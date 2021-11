Ludziska nie rozumieją, że w tym systemie nie ma nic za darmo, a bardzo by chcieli, by ktoś dla kogoś robił coś bezinteresownie i influencerzy to wykorzystują. Nie muszą mówić "kup ode mnie", tylko "zobacz, jaki jestem fajny, lub mnie, inspiruj się, podziwiaj", a ludzie mają naturalną potrzebę odwdzięczania się, więc gdy influ coś sprzedaje albo reklamuje to kupują. A Mama Ginekolog to już w ogóle rozwaliła system. Zamiast wziąć 200 zł za wizytę od jednego pacjenta, powie w tym samym czasie poradę dla setek tysięcy ludzi, a oni za to kupują w tysiącach bluzy, e-booki czy co ona tam jeszcze sprzedaje

- mogliśmy przeczytać na stories u Jana Śpiewaka.