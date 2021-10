Zasady tej antologii są proste. Raz w roku Blumhouse robi cztery filmy połączone ze sobą tematycznie. W 2021 roku otrzymaliśmy drugą serię tych produkcji i znowu mamy do czynienia z zabawą w horror. Bywa B-klasowo ("Piekielne bingo"), strasznie-śmieszno ("Black as Night"), a nawet i refleksyjnie ("The Manor"). Nie spodziewajcie się jednak wielkiego kina, to typowa VHS-owa rozrywka (podszyta współczesną wrażliwością), dzięki której przyjemnie spędzicie wiele godzin.



Filmy z serii "Welcome to the Blumhouse" dostępne na Prime Video.



