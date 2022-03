Tak wygląda putinowska propaganda w Rosji. Od tych filmików włos jeży się na głowie

Dalej mamy wywiad z posłem z Ukrainy, który uciekł do Moskwy, bo "tylko tu trzeba szukać pokoju dla Ukrainy". Bardziej jednak znamienne jest to, jak jest portretowany w propagandówce prezydent Zełeński. Pokazywane są zapętlone filmiki, na których jest zmęczony (co jest kompletnie zrozumiałe) i ma czasem wynikające z tego tiki. Chcą go w ten sposób ośmieszyć i pokazać, że jest pod wpływem używek.



Poseł powiedział w wywiadzie, że widać po nim "euforię kokainową". Pewnie obiły wam się o uszy słowa Putina o tym, że Rosja walczy z "narkomanami" i właśnie takie obrazki mają to udowodniać. Na marginesie dodam, że poseł jeszcze stwierdził, że Zełenski znajduje się w... Polsce w ambasadzie USA, co jest rzecz jasna kłamstwem, bo przecież praktycznie codziennie widzimy go na żywo - i to bez greenscreena.