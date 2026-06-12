Zmapowali gigantyczne imperium pod naszymi stopami. Waży więcej niż cała ludzkość

Na całej planecie mikroskopijne, nitkowate strzępki arbuskularnych grzybów mikoryzowych wiją się przez glebę, łącząc i podtrzymując korzenie roślin. Grzyby mikoryzowe tworzą podziemne sieci, które podtrzymują życie roślin i pomagają regulować klimat Ziemi poprzez wchłanianie węgla do gleby.

Ta korzystna dla obu stron relacja, której początki sięgają dewonu, 400 milionów lat temu, sprzyja rozwojowi około 70 proc. gatunków roślin na Ziemi. W czasopiśmie Science opublikowano pierwszy globalny atlas dokumentujący tą sieć, a jej skala jest oszałamiająca.

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Mapa zagęszczenia strzępek arbuskularnych grzybów mikoryzowych. Źródło: Truth & Beauty / Moritz Stefaner. Justin Stewart - SPUN

Liczby trudne do pojęcia

Arbuskularne grzyby mikoryzowe tworzą symbiotyczne relacje z około 70 proc. gatunków roślin na Ziemi. Grzyby dostarczają składniki odżywcze i wodę w zamian za węgiel produkowany przez rośliny. Jako inżynierowie ekosystemów, sieci te tworzą krytyczną infrastrukturę życiową, która wchłania węgiel do gleby i podtrzymuje znaczną część życia na Ziemi. Te sieci transportują około 1 mld t węgla rocznie.

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Naukowcy zebrali dane dotyczące gęstości sieci arbuskularnych grzybów mikoryzowych z ponad 16 000 próbek glebowych zebranych na całej Ziemi. Do pracy zaprzęgli też sztuczną inteligencją. Opracowali modele uczenia maszynowego, które uwzględniały warstwy danych z pustyń, tundry i lasów, aby prognozować gęstość sieci w ekosystemach, w których nie pobrano próbek.

Zespół skalibrował swój model za pomocą obrazowania robotycznego ponad 300 tys. żywych strzępek grzybów wyhodowanych w laboratorium.

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Globalna mapa zagęszczenia strzępek arbuskularnych grzybów mikoryzowych. Źródło: Truth & Beauty / Moritz Stefaner. Justin Stewart - SPUN

Wnioski są oszałamiające, trudne wręcz do ogarnięcia, bo skala wymyka się wszystkiemu co znamy. Na podstawie zbiorów danych oszacowali, że sieci arbuskularnych grzybów mikoryzowych mają łączną długość około 110 biliardów kilometrów! Ich łączną masę oszacowano około 300 milionów ton węgla (od czterech do sześciu razy większą niż masa wszystkich żyjących ludzi)!

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Tę niezykłą mapę możecie zobaczyć TUTAJ.

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To, co od dawna było ukryte pod naszymi stopami

Trudno przecenić znaczenie i ogrom tych grzybów. W zaledwie łyżeczce gleby może znajdować się nawet 10 metrów (33 stopy) sieci mikoryzowej - powiedział główny autor, dr Justin Stewart z Towarzystwa Ochrony Sieci Podziemnych (SPUN).

Sieci mikoryzowe, często nazywane jednym z układów krążenia Ziemi, transportują węgiel, wodę i składniki odżywcze w ekosystemach podziemnych. W zdrowych glebach sieci mikoryzowe mogą zwiększyć powierzchnię żerowania korzeni roślin nawet 100-krotnie, dostarczając jednocześnie ponad 80 proc. fosforu potrzebnego roślinie.

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Architektura sieciowa grzybni grzybów. Architektura grzybni różni się w zależności od szczepu i gatunku. Sieci zobrazowano w Instytucie Biofizyki AMOLF w Amsterdamie. Źródło: Corentin Bisot - VU Amsterdam, AMOLF. Justin Stewart - SPUN

Wraz z pojawieniem się nowych technologii w obrazowaniu o wysokiej rozdzielczości, uczeniu maszynowym i robotyce, zaczynamy odkrywać to, co od dawna było ukryte pod naszymi stopami. Dowiadujemy się, jak złożone struktury grzybów sieciotwórczych transportują składniki odżywcze i pomagają regulować klimat - powiedział współautor, dr Corentin Bisot, biofizyk z AMOLF.

