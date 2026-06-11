Polska chmura dojrzewa, a agenci AI pukają do drzwi każdej firmy

AWS Summit Warsaw powraca do stolicy po kilku latach przerwy - ostatnio Amazon Web Services (AWS) organizował swój szczyt w Polsce poza Warszawą, w Katowicach - i robi to z rozmachem. Na miejscu pojawia się ponad 3500 uczestników: deweloperzy, architekci rozwiązań, CTO, specjaliści od bezpieczeństwa i zwykli ciekawscy, których przyciągnęła perspektywa blisko osiemdziesięciu sesji tematycznych i bezpłatnego wstępu. Bo tak - wydarzenie jest całkowicie darmowe, co samo w sobie sporo mówi o tym, jak AWS podchodzi do budowania społeczności wokół swojej platformy chmurowej.

Keynote: agenci, dane i trochę dumy narodowej

Amazon Web Summit 2026

Godzina dziesiąta, sala główna. Na scenie stają Andrzej Horawa (Country Leader Poland, AWS), Tanuja Randery (VP i Managing Director EMEA, AWS), a także przedstawiciele polskich firm - m.in. Angelica Belanovskaya z T-Mobile Polska i Krzysztof Wawrzynkowski, CTO PayPo. Temat przewodni jest jeden: agentowa AI i to, jak AWS pomaga ją budować, wdrażać i skalować.

Agentowa AI, dla tych, którzy jeszcze się z tym pojęciem nie zetknęli, to ni mniej ni więcej jak systemy sztucznej inteligencji zdolne do samodzielnego podejmowania sekwencji decyzji i działań - bez konieczności „trzymania za rękę" przez człowieka przy każdym kroku. Zamiast modelu, który odpowiada na pytania, mamy model, który realizuje zadania. To jakościowy skok względem chatbotów znanych z pierwszej fali popularności generatywnej AI. AWS promuje w tym kontekście Amazon Bedrock jako centralną platformę do budowania rozwiązań AI, w tym takich agentów.

Przyszłość pisana z Kiro

Wśród narzędzi, które na Summicie pojawiały się w kilku kontekstach jednocześnie, wyróżnia się Kiro, agentowe środowisko programistyczne AWS dostępne globalnie od listopada 2025 roku. Kiro odwraca logikę znanych narzędzi do kodowania z AI: zamiast modelu, który podpowiada kolejne linijki kodu, stawia na tak zwane „spec-driven development", gdzie deweloper opisuje intencję w języku naturalnym, a Kiro generuje specyfikację wymagań, projekt techniczny i listę zadań implementacyjnych, zanim napisze choćby jedną linijkę. To podejście celuje w problem, który branża zaczyna dostrzegać coraz wyraźniej: szybsze pisanie kodu nie oznacza automatycznie lepszego oprogramowania, a 69 proc. zespołów intensywnie korzystających z narzędzi AI do kodowania raportuje regularne problemy z wdrożeniami. Kiro stawia deweloperów w pozycji kontrolnej: domyślnie prosi o autoryzację przed każdym działaniem, a użytkownicy sami konfigurują, jakie akcje narzędzie może podejmować. W Polsce Kiro wdraża już m.in. T-Mobile do automatycznej transformacji i modernizacji kodu. Popyt okazał się na tyle duży, że AWS musiał wprowadzić listę oczekujących dla nowych użytkowników, co w przypadku narzędzi deweloperskich jest rzadkością. Na rynku Kiro konkuruje bezpośrednio z Cursor i Claude Code od Anthropic, a Reuters opisuje segment agentów do kodowania jako jedno z kluczowych pól bitwy między firmami AI.

Biorąc pod uwagę, że populacja deweloperów w naszej części Europy ma wg IDC wzrosnąć z 2 milionów do ponad 3 milionów do 2028 roku, narzędzia obniżające barierę wejścia w zaawansowane wytwarzanie oprogramowania stają się strategicznie istotne nie tylko dla pojedynczych firm, ale dla całego ekosystemu.

