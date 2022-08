Komuniści i niszczyciele rodziny. Lista wrogów w podręczniku do HiT-u jest śmieszna i straszna

Wyszła z tego dziwna mieszanka szurstwa, wrogości do części społeczeństwa, dziaderstwa, paniki przed zagrożeniem w postaci cenzury, seksu i rock and rolla oraz obsesji na punkcie Jana Pawła II. Ponadto Wojciech Roszkowski w swojej książce wciąż poszukuje wrogów - czasem jedynie sugeruje, kto do nich należy, a czasem po prostu wskazuje palcem. Lista "nieprzyjaciół" profesora jest śmieszna i straszna zarazem. A zależy mu, by obudzić identyczną wrogość również w uczniach.