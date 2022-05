Larry Gopnik jest poważnym człowiekiem. Właściwie to jego powaga przekracza wszelkie granice absurdu. Los tylko bije go po twarzy, a on przyjmuje jeden cios i od razu czeka na następny. Żona żąda rozwodu, jej kochanek wyrzuca go z domu, jego kariera naukowa staje pod znakiem zapytania - gorzej być nie może. Tego człowieka napotyka istne tornado pecha, więc Larry udaje się po pomoc do rabinów i... opalającej się nago sąsiadki z dostępem do marihuany.



Film dostępny na Apple TV i MojeEKino.