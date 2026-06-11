TVP ma apkę na Mundial. Obejrzysz na niej wszystkie mecze za darmo

Mundial rozpoczyna się 11 czerwca i potrwa do 19 lipca. W turnieju wystąpi aż 48 reprezentacji, więc faza grupowa jest napakowana spotkaniami jak nigdy dotąd. Łącznie zostanie rozegranych 108 spotkań. Wszystkie będzie transmitować Telewizja Polska, ale zaraz do tego wrócimy.

Godziny spotkań są nieludzkie ze względu na różnicę stref czasowych. Najwcześniejsze spotkania będą o 19, parę odbędzie się o 21, a reszta o tak wspaniałych godzinach jak północ, trzecia nad ranem i 6 rano. Zakładam, że jednak macie jakieś obowiązki, życie, pracę i trudno ślęczeć przed telewizorem w takich godzinach. Część spotkań będzie oglądana w pracy, a raczej nie spakujecie do niej 65-calowego TV. Dlatego trzeba korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych rozwiązań. Musicie ściągnąć sobie aplikację, która uratuje wasze kibicowskie życie.

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Aplikacja mobilna TVP Sport jest niezbędna

Urządzenia mobilne mają wystarczające ekrany, żeby dało się na nich komfortowo oglądać spotkania. Dlatego cieszy, że wszystkie 108 spotkań będzie dostępnych w bezpłatnej aplikacji TVP Sport. Możecie ją pobrać z App Store, Sklep Play oraz AppGallery.

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W każdym meczu możecie wybrać transmisję główną oraz transmisje alternatywne, w tym wspaniała opcja Datatainment, czyli coś dla maniaków statystyk. Na obraz meczu nałożone są dane pozyskane w czasie rzeczywistym w tym pozycja zawodników, prędkość strzałów, kierunek podań itd. Raz takie coś zobaczycie i się zakochacie.

Oprócz tego macie dostęp do wszystkich spotkań, terminarza, tabel grupowych na żywo i najważniejszych newsów. Będziecie mogli zerknąć czy to leżąc w łóżku, czy w czasie pracowej kawy.

W aplikacji obejrzycie skróty spotkań, zobaczycie najważniejsze informacje dotyczące nadchodzących spotkań, komentarze ekspertów czy specjalne programy poświęcone mundialowi.

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Jest tylko jeden szkopuł. Aplikacja może i jest za darmo, ale i tak zapłacicie

Zgodnie z popularnym twierdzeniem - jeżeli za coś nie płacisz pieniędzmi, to zapłacisz w inny sposób. W przypadku aplikacji TVP Sport są to reklamy przed meczem. Nie są uciążliwe, to kilkadziesiąt sekund, ale jednak stanowią obowiązkową część, którą musicie obejrzeć, zanim zostaniecie przeniesieni do transmisji. Od razu uprzedzam - jeżeli mecz będzie już trwał, to i tak będziecie musieli obejrzeć reklamy, dlatego warto odpalić transmisję chwilę wcześniej. Ale i tak nie ma co narzekać, zawsze może bć gorzej.

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Paweł Grabowski 11.06.2026 19:12

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