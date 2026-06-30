HR Tech World 2026 – technologie, AI i automatyzacja zmieniają rynek HR

Targi skierowane są do dyrektorów HR, menedżerów transformacji cyfrowej, specjalistów payroll, HRBP, ekspertów people analytics, działów IT oraz osób odpowiedzialnych za rekrutację i rozwój pracowników. W centrum wydarzenia znajdą się systemy ATS i HRIS, rozwiązania kadrowo-płacowe, platformy onboardingowe i szkoleniowe, narzędzia AI wspierające employer branding oraz technologie związane z wellbeingiem i doświadczeniem pracownika.

Organizatorzy podkreślają, że rynek HR znajduje się obecnie pod silną presją zmian technologicznych i regulacyjnych. Coraz większe znaczenie mają kwestie związane z ochroną danych, zgodnością procesów HR z przepisami, odpowiedzialnym wykorzystaniem AI oraz transparentnością wynagrodzeń. Jednocześnie firmy szukają sposobów na szybszą rekrutację, skuteczniejsze utrzymanie talentów i poprawę produktywności zespołów.

REKLAMA

Podczas HR Tech World zaprezentowane zostaną m.in.:

systemy rekrutacyjne ATS i Talent Acquisition,

platformy HR i kadrowo-płacowe,

rozwiązania do ewidencji czasu pracy i planowania grafików,

platformy szkoleniowe i e-learningowe,

narzędzia people analytics,

systemy benefitowe i wellbeingowe,

technologie automatyzacji dokumentów oraz e-podpisu,

rozwiązania compliance i cyberbezpieczeństwa dla HR.

Na wydarzeniu pojawią się zarówno globalni dostawcy technologii HR, jak i polskie firmy rozwijające innowacyjne rozwiązania dla rynku pracy. Wśród wskazywanych marek znajdują się m.in. SAP SuccessFactors, Workday, Oracle Cloud HCM, Asseco Softlab HR, eRecruiter, Traffit, Worksmile, Mindgram czy Autenti.

REKLAMA

HR Tech World będzie częścią większego bloku wydarzeń technologicznych organizowanych równolegle z World of AI & Big Data Expo, Data Center Expo oraz Cybersecurity Expo. Taka formuła ma umożliwić integrację środowisk HR, IT, cyberbezpieczeństwa i analityki danych, które coraz częściej współpracują przy wdrażaniu nowoczesnych systemów zarządzania organizacją.

Organizatorzy zapowiadają także konferencje eksperckie, prezentacje wdrożeń, strefę startupów HR Tech oraz spotkania networkingowe dla przedstawicieli biznesu z Polski i regionu CEE. Wydarzenie ma stać się platformą wymiany wiedzy o przyszłości pracy, automatyzacji procesów oraz wykorzystaniu danych i AI w zarządzaniu personelem.

REKLAMA

Ładowanie...

Spiders Web Redaktor