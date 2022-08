Wiedziałeś, że "Judas Priest" to inaczej "Kapłan Judasz"? Podręcznik do HIT-u analizuje też muzykę

Perełka na perełce, choć nie oznacza to, rzecz jasna, że autor wyłącznie mija się z prawdą. Przeciwnie - w jego książkach znajdziemy w większości prawdziwe informacje, ale zaserwowane czytelnikom w sposób tendencyjny, upraszczający i generalizujący. Większość gatunków w każdej dziedzinie sztuki - choćby była to muzyka klasyczna - można sprowadzić do definicji uwłaczającej jej wartości, przesłaniu, twórcom czy epoce, w której się narodziła. W większości gatunków znajdziemy coś, czego nie jesteśmy w stanie słuchać lub uznamy za szkodliwe - podobnie jak coś, co uznamy za wartościowe czy po prostu fenomenalnie brzmiące. Nie czuję się zbyt komfortowo rzucając tego typu oczywistościami, ale osoba, która pisze, że heavy metal to taki bardziej hałaśliwy hard rock, do którego dodano więcej elementów diabolicznych, powinna poświęcić sporo czasu na studiowanie podobnych truizmów i poszerzenie swojej niebywale wąskiej perspektywy.



Autor buduje nastawienie czytelników, sugerując na przykład głębokie relacje popularnych zespołów z kultem diabła, niczym ksiądz Natanek rzucając kuriozalnymi banałami na temat "mrocznego" wizerunku artystów - czyli image'u osadzonego w pewnej konwencji i opartego głównie na ciemnych ciuchach oraz makijażu. Inna sprawa, że tym wypełnionym stereotypami i pełnym nadużyć wykładem na temat metalu Roszkowski być może przestraszyłby babcie niektórych uczniów, nie zaś ich samych. Cała nadzieja w oporze licealistów - buncie, przekorze i niechęci do tego typu paskudnych indoktrynacji.