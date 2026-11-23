Jeszcze wczoraj fach programisty miał być nietykalny i zapewniać bogate życie w przyszłości. Dziś programiści sensu stricto przestają być potrzebni, a LinkedIn gęstnieje od zielonych ramek "Open to work". Tak branża IT przechodzi transformację, która może czekać przedstawicieli wielu innych zawodów.

Przez lata w branży IT krążył żart. Kiedy programista traci pracę, to jest to najsmutniejsze pół godziny w jego życiu.

Dlaczego?

– Bo po pół godziny ma już nową.

– Ten żart nie jest już aktualny – mówi Szymon Stempkowski, rekruter specjalizujący się w branży IT.

– Kiedyś to rekruterzy polowali na programistów. Teraz sytuacja odwróciła się o 180 stopni. Obecnie jest cała masa kandydatów, spływa mnóstwo CV, a pracy jest mniej przez redukcję nierentownych projektów i generowanie kodu przez AI. Coraz mniej jest takich sytuacji, mających miejsce jeszcze kilka lat temu, w których firmy poszukiwały kilkunastu deweloperów do nowo powstałego projektu. Dziś rekrutacje są punktowe. Firmy szukają jednej, góra dwóch osób o specyficznych kompetencjach – dodaje.

Do tego dochodzą zwolnienia. Na świecie w ostatnich miesiącach zatrudnienie redukowali między innymi giganci technologiczni. Firma Oracle zmniejszyła załogę o 18 procent. Meta, czyli właściciel Facebooka – uszczupliła zespół o 10 procent. Wcześniej zwalniały Amazon, Microsoft czy Netflix. Według analizy TradingPlatforms opisanej przez CRN Polska fala zwolnień w branży technologicznej miała dotknąć nawet 240 tysięcy osób. Oczywiście nie było wśród nich tylko programistów. Ale i tych dotknęły zwolnienia. To już nie tylko stanowiska, które pojawiły się w pandemii, gdy powszechna praca zdalna wymuszała szybkie i doraźne zatrudnienia w branży IT.

Działo się to także nad Wisłą, gdzie przez to niejeden software house musiał zmniejszyć zatrudnienie.

– Nieraz zwolnienia dotyczyły całych zespołów, bo cięto całe projekty. Na rynek trafiło więc dużo pracowników, zarówno tych doświadczonych, jak i mniej. Mamy zalew kandydatów, którzy na papierze pasują idealnie. Jednak często już na pierwszej rozmowie okazuje się, że wcale nie spełniają wymagań. Dlaczego? Mają np. 10 lat doświadczenia, ale de facto jest to ten sam rok powtórzony dziesięciokrotnie. Są programistami, którzy, mówiąc kolokwialnie, klepali kod, a teraz tylu ich nie potrzeba. Boom na takich programistów się kończy. Dobrze ustawieni agenci AI potrafią dostarczać jakościowy kod przy minimalnym udziale człowieka – mówi Stempkowski.

Skąd boom?

Zapotrzebowanie na programistów w gwałtowny boom przekształciła pandemia COVID-19. Z jednej strony lockdowny wymusiły błyskawiczne przeniesienie handlu, usług i edukacji do sieci. Z drugiej zaś cyfryzacji ulegały kolejne, dotąd tradycyjne branże, takie jak bankowość, przemysł czy administracja. Pracowników brakowało, szczególnie że upowszechnienie pracy zdalnej otworzyło polskim specjalistom drzwi do zachodnich rynków. A dodatkowo uczelnie nie nadążały z odpowiedzią na ogromny popyt na absolwentów uczelni technicznych.

Ekonomiści powiedzieliby, że powstała ogromna luka podażowa. A mówiąc prostym czy kolokwialnym wręcz językiem: rynkowe ssanie na programistów było tak wielkie, że pracodawcy musieli rywalizować o kandydatów. Oferowali nie tylko bajeczne stawki wynagrodzenia, ale i szeroki wachlarz benefitów. Chcąc nie chcąc, musieli też otworzyć się na osoby młode i niedoświadczone, które skończyły nieraz tylko krótkie kursy i właściwej pracy trzeba było ich nauczyć. W tamtym czasie pracę w IT można było dostać, przychodząc niemal z ulicy.

Wiele jednak wskazuje na to, że eldorado dobiega końca. Mówią o tym zresztą sami ludzie z branży.

– Co chwilę widzę wpisy w stylu "wysłałem kilkadziesiąt CV i od kilku miesięcy nie mogę znaleźć pracy". Na LinkedInie coraz gęściej robi się od zielonych ramek z napisem "Open to work" – mówi Sylwester Zieliński, deweloper produktów edukacyjnych.

A w branżowych zakamarkach internetu, wątkach na X, Reddicie czy GitHubie, raz po raz powraca ten sam, półżartobliwy i trochę półdesperacki tekst: „Rzucam to całe IT i idę na kurs stolarski”. Wprawdzie ci, którzy faktycznie zdecydowali się na ten krok, są raczej jak Yeti. Niby każdy o nich słyszał, ale nikt nie widział. Ale w rozmowach z programistami pobrzmiewa autentyczny lęk. Lęk przed tym, że złote czasy, w których polskie IT stało się uprzywilejowaną kastą klasy średniej, nie tyle chwilowo przyhamowały, co być może nawet bezpowrotnie minęły.

Przyczyny tej sytuacji są co najmniej dwie.

Pierwsza to powrót do "normalności" po pandemicznym boomie. Po tym, jak gospodarka wyszła z covidowego dołka, rynek pracy był wręcz przegrzany. W wielu branżach brakowało rąk do pracy, aby sprostać zamówieniom. Nie inaczej było w IT, szczególnie że w pandemii świat stał się jeszcze bardziej cyfrowy, a zapotrzebowanie na programistów wystrzeliło w kosmos. Firmy, aby przyciągnąć pracowników, musiały podnosić wynagrodzenia. Jednak ten stan nie mógł trwać wiecznie. Dane dla całego rynku pracy pokazują spowolnienie dynamiki zatrudnienia. Widać to też w IT. W 2022 roku, u szczytu boomu, w serwisie justjoin.it z ofertami pracy pojawiło się aż 175 tysięcy ogłoszeń. Dla porównania w 2025 tychże ofert było już około 110 tysięcy, czyli prawie 40 procent mniej.

Nazwę drugiej przyczyny można zaś skrócić do dwóch liter: AI.

O ile dla jednych sztuczna inteligencja jest wybawcą (o tym za chwilę), o tyle dla innych staje się wręcz grabarzem. I nie są to czcze słowa, bo już w 2023 roku James Somers w New Yorkerze pisał o "schyłku rzemiosła" i potrzebie stworzenia "mowy pogrzebowej" dla kodowania, które niebawem może całkiem zniknąć. I choć przez trzy lata branża nie umarła, to przyszłość tego, jak będzie wyglądać