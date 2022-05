Shopee nie da wam spokoju. Myśleliście, że poprzednia reklama rozsadza mózg? To patrzcie na to

No dobra, a tak zupełnie szczerze - ktoś tam w Shopee ma łeb na karku. Umówmy się, że utyskiwanie na jakąś reklamę to dramaty pierwszego świata, w istocie jednak odpowiadająca za to wszystko ekipa osiągnęła swój cel - wszyscy dowiedzieli się o Shopee, Shopee było na ustach wszystkich. Okej, być może cała akcja wzbudziła sporo negatywnych odczuć, ale jak wiele i wielu z was nie dowiedziałoby się o Shopee w ostatnim czasie, gdyby nie ona? Co więcej - to nie tak, że pełni złości już zawsze będziemy omijać tę platformę zakupową szerokim łukiem. Gdy irytacja minęła, sam w końcu z ciekawości tam zajrzałem - nie wykluczam też, że wkrótce również skorzystam z ich usług. Myślę, że wbrew wszystkim pozorom tak właśnie robi się skuteczny marketing.



Swoją drogą - nowa reklama jest, przynajmniej w moim odczuciu, jeszcze bardziej irytująca od poprzedniej (zapewne za sprawą mojego przesytu "Macareną", który utrzymuje się od lat), choć w komentarzach na YouTube czytam, że tym razem nie jest tak źle. Tak czy owak, udało się - o Shopee wciąż się mówi.