Polska na mapie europejskiej AI - jest naprawdę dobrze

Jednym z centralnych punktów dnia było ogłoszenie wyników raportu „Uwolnienie potencjału AI w Polsce 2026", przygotowanego przez niezależną firmę Strand Partners na zlecenie AWS. I jest tu coś, co naprawdę zasługuje na chwilę uwagi, bo liczby są zaskakująco dobre - choć jak zawsze, diabeł tkwi w szczegółach.

Amazon Web Summit 2026

Już 48 proc. polskich firm korzysta z AI, wobec 34 proc. rok wcześniej - to wzrost o 41 proc. rok do roku i drugi najlepszy wynik w Europie. Technologie chmurowe wdrożyło z kolei 61 proc. przedsiębiorstw, podczas gdy rok temu było to zaledwie 44 proc. Polska rzeczywiście dogania europejską czołówkę cyfryzacji w zaskakująco szybkim tempie.

Ale zanim ktoś zacznie bić brawo to warto spojrzeć na liczby nieco głębiej. Wdrożyć AI to jedno. Wdrożyć AI porządnie - to drugie. Tylko 16 proc. polskich firm korzysta z najbardziej zaawansowanych scenariuszy użycia AI, podczas gdy europejska średnia to 22 proc. Innymi słowy: większość polskich wdrożeń wciąż bazuje na narzędziach podstawowych - automatyzacji maili, generowaniu tekstów, prostych chatbotach. Do pełnego przemysłowego zastosowania AI droga wciąż daleka i przy obecnym tempie zajęłaby połowie polskich firm około pięciu lat.

Szczególnie interesujące są dane dotyczące startupów. 72 proc. z nich wdrożyło już AI, a aż 41 proc. operuje na najbardziej zaawansowanym poziomie - to przepaść w porównaniu z resztą rynku . Jednocześnie 39 proc. polskich startupów przyznaje, że rozważyłoby opuszczenie Europy w celu szybszego skalowania, a najczęściej wskazywany kierunek to Stany Zjednoczone (49 proc.) To niepokojące - i w zasadzie jest nieodłączną częścią europejskiej rozmowy o konkurencyjności względem USA.

Siedem firm, siedem historii - od ORLEN-u po Techland

Amazon Web Summit 2026

Oprócz raportu AWS zaprezentował konkretne case studies polskich firm, które zbudowały swoje rozwiązania na chmurze AWS. I to jest właśnie ta część eventu, która ucieka od korporacyjnych slajdów i zaczyna mówić językiem faktów .

ORLEN - największy energetyczny kolos w Polsce i jeden z większych w Europie - podpisał porozumienie z AWS o przyspieszeniu transformacji cyfrowej. Model multi-cloud, szkolenia pracowników, certyfikacje AWS, wdrażanie AI w operacjach kluczowych dla działalności. Brzmi jak standardowe zapowiedzi korporacyjnych prezesów, bo w sumie tak i jest - ale biorąc pod uwagę skalę ORLEN-u to nawet skromne procenty efektywności przekładają się na setki milionów złotych.

Ciekawiej robi się przy Totalizatorze Sportowym (właściciel LOTTO), który podpisał umowę z AWS na oczach uczestników Summitu - porozumienie parafowały osobiście Beata Stelmach, Prezes Totalizatora, i Tanuja Randery z AWS EMEA . Firma ma ponad 28 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce i obsługuje miliony klientów - w tym jedyne legalne kasyno internetowe w kraju. Przy takiej infrastrukturze każdy przestój systemu to realna strata, więc migracja w stronę lepszej dostępności ma sens. Jednak najbardziej przyziemna i jednocześnie najkonkretniejsza historia pochodzi z sektora mody sportowej. 4F - ta sama marka, która ubierała polskich olimpijczyków - dzięki AWS Migration Acceleration Program osiągnęła 40 proc. oszczędności kosztów infrastruktury i zbudowała platformę, która bez problemów radzi sobie ze szczytami ruchu pokroju Black Friday. 17 tys. produktów sprzedawanych już przez Amazon.pl i ambicje ekspansji na całą Europę - to nie jest deklaracja, to fakty operacyjne.

ElevenLabs: polska firma wyceniana na 11 mld dol.

