Prezes Microsoftu sobie o nas przypomniał. To nawet ciekawe

Windows 11 i Xbox wymagają naprawy, a na spotkaniu z inwestorami Satya Nadella zapowiada "fundamentalne zmiany", które mają odbudować zaufanie użytkowników.

Maciej Gajewski
Satya Nadella nie należy do menedżerów, którzy często mówią o problemach własnych produktów. Co więcej, przez ostatnie lata próbował skupić swoją i naszą uwagę przede wszystkim na korporacyjnej stronie Microsoftu, tej od inteligentnej chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji. Tym bardziej zaskakuje jego ostatnia, wyjątkowo szczera deklaracja. Przy okazji prezentacji kwartalnych wyników finansowych firmy (znakomitych) dużo mówił o tym, że Microsoft "wykonuje fundamentalną pracę”, by odzyskać fanów Windowsa, Xboxa, Binga i Edge’a.

Windows 11: powrót do podstaw i czuła pielęgnacja Xboxa

Nadella oświadczył, że priorytetem staje się jakość, stabilność i sensowność zmian, a nie szybkie dorzucanie kolejnych funkcji. W praktyce oznacza to m.in. poprawę wydajności na urządzeniach z małą ilością RAM-u, uproszczony proces aktualizacji i powrót do dopracowywania kluczowych elementów systemu, zamiast wciskania Copilota w każdą aplikację.

Czytaj też:

Zmiany dotyczą również Xboxa. Nadella zapewniał, że zespół „ponownie skupia się na naszych kluczowych fanach i graczach” chwaląc się przy okazji rekordową liczbą aktywnych użytkowników Xboxa oraz rosnącą liczbą godzin streamingu gier. Nadella ujawnił też nową liczbę aktywnych urządzeń z Windowsem: ponad 1,6 mld miesięcznie. To gigantyczna baza, ale też gigantyczna odpowiedzialność. Microsoft wie, że nie może sobie pozwolić na kolejne lata ignorowania podstawowych problemów systemu.  

Przez ostatnie dwa lata Microsoft miał z entuzjastami jego produktów dość burzliwy związek. Windows 11 zamiast „najlepszego Windowsa w historii” często był opisywany jako system, który bardziej przeszkadza niż pomaga. Xbox - zamiast jasnej, ofensywnej strategii - kojarzył się z chaosem wokół ekskluzywności, Game Passa i gier wychodzących na konkurencyjne platformy. 

I nagle szef całej firmy wychodzi i mówi wprost: tak, mamy problem, robimy „fundamentalną robotę”, żeby „odzyskać fanów” Windowsa i Xboxa. Satya Nadella rzadko tak otwarcie komentuje wewnętrzne porządki, więc to nie jest zwykła PR‑owa gadka po kwartalnym raporcie. To raczej sygnał, że w Redmond naprawdę coś się zmienia.  

Czy tak będzie? To już inna historia. Microsoft ma długą tradycję składania ambitnych obietnic, które później rozbijają się o realia ogromnej organizacji. Ale fakt, że tym razem to sam CEO mówi wprost o „naprawianiu” Windowsa i Xboxa jest sygnałem, którego nie da się zignorować.

Maciej Gajewski
30.04.2026 19:21
Tagi: MicrosoftSatya NadellaWindowsWindows 11Xbox
Najnowsze
19:06
Samsung zrobi laptopy z Androidem. Już widzę, jak to namiesza
Aktualizacja: 2026-04-30T19:06:33+02:00
18:10
Jak ustawić preferowane źródła w Google News? Instrukcja krok po kroku
Aktualizacja: 2026-04-30T18:10:35+02:00
17:47
Ważna zmiana w Google. Sam ustawisz, co chcesz widzieć częściej
Aktualizacja: 2026-04-30T17:47:17+02:00
17:37
Aparat w iPhonie zyska własny mózg. Będzie ci mówił, na co patrzysz
Aktualizacja: 2026-04-30T17:37:33+02:00
16:47
Kupujesz laptopa i fundują ci wakacje. Takiej promocji jeszcze nie widziałem
Aktualizacja: 2026-04-30T16:47:33+02:00
16:31
PlayStation prostuje zamieszanie z DRM. Jednak nie skopiują starego Xboxa
Aktualizacja: 2026-04-30T16:31:03+02:00
15:40
Polska zbrojeniówka z potężnym kontraktem. Czołgi nie mają z tym szans
Aktualizacja: 2026-04-30T15:40:10+02:00
15:17
Każdy laptop musi mieć USB-C. Uwielbiam i nienawidzę nowych przepisów
Aktualizacja: 2026-04-30T15:17:25+02:00
15:02
UE chce twardej kontroli wieku w internecie. Polska odpala własny, sprytniejszy plan
Aktualizacja: 2026-04-30T15:02:40+02:00
13:48
Wielka tajemnica Drogi Mlecznej rozwiązana. "Znaleźliśmy granicę"
Aktualizacja: 2026-04-30T13:48:09+02:00
13:18
500 GB internetu na majówkę. Operator daje za darmo
Aktualizacja: 2026-04-30T13:18:59+02:00
13:12
Ryanair straszy polski rząd. Albo reakcja, albo duże kolejki
Aktualizacja: 2026-04-30T13:12:32+02:00
12:26
OpenAI pod ścianą. Użytkownicy odwracają się od ChataGPT
Aktualizacja: 2026-04-30T12:26:20+02:00
12:17
Biedronka zrobiła z kaucji promocję. Popędzicie z butelkami do automatów
Aktualizacja: 2026-04-30T12:17:09+02:00
11:20
Uber wynajmie ci nocleg. Ale najpierw cię podwiezie
Aktualizacja: 2026-04-30T11:20:02+02:00
11:09
SpaceX zgubiło rakietę. Gigantyczny kosmiczny śmieć uderzy w Księżyc
Aktualizacja: 2026-04-30T11:09:36+02:00
10:16
Kosmiczna skała ma 100 m i przeleci koło Ziemi. Podano dokładną godzinę
Aktualizacja: 2026-04-30T10:16:18+02:00
9:55
Google ukradł internet. I właśnie ogłosił rekordowe zyski
Aktualizacja: 2026-04-30T09:55:57+02:00
9:24
Wi-Fi na w samolocie to nowy standard. Tylko u nielicznych działa, jak należy
Aktualizacja: 2026-04-30T09:24:34+02:00
9:21
Mnóstwo podpisów przeciwko matematyce na maturze. Doskonale wiem, co czują
Aktualizacja: 2026-04-30T09:21:16+02:00
