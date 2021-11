Zamiast wyrywać kostkę brukową, oglądajcie polskie kino patriotyczne. Najlepsze filmy na 11 listopada

W nowoczesny sposób opowiada o rzeczach ważnych i uniwersalnych wartościach. "Miasto 44" rozgrywa się w czasie Powstania Warszawskiego, ale Jan Komasa robi, co tylko może, aby nie był to kolejny przykład nadętego polskiego kina historycznego. Jego bohaterowie są współczesnymi nastolatkami, którym przyszło stanąć w obliczu ekstremalnej sytuacji. W jeden z najważniejszych epizodów naszej historii reżyser wpisuje historię miłosną, przez co film bawi i uczy.



Film dostępny na VOD, Rakuten, Polsat Box Go, Netflix, Player.