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Badanie udokumentowało również zagrożenia

Zespół współpracował z wielokrotnie nagradzanym projektantem wizualizacji danych Moritzem Stefanerem, aby stworzyć mapę podziemnych sieci grzybów. To pierwszy raz, kiedy infrastruktura grzybowa Ziemi została przedstawiona w takiej skali i rozdzielczości (szacunki obliczane są dla każdego 1 km2 powierzchni lądu, z wyłączeniem czap lodowych i obszarów, dla których brakuje wystarczających danych do prognozowania).

Dane bazowe są dostępne dla rządów i decydentów, którzy mogą je pobrać i rozpocząć monitorowanie stanu zdrowia kluczowych podziemnych społeczności grzybów.

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Grzyby mikoryzowe pod mikroskopem w Instytucie Biofizyki AMOLF w Amsterdamie. Okrągłe struktury to zarodniki. Kolor jest zmieniony dla lepszej czytelności. Źródło: Tomás Munita

W zeszłym roku kilku tych samych autorów opublikowało artykuł na okładce czasopisma Nature, w którym opisali, jak sieci grzybów mikoryzowych i ich roślinni partnerzy budują hiperwydajne łańcuchy dostaw, umożliwiające wymianę węgla i składników odżywczych, mierząc przepływy węgla w tych żywych systemach transportowych, które mogą osiągać prędkości do zawrotną prędkością (gdybyśmy znajdowali się wewnątrz sieci, prędkości te odczuwalibyśmy jako około 400 km/h). Nowe badanie stanowi kluczowy krok w kierunku zrozumienia, jak przepływy węgla i składników odżywczych przebiegają w skali globalnej.

Badanie udokumentowało również potencjalne zagrożenia. Przewiduje się, że gęstość mikoryzy na terenach uprawnych będzie mniej więcej o połowę niższa niż w dzikich ekosystemach.

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Stwierdzono, że dzikie ekosystemy trawiaste zawierają około 40 proc. światowej biomasy mikoryzowej arbuskularnej. Mimo to, trawy należą do najmniej chronionych ekosystemów na Ziemi i przekształcają się w pola uprawne cztery razy szybciej niż lasy .

Sieć arbuskularnych grzybów mikoryzowych z wielojądrowym zarodnikiem rozrodczym, zobrazowana barwnikiem fluorescencyjnym i mikroskopią konfokalną.

Potwierdza to wyniki badań opublikowane w ubiegłym roku przez badaczy z instytutu SPUN, z których wynika, że ​​95 proc. obszarów o największej bioróżnorodności, w których występują grzyby mikoryzowe arbuskularne, znajduje się poza obszarami chronionymi.

Dla biologa ewolucyjnego dr. Toby'ego Kiersa, dyrektora wykonawczego SPUN, ten rosnący zbiór badań ma kluczowe znaczenie dla opracowania bardziej precyzyjnej polityki klimatycznej. - Grzyby były zbyt długo ignorowane w kontekście klimatu i ochrony przyrody. Nadszedł czas, aby zmienić ten trend - mówi.

Grzyby mikoryzowe kształtowały życie na Ziemi przez setki milionów lat, ale wciąż zbyt mało wiemy o tym, jak infrastruktura tych żywych systemów transportowych jest rozłożona na całej planecie - dodał współautor i biolog dr Merlin Sheldrake.

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Bogdan Stech Redaktor Dziennikarz Spider's Web, zajmuje się tematyką militariów i obronności. Jest pasjonatem lotnictwa, broni pancernej i miłośnikiem symulatorów. Pisze o nowych technologiach, takich jak broń hipersoniczna czy laserowa. Interesuje się historią konfliktów oraz Chin i Wietnamu w XX wieku. Dziennikarzem jest od 1998 roku. Pracował w Super Expressie, Gazecie Wyborczej, Purepc. Jest autorem trzech książek poświęconych wojnie w Wietnamie. Prywatnie interesuje się również fizyką, grami, kotami i kolarstwem górskim.