Szczególne miejsce w agendzie zajął case ElevenLabs. Firma założona w Polsce, dziś wyceniana na 11 mld dol. i obsługująca blisko 100 mln użytkowników w 46 krajach, podpisała wieloletnią strategiczną umowę z AWS. Cały model Eleven Music - generujący muzykę na podstawie opisu tekstowego - działa wyłącznie na infrastrukturze AWS, a klienci korporacyjni pokroju Salesforce wdrażają technologię głosową ElevenLabs już bezpośrednio przez AWS Marketplace.

To jest właśnie ta historia, której Polska potrzebuje jako dowodu, że można zacząć lokalnie i skalować się globalnie. Zbudować coś przełomowego, zdobyć dziesiątki milionów użytkowników i nie emigrować technologicznie za ocean - przynajmniej nie całkowicie.

T-Mobile, PayPo i Techland - AI w konkretnych liczbach

Amazon Web Summit 2026

Polska marka T-Mobile wdrożyła zestaw rozwiązań, które faktycznie da się zmierzyć. System ZapytAI zbudowany na Amazon Bedrock skraca czas wyszukiwania informacji przez konsultantów o 40 proc. i poprawia trafność udzielanych odpowiedzi o 20 punktów procentowych. Równolegle system Voice Analytics analizuje każdą rozmowę z klientem w czasie rzeczywistym - identyfikuje intencje, nastroje, problemy - i ma bezpośrednie przełożenie na wskaźniki churn i cross-sellingu. Do tego T-Mobile wdraża Kiro, środowisko programistyczne wspierane przez AI, które automatycznie transformuje i modernizuje kod . Efekty? Brzmi jak realna operacyjna zmiana, nie jak pilot z trzema użytkownikami.

PayPo, fintech działający na AWS od samego początku swojego istnienia w 2016 r., przedstawił historię skali i dojrzałości architektury: od trzech aplikacji na jednym serwerze do event-driven architecture przetwarzającej 22,5 mln transakcji o wartości 6,6 mld złotych rocznie - przy dostępności powyżej 99,9 proc. Firma rozrosła się z kilkunastu do 289 pracowników, a AWS towarzyszy jej nie tylko jako dostawca infrastruktury, ale też jako partner w obszarze regulacyjnym - DORA i NIS2 to nie przelewki w branży finansowej.

Amazon Web Summit 2026

I wreszcie Techland - studio stojące za serią Dying Light, które zbudowało backend i silnik live-services swojej gry na AWS. Kiedy Dying Light: The Beast trafiło na rynek to miliony graczy połączyły się z serwerami bez żadnych przestojów. Dla kogoś, kto śledzi branżę gier, to zdanie brzmi niepozornie - ale wystarczy przypomnieć sobie głośne wpadki serwerowe przy premierach innych tytułów, żeby docenić, co tu tak naprawdę znaczy „bez przestojów”

Chmura suwerenna, czyli Amazon mówi: wasze dane zostają w Europie

Jednym z tematów, który przewijał się przez wiele sesji, była kwestia AWS European Sovereign Cloud - oddzielnego środowiska chmurowego, fizycznie i logicznie odseparowanego od reszty infrastruktury AWS, zlokalizowanego wyłącznie w UE. Pierwsze region tej chmury ruszył w Niemczech na początku roku, a AWS zapowiedział rozszerzenie o nowe lokalizacje w Belgii, Holandii i Portugalii. W infrastrukturę suwerenną w Europie Amazon zainwestuje ponad 7,8 mld euro.

Amazon Web Summit 2026

AWS akcentuje przy tym, że chmura suwerenna będzie zarządzana wyłącznie przez obywateli UE, którzy jednocześnie są pracownikami Amazonu - od codziennej obsługi datacenter, przez support techniczny, po obsługę klienta, a rozwiązania takie jak Nitro gwarantują, że do danych klienta nie dostępu nikt poza nim samym. Czy to wystarczy, żeby uspokoić europejskie instytucje i rządy, które od lat z niepokojem patrzą na uzależnienie od amerykańskich hiperscalerów? To pozostaje kwestią otwartą.

