów) i zwraca uwagę na problem z podanym adresem dostawy, który miał nie zostać rozpoznany przez partnera kurierskiego.

Obecnie próbujemy przetworzyć Twoje zamówienie, ale napotkaliśmy problem ze wskazanym adresem dostawy. Powód: Adres dostawy wydaje się być nieprawidłowy, niekompletny lub nie został rozpoznany przez naszego partnera kurierskiego - piszą w wiadomości oszuści.

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Chcą, abyś kliknął przycisk i podał im swoje dane

Ważnym elementem całego oszustwa jest też przycisk "Zaktualizuj adres dostawy", który przenosi potencjalną ofiarę na fałszywą stronę logowania. Aby stworzyć pozory wchodzenia na bezpieczną witrynę, oszuści dodali też element udający weryfikację, czy jest się człowiekiem. Oczywiście ta weryfikacja nie ma nic wspólnego z prawdziwymi mechanizmami – ma wyłącznie obniżyć czujność ofiary.

fot. Orange CERT

Następnie użytkownikowi wyświetla się ekran przypominający ekran logowania Allegro z kilkoma opcjami, takimi jak klucz dostępu czy konto Google. Strona oczywiście ma na celu wyciągnięcie od użytkownika danych logowania. Jeśli to zrobimy, oszuści zyskują dostęp do konta Allegro. Ale to nie wszystko, bo po wpisaniu danych logowania system każe wypełnić dane nowego adresu dostawy oraz… zapłacić.

Jeśli ofiara uwierzy, poda też dane karty i pozwoli oszustom wyczyścić konto. Warto uważać na takie wiadomości.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.