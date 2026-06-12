Pociągi wracają tu po 33 latach. Na stacji wprowadzono wyjątkowe zasady

Pociągi wrócą do Łomży w najbliższy weekend po 33 latach przerwy. To prawdziwe wydarzenie. Pociągiem najpierw uda się dojechać do Białegostoku, Ostrołęki i Olsztyna, a w przyszłym roku planowane jest uruchomienie połączenia do Warszawy.

Dla wielu mieszkańców to naprawdę historyczna chwila. O olbrzymim zainteresowaniu świadczy fakt, że wszystkie bilety na premierowy pociąg Polregio z Ostrołęki do Łomży zostały wyprzedane w aplikacji przewoźnika już w pierwszym dniu ich sprzedaży. Jak informuje Polregio, nie będzie możliwości ich zakupu na pokładzie u konduktora.

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W specjalnym komunikacie przewoźnik uprzedził, że ze względu na "wyjątkowo duże zainteresowanie" pierwszym przejazdem zaplanowanym na najbliższą sobotę bilety zakupione w internecie będą wyjątkowo sprawdzane już przy wejściu na peron w Ostrołęce.

"Podchodzimy poważnie do kwestii bezpieczeństwa" - tłumaczy swoją decyzję Polregio.

Pasażerowie bez biletów nie zostaną wpuszczeni nie tylko do pociągu, ale nawet na peron

Tak duże zainteresowanie pokazuje, jak ważny jest dla lokalnej społeczności powrót kolei do Łomży, który następuje po aż 33 latach. Regularne kursy do tej miejscowości ruszą kolejnego dnia, w niedzielę, 14 czerwca – wraz z letnią korektą rozkładu jazdy. W dni robocze do Łomży z Białegostoku kursować będą 4 pary pociągów POLREGIO, a w weekendy – 3 pary. Dwa z kursów zostaną wydłużone i zapewnią bezpośredni dojazd z Białegostoku do Ostrołęki - informuje Polregio.

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Ci, którzy nie załapali się na wyprawę z Polregio, mogą próbować dostać się na premierowy pociąg PKP Intercity

Przewoźnik poinformował, że w sobotę odbędą się darmowe przejazdy na trasie Łomża – Ostrołęka – Łomża. To przystawka przed głównym daniem, jakim będą codzienne połączenia realizowane od 14 czerwca.

Na trasę wyjadą pociągi IC Omulew i IC Orzyc, które połączą Łomżę z Białymstokiem i Olsztynem. Podróż do Białegostoku zajmie ok. 1 godz. 20 min, natomiast skład w Olsztynie zamelduje się po 2 godz. 20 min jazdy.

Powrót pociągów do Łomży to kolejny krok w realizacji programu "Kolej dla lokalnych społeczności", dzięki któremu mieszkańcy mniejszych miast zyskują dostęp do połączeń dalekobieżnych - podkreśla PKP Intercity.

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Łomża po 33 latach wraca na kolejową mapę Polski

To nie tylko nowe połączenia, ale też nowy dworzec kolejowy. Przetarg już został ogłoszony. Jak zapowiadał minister infrastruktury Dariusz Klimczak, w nowym budynku znajdą się m.in. poczekalnia dla podróżnych, toalety, pomieszczenie techniczne oraz miejsce na automat z przekąskami i napojami. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Zagospodarowany zostanie również teren wokół dworca. Powstaną miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, stanowiska Kiss&Ride, ławki, wiaty, kosze i nowe nasadzenia zieleni.

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Adam Bednarek Redaktor „Ekstatycznie umiłował morze”, ale mieszka w Łodzi. Lubi pisać o tym, jak technologia wpływa na człowieka, politykę, ekonomię, ekologię, architekturę czy miasta, zastanawiając się przy tym, czy dzięki niej możemy żyć jeśli nie lepiej, to chociaż inaczej. Gra też na Nintendo Switch, a zamiast Xboksa i PlayStation woli Stadię i GeForce Now, bo granie w chmurze to przyszłość.