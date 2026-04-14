Niemcy strajkują, PKP Intercity ratuje. "Nie latają, my jeździmy"

W poniedziałek rozpoczął się strajk pilotów Lufthansy i ma zakończyć się dziś, 14 kwietnia, przed północą. Możliwe, że nie będzie to jednak koniec utrudnień, bowiem związek zawodowy Ufo wezwał personel pokładowy Lufthansy do protestu w środę i czwartek. Dotychczasowa walka pracowników o swoje prawa wpłynęła na połączenia z i do Polski.

Nie latają? My jedziemy – mówi PKP Intercity

Przewoźnik na swoim facebookowym profilu przypomniał, że oferuje codzienne połączenia do Berlina. Do tego dochodzą kursy do Monachium.

W rozkładzie jazdy, który wszedł w życie w grudniu, PKP Intercity do dyspozycji pasażerów zaoferowało blisko 560 połączeń, z czego 57 pociągów jest międzynarodowych. To o 17 składów więcej niż miało to miejsce wcześniej.

Wówczas PKP Intercity zwracało uwagę, że rozwija siatkę połączeń właśnie w kierunku zachodnim:

Dzięki współpracy z Deutsche Bahn, liczba dalekobieżnych relacji wzrosła z 11 do aż 17 par połączeń. Berlin i Warszawę przez Poznań łączy 7 par pociągów dziennych kursujących w równym takcie co 2 godziny. Natomiast do Berlina z Krakowa, Katowic, Opola, Wrocławia i Zielonej Góry pociągi kursują w takcie co 4 godziny. Dodatkowo do stolicy Niemiec mogą dojechać też podróżni pociągiem nocnym z Przemyśla przez Rzeszów, Dębicę, Tarnów, Kraków, Katowice, Opole, Wrocław i Poznań składem IC Ursa. Druga grupa wagonów tego pociągu kursuje również m.in. z Chełma, Lublina, Warszawy, Łodzi, Sieradza i Kalisza. Dziś na tory wyjechały pociągi z/do Lipska, które przekraczają granicę przez przejście graniczne Węgliniec – Horka - informował przewoźnik w grudniu.

Nowością w połączeniach międzynarodowych jest pociąg IC Carpatia, zapewniający bezpośredni dojazd do Monachium, Wiednia, Salzburga, Pragi, Bratysławy i Budapesztu.

Oczywiście podróżnym, którzy na niemieckich lotniskach mieli się np. przesiąść, by konturować podróż w innych kierunkach, dojazd w okresie strajku niewiele pomoże. To jednak dowód na to, że coraz częściej możliwe są zagraniczne wojaże koleją.

Nie jest jeszcze idealnie – ze względu na remonty dojazd do czy z Berlina po niemieckiej stronie nierzadko odbywa się komunikacją zastępczą. Pasażerowie muszą sprawdzać, w których dniach spodziewane są utrudnienia w postaci przesiadki do autobusów albo ominięcia wybranych stacji.

Teoretycznie podróż pociągiem jest dłuższa, ale z drugiej strony nie traci się czasu na sam dojazd na lotnisko – a w odróżnieniu od dworców, porty lotnicze rzadko kiedy blisko są centrum miast – czy całą procedurę związaną z kontrolą i odprawą.

Kolej chce rywalizować z samochodami

Branżowi eksperci zwracają uwagę na to, że wraz z rosnącymi cenami za paliwo czy przejazdami autostradami kolej staje się nie tylko wygodną, ale też tańszą alternatywą od samochodu. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak w niedawnej rozmowie z "Rynkiem Kolejowym" zauważał, że za cenę na poziomie ok. 80 zł można przejechać pociągiem trasę liczącą 300 km. To przy aktualnych cenach paliw i opłatach za drogi zdaniem przedstawiciela resortu jest "atrakcyjną kwotą".

Jak wakacje, to pociągiem? Dużo mówi się w końcu o problemach linii lotniczych z paliwem. Zapasy się kurczą, a ceny rosną. "Linie lotnicze z pewnością będą albo kasować loty o mniejszym obłożeniu, albo podnosić ceny biletów, ponieważ wzrost cen paliwa lotniczego jest ogromny" – przewidywała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Karolina Sędzimir, ekonomistka PKO BP.

Tym większym zainteresowaniem może cieszyć się letni pociąg PKP Intercity do Chorwacji. Na dodatek będzie jeździł częściej, bo sześć razy w tygodniu. Według deklaracji ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka podróż ma krótsza o co najmniej godzinę.

Pociąg pojedzie również do Kopru - część wagonów zostanie odłączona w Lublanie, a reszta składu pojedzie dalej do Chorwacji.

Zdjęcie główne: Maian Vivier / Shutterstock

Adam Bednarek 14.04.2026 11:45

