Asteroida, która nie powinna istnieć. 710‑metrowy bączek psuje podręczniki

Nowo odkryta asteroida 2025 MN45 właśnie trafiła na listę kosmicznych rekordzistów: ma około 710 metrów średnicy i wykonuje pełen obrót w mniej więcej 1,88-1,9 minuty. To najszybciej wirujący znany obiekt o rozmiarze powyżej 500 metrów. Według dotychczasowych modeli… w ogóle nie powinna wytrzymać takiego tempa.

2025 MN45 została wypatrzona w danych z Vera C. Rubin Observatory w Chile. To nowe, potężne obserwatorium z 8,4‑metrowym teleskopem Simonyi Survey Telescope, które dopiero zaczyna swoją pracę. Podczas zaledwie pierwszych dziewięciu nocy obserwacji w kwietniu i maju 2025 r. zespół analizujący dane z Rubina wyłowił 76 asteroid, dla których dało się wiarygodnie zmierzyć okres obrotu

Aż 19 z nich okazało się tzw. super‑szybkimi rotatorami, czyli obiektami obracającymi się szybciej niż raz na 2,2 godziny. To ważna granica: według obecnych modeli jest to maksymalna prędkość obrotu dla typowej „kupki gruzu” - asteroidy złożonej z wielu kawałków skał, trzymanych razem głównie przez grawitację.

Na tym jednak się nie skończyło. Gdy naukowcy odważyli się zajrzeć w dane pod kątem jeszcze krótszych okresów obrotu, znaleźli trzy tzw. ultra‑szybkie rotatory: z czasem obrotu około 3,8 minuty, 1,92 minuty i 1,88 minuty. Najszybsza z nich to właśnie 2025 MN45.

Dla porządku: mówimy o obiekcie z głównego pasa planetoid, krążącym w średniej odległości około 2,4 jednostki astronomicznej od Słońca, z okresem obiegu około 3,8 roku. Orbita jest prawie kołowa, nachylenie do ekliptyki niecałe 10 stopni - nic szczególnie egzotycznego. Cała „magia” dzieje się w osi obrotu.

Dlaczego 2,2 godziny to „limit prędkości” dla zwykłych asteroid

Większość znanych asteroid to nie monolityczne skały tylko wspomniane luźne zlepki odłamków, pyłu i głazów. Trzyma je razem głównie grawitacja, czasem wspomagana przez słabe siły międzycząsteczkowe. To trochę jak sterta klocków LEGO: możesz ją lekko potrząsnąć, ale jeśli zaczniesz kręcić nią jak bączkiem to wszystko się rozleci.

Z obliczeń wynika, że dla typowej gęstości takich obiektów (około 2-3 g/cm³) istnieje graniczna prędkość obrotu. Powyżej niej siła odśrodkowa na powierzchni przewyższa grawitację i asteroida zaczyna się dosłownie rozsypywać. Ten limit wypada właśnie w okolicach 2,2 godziny na pełen obrót. I rzeczywiście: bardzo mało obiektów większych niż kilkaset metrów obraca się szybciej.

2025 MN45 nie tylko przekracza ten limit. Ona go brutalnie ignoruje. Zamiast 2,2 godziny mamy mniej niż 2 minuty. To ponad 60 razy szybciej niż „powinna” się kręcić typowa kupka gruzu o podobnych rozmiarach.

A jeśli coś tak dużego nie rozpada się przy takiej prędkości to musi być znacznie wytrzymalsze niż przeciętna asteroida. 2025 MN45 nie może być luźnym zlepkiem. To musi być w dużej mierze jednolita skała, a może nawet obiekt o bardzo wysokiej wytrzymałości - być może z dużą zawartością metalu.

Dla fanów „twardych danych”: przy okresie obrotu około 1,88 minuty prędkość liniowa punktu na równiku takiej asteroidy sięga kilkudziesięciu metrów na sekundę. To więcej niż prędkość samochodu na ekspresówce, tylko że zamiast asfaltu mamy próżnię, a zamiast pasów ruchu - skałę, która próbuje się rozerwać od środka.

Skąd się biorą tak szybkie rotatory

Asteroidy nie tylko krążą wokół Słońca, ale też obracają się wokół własnej osi. Ich prędkości obrotu zmieniają się w czasie - i to z kilku powodów.

Najbardziej intuicyjny to zderzenia. Uderzenie innego obiektu może przyspieszyć lub spowolnić rotację, a czasem całkowicie ją zmienić. W przypadku 2025 MN45 możliwe, że mamy do czynienia z fragmentem większego ciała, które kiedyś zostało rozerwane w kolizji.

Drugi mechanizm to efekt YORP - subtelne przyspieszanie lub hamowanie obrotu przez nierównomierne nagrzewanie i wypromieniowywanie ciepła przez powierzchnię asteroidy. To coś w rodzaju kosmicznego silnika fotonowego, który przez miliony lat potrafi znacząco zmienić prędkość obrotu małych ciał. Dla obiektów wielkości 2025 MN45 efekt YORP może być już mniej dominujący niż dla małych kilkudziesięciometrowych skał, ale wciąż może dokładać swoje.

2025 MN45 jest świetnym „laboratorium testowym” dla modeli ewolucji rotacji asteroid. Jeśli nasze równania mówią, że coś nie powinno przetrwać, a jednak to widzimy - to znak, że w modelu brakuje jakiegoś parametru albo źle go szacujemy. A wszechświat wciąż potrafi nas zaskoczyć. Nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że znamy już jego „parametry techniczne”.

Maciej Gajewski 21.03.2026 16:30

