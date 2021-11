Zgadnijcie kto wrócił, aby skraść wasze serca? Netflix i Omar Sy ogłaszają start zdjęć do 3. części "Lupina"

Zdjęcia do 3. odsłony "Lupina" dopiero ruszyły. Nie mamy więc tak naprawdę żadnych informacji na temat produkcji. Nie znamy szczegółów fabuły, ale możemy się spodziewać, że nie zabraknie wesołego Omara Sy grającego na nosie organom ścigania. Pytanie, kiedy zobaczymy, czy robi to z takim samym urokiem jak do tej pory, pozostaje na razie bez odpowiedzi.