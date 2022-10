Podsiadło planuje dokonać apostazji. Mówi, że nie ma problemu z wiarą

Kościół to nie jedyny temat, który Dawid porusza w swoich nowych piosenkach. Muzyk śpiewa też o śmierci i pandemii. Jak opowiadał w jednym z wywiadów, utwór "WiRUS" jest metaforą, gdzie porównał miłość do zarażenia wirusem. Jak zapowiedział Dawid, absolutnie nie żartuje z pandemii koronawirusa. Tym bardziej, że choroba dotknęła również jego bliskich. Nowe piosenki fani Dawida będą mogli usłyszeć w sierpniu 2023 roku. Muzyk planuje wtedy koncert na warszawskim Stadionie Narodowym. Wszystkie bilety na to wydarzenie zostały już wyprzedane.