Bariera nie ma charakteru technologicznego - a ludzki

Raport Strand Partners wskazuje coś, co trochę przeczy popularnej narracji, że się błyskawicznie digitalizuje. Są trzy główne przeszkody we wdrażaniu AI: brak kompetencji (46 proc. firm wskazuje na braki cyfrowych umiejętności), ograniczenia finansowe (43 proc. firm nie ma dedykowanego budżetu na AI) i złożoność regulacyjna (polskie firmy szacują, że 40 proc. budżetu technologicznego pochłania samo zapewnienie zgodności z przepisami). To ostatnie zresztą tylko będzie rosło - 82 proc. firm spodziewa się dalszego wzrostu kosztów compliance w ciągu kilku lat.

Co do agentowej AI - świadomość technologii rośnie (23 proc. firm słyszało o niej), ale przepaść między znajomością a wdrożeniem jest olbrzymia: pełne wdrożenie zgłasza zaledwie 3 proc. Wśród tych, którzy już po tę technologię sięgnęli, 45 proc. raportuje szybsze podejmowanie decyzji, 34 proc. - wzrost efektywności operacyjnej . Innymi słowy: ci, którzy spróbowali, są przekonani. Problem polega na tym, żeby ta próba w ogóle do skutku w ogóle doszła.

Amazon od 2012 r. zainwestował w Polsce 45 mld złotych i przeszkolił ponad 100 tys. osób w zakresie kompetencji chmurowych i AI . To liczby, które brzmią imponująco - i pewnie są prawdziwe - ale warto pamiętać, że szkolenia certyfikacyjne AWS to nie to samo, co faktyczny transfer zaawansowanej wiedzy do firm. Certyfikat AWS można zdobyć nie rozumiejąc architektury systemu, który się potem wdraża.

Atmosfera: bardziej meetup deweloperów niż gala korporacyjna

Galeria: 16 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 16 Amazon Web Summit 2026

Warto na chwilę wyjść poza suche dane i powiedzieć kilka słów o tym, jak Summit wyglądał od środka. Bo to nie było wydarzenie, gdzie przez cały dzień siedzisz w sali i słuchasz prezesów w garniturach. Program był podzielony na dziesiątki równoległych sesji technicznych co sprawiało, że każdy mógł sobie złożyć własny personalny rozkład dnia. Na hali expo działały strefy tematyczne: AI Hub, gdzie można było w kilka minut zbudować własnego agenta AI, Empowering Builders z wyzwaniami technicznymi, a także AWS for Industries Zone z ekspertami branżowymi dostępnymi do rozmów 1:1.

Dla startupów zorganizowano dedykowaną Startup Zone z „Ask an Expert bar” - możliwością bezpośredniej rozmowy ze specjalistami AWS na tematy architekturalne, go-to-market, AI/ML i skalowania . Atmosfera eventu była bardziej techniczna i „buildersowa” niż menadżerska.

Co z tego wszystkiego wynika

AWS Summit Warsaw 2026 był przede wszystkim potwierdzeniem jednej rzeczy: polska scena technologiczna weszła w fazę realnego wdrażania, a nie tylko testowania i „pilotowania”. Firmy takie jak PayPo, T-Mobile Polska czy 4F pokazały konkretne dane operacyjne - nie slajdy z wizją przyszłości, ale aktualne wyniki. Jednocześnie raport Strand Partners działa jak zimny prysznic: wzrost adopcji AI jest faktem, ale głębokość tego wdrożenia pozostawia wiele do życzenia, a bariery kompetencyjne i regulacyjne nie znikną same z siebie.

Agentowa AI, która była tematem numer jeden tegorocznego keynote'u, to już nie buzzword z prezentacji analityków - to kierunek, w którym zmierza cała branża i który zacznie dzielić firmy na te, które zdążą zbudować solidne fundamenty technologiczne, i te, które za kilka lat będą nadrabiać zaległości. Czy polskie firmy zdążą? Patrząc na tempo ostatnich dwóch lat - jest szansa. Ale do sukcesu potrzeba nie tylko dobrej infrastruktury chmurowej. Potrzeba ludzi, którzy wiedzą, co z nią zrobić.

Maciej Gajewski 11.06.2026 08:04

Lokowanie produktu : Amazon Web Services