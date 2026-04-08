PKP Intercity tnie ceny na najdłuższej trasie w Polsce. Pół doby w pociągu

PKP Intercity celebruje swoje 25 urodziny, które zbiegły się ze stuleciem PKP. Powodów do obchodów jest więcej, bo Sejm ogłosił 2026 Rokiem Polskiej Kolei. Z powodu tych okazji przewoźnik wystartował z promocją Szlaki z Rodowodem. Co środę obniżane są ceny biletów na wyjątkowe z punktu widzenia PKP Intercity trasy.

I tak mogliśmy już powspominać lato 2012 r. – czyli moment, w którym Polska wraz z Ukrainą organizowała Mistrzostwa Europy. Dla kolejowego przewoźnika było to ogromne wyzwanie, bo polska kolej dopiero podnosiła się po latach zapaści.

REKLAMA

Teraz PKP Intercity obniża bilety na jedną z najdłuższych tras w Polsce

Zapłacimy mniej za podróż pociągami IC/TLK łączącymi Przemyśl i Świnoujście. To dwa najbardziej oddalone od siebie miasta pod kątem połączenia kolejowego w Polsce. Promocja obejmuje relacje Tam/Powrót oraz wszystkie stacje pośrednie w klasie 2. Sprzedaż potrwa od 8 kwietnia do 14 kwietnia br. W tych dniach można kupić bilety na przejazdy pociągami kategorii IC/TLK odbywane od 8 kwietnia do 14 maja br. Bilety na te połączenia są niższe w stosunku do cen bazowych o co najmniej 21 procent. Liczba tańszych biletów jest limitowana.

Miasta dzieli prawie tysiąc kilometrów, a pociąg przejeżdża przez łącznie 7 województw. Według rozkładu podróż powinna zająć ok. 12 godz. z haczykiem. W tym czasie odwiedza się m.in. Rzeszów, Tarnów, Kraków, Katowice, Opole, Wrocław, Zieloną Górę, Szczecin i Międzyzdroje. Z okna pociągu można zaobserwować kawał Polski.

PKP Intercity podzieliło się ciekawostkami związanymi z najdłuższą bezpośrednią kolejową wyprawą w Polsce. Maszynista ani drużyna konduktorska nie przemierzają całej trasy. Obsługa wymienia się kilkukrotnie na większych węzłach. Łącznie w jednym kursie uczestniczy nawet piętnastu pracowników.

Pół doby w pociągu to sporo, ale samochodem jest niewiele krócej, bo ok. 10 godz.

Tyle że jak zwraca uwagę PKP Intercity, trzeba do tego doliczyć przerwy na tankowanie czy odpoczynek. A w pociągu można nadrobić seriale, obejrzeć kilka filmów czy przeczytać książki. 12 godz., jak podpowiada przewoźnik, wystarczy na odhaczenie "Morderstwa w Orient Expressie" Agathy Christie. To jednak nadal będzie za mało, aby "przebrnąć przez chociaż połowę książek napisanych w jednym roku przez Remigiusza Mroza – i to jadąc tam/powrót", jak wyliczyło PKP Intercity.

Inne europejskie kraje również mają długie kolejowe trasy: we Francji jest to połączenie Lille z Niceą (ok. 1170 km), w Szwecji Malmö – Riksgränsen (1500 km), a we Włoszech trasa z Mediolanu na Sycylie, w której wagony pociągu są wtaczane bezpośrednio na pokład promu – dodaje PKP Intercity.

Trasa Przemyśl – Świnoujście też wydaje się ciekawym wyzwaniem i przygodą. Nawet bez promocji. Jeśli jednak wcześniej planowaliście wyprawę, to teraz jest okazja, aby urozmaicić sobie np. majowy weekend.

REKLAMA

REKLAMA

Adam Bednarek 08.04.2026 12:12

