HDMI 2.2 już prawie tu jest. Tego nie będzie potrafił twój telewizor

W każdym nowoczesnym telewizorze jest dzisiaj wsparcie dla HDMI. Mało kto jednak wie, że popularna wtyczka jest dostępna w wielu wersjach, różniących się od siebie możliwościami technicznymi. Obecnie korzystamy z HDMI 2.1, które mimo wszystko ma spore ograniczenia i nie pozwala na tworzenie telewizorów o płynniejszych matrycach. Niebawem to się zmieni.

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HDMI 2.2 już w 2027 r. Pierwsze urządzenia niebawem

Jak twierdzi szef działu ds. licencji HDMI Rob Tobias, pierwsze urządzenia wykorzystujące nową wersję standardu mają pojawić się na rynku już w przyszłym roku. Nie określono konkretnego przedziału czasowego – rok jest mimo wszystko bardzo ogólnym pojęciem. W teorii może dotyczyć to początku, ale też i końca roku.

Oczekujemy jednak, że debiut nadejdzie bliżej niż później. Wszystko dlatego, że testy czipów FRL2 wymaganych do obsługi HDMI 2.2 rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Słyszymy, że producenci czipów rozpoczną testowanie swoich układów FRL2 w tym roku. W przyszłym roku powinniśmy więc zobaczyć produkty z HDMI 2.2 o przepustowości nawet 96 gigabitów - Rob Tobias.

Dzięki HDMI 2.2 będzie możliwe osiągnięcie przepustowości na poziomie 96 Gb/s. To dwukrotnie wyższa wartość w porównaniu z obecną wersją HDMI 2.1, obsługującą 48 Gb/s. Przepustowość definiuje, jak bardzo zaawansowane formaty wyświetlania może obsłużyć dane urządzenie. HDMI 2.1 w sprzęcie domowym obsługuje rozdzielczość 4K przy odświeżaniu 120 Hz czy 8K przy 60 Hz.

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HDMI 2.2 pozwoli obsłużyć jeszcze bardziej zaawansowane formaty, takie jak 4K przy 480 Hz, 8K przy 240 Hz czy 12K przy 120 Hz. Oczywiście takie wartości w komercyjnym sprzęcie są abstrakcją – szczególnie rozdzielczości 8K czy 12K. Najważniejszą zaletą rozwiązania będzie możliwość zaoferowania telewizorów z ekranami o częstotliwości odświeżania wyższej niż 4K 120 Hz. Wprawdzie na rynku znajdziemy panele 4K/144 Hz czy 4K/240 Hz, ale korzystają one ze sztuczek takich jak kompresja.

Konsole nowej generacji na tym zyskają

Z kolei konsole, takie jak PS5 korzystające z HDMI 2.1, nie są w stanie wyświetlić wyższych wartości niż 4K/120 Hz czy 8K/60 Hz. Dzięki HDMI 2.2 kolejne generacje konsol również powinny zostać ulepszone. W pierwszej kolejności oczekujemy jednak, że HDMI 2.2 trafi do telewizorów i innych wyświetlaczy.

Inny sprzęt może pojawiać się nieco później. Premiera PS6 czy kolejnej generacji Xboxa jest spodziewana na koniec 2027 r., a jeśli dojdzie do opóźnienia - to nawet w 2028 lub 2029 r.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.