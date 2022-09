Serial o Cassianie Andorze skupia się na intrygach, a wspomniani rycerze Jedi, przynajmniej na starcie, nie są tutaj obecni. To nie tylko bardzo odświeżająca decyzja, ale też logiczna ze strony fabularnej decyzja (w końcu Zakon został niemal doszczętnie zniszczony). Wreszcie dostaliśmy też produkcję, która kierowana jest do ciut starszego widza. Do tej pory "Gwiezdne wojny" poza "Łotrem 1" i "Zemstą Sithów" były mocno familijne i skupione na walce Dobra ze Złem. W nowej produkcji mamy z kolei praktycznie same odcienie szarości. Na szczęście nie brakuje tu też humoru, dzięki czemu nie jest to produkcja diabelnie ponura.