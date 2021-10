Co lepsze: Spotify za darmo czy premium? Oto wszystko, co musisz wiedzieć

Spotify to cyfrowa usługa strumieniowania muzyki. Zapewnia natychmiastowy dostęp do milionów utworów oraz podcastów twórców z całego świata. Działa na licencji freemium, co oznacza, że dostęp do muzyki jest darmowy, jednak dopiero opłacając subskrypcję, pozbędziemy się reklam oraz otrzymamy dostęp do wszystkich funkcji, które oferuje serwis.