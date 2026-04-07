RegioJet podpadł polskiemu urzędowi. Miała być rewolucja, są problemy

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) potwierdził, że RegioJet dopuścił się stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym – informuje urząd w swoim komunikacie.

Werdykt dotyczy sytuacji, kiedy to dosłownie w ostatnim momencie czeski przewoźnik zdecydował się zrezygnować z zaplanowanych kursów. RegioJet w grudniu 2025 r. nie uruchomił 23 połączeń ujętych w rozkładzie jazdy.

Odwołane połączenia RegioJet dotyczyły łącznie 23 pociągów – 7 na trasie między Warszawą a Krakowem, 4 między Gdynią a Krakowem i 12 między Poznaniem a Warszawą. Jak podkreśla UTK, "skala odwołań była znaczna", bo objęła 12 stacji kolejowych: Kraków Płaszów, Kraków Główny, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Gdańsk Główny, Sopot, Gdynia Główna, Poznań Główny, Frankfurt (Oder), Berlin Ostbahnhof oraz Berlin Hauptbahnhof.

W zgłoszeniach pasażerowie wskazywali na trudności wynikające z konieczności anulowania biletów. Część skarg dotyczyła jakości obsługi oraz problemów ze zwrotem środków za bilety na odwołane połączenia. Pasażerowie podkreślali również, że byli zmuszeni do zakupu nowych biletów, co wiązało się z dodatkowymi kosztami w sytuacji, gdy nie otrzymali zwrotu od RegioJet – relacjonuje Urząd Transportu Kolejowego.

Urząd przytacza usprawiedliwienie czeskiego przewoźnika. RegioJet tłumaczył odwołanie pociągów trudnościami organizacyjnymi. Zdaniem prezesa UTK ciężar ryzyka związanego z organizacją i realizacją przewozów obciąża przewoźnika, a nie pasażerów.

Trudności organizacyjne nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla niewykonania zobowiązań przez licencjonowanych przewoźników kolejowych wobec pasażerów ani wyłączać odpowiedzialności w zakresie przestrzegania przepisów chroniących ich interesy – czytamy w komunikacie.

Przewoźnik jako profesjonalny uczestnik rynku zobowiązany był do wykonania przewozów w zakresie podanym do publicznej wiadomości. "Ogłoszenie rozkładu jazdy oraz uruchomienie sprzedaży biletów skutkowało powstaniem po stronie RegioJet prawnego obowiązku realizacji pasażerskich przewozów kolejowych" – nie ma wątpliwości prezes UTK.

Decyzja Prezesa UTK stwierdzająca naruszenie praw pasażerów nie jest prawomocna. Przewoźnik może w ciągu 14 dni zwrócić się do Prezesa UTK z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy lub w terminie 30 dni wnieść na decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Jak czytamy, prezes UTK może ponadto, w odrębnym postępowaniu administracyjnym, nałożyć na przewoźnika, który dopuścił się stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym, karę pieniężną w wysokości do 2 proc. rocznego przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku obrotowym. Urząd przypomniał, że wcześniej takie kary pieniężne nakładane były m.in. na PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Intercity, Polregio i Koleje Mazowieckie.

RegioJet w Polsce. Miało być tanio, a jest… drogo

Było, minęło, pierwsze koty za płoty – tak można podsumować zimowe incydenty z udziałem RegioJet. Pasażerowie ucierpieli, było przewinienie, jest kara. Sęk w tym, że na razie przewoźnik dalej nie ma w Polsce łatwo. Zaczął rzeczywiście z przytupem, znacząco obniżając ceny. Tyle że aktualnie za bilety trzeba zapłacić naprawdę sporo. Bardziej opłaca się jeździć pociągami PKP Intercity na trasie z Warszawy do Krakowa.

Piotr Rachwalski spodziewa się, że RegioJet wcześniejszymi obniżkami i tak znalazł swoich klientów, więc o frekwencje na pokładach czeskich pociągów ekspert ds. transportu się nie martwi. "Pewnie czasem będą akcje typu bilet za 9 zł, tak jak czasem są takie akcje w Ryanair, ale na co dzień koszty trzeba pokryć... Innej ekonomii nie ma" – komentował ostatnie podwyżki na swoim facebookowym profilu.

Zobaczymy, co pokaże przyszłość, ale pierwsze miesiące na pewno nie są bezproblemowe.

Adam Bednarek 07.04.2026 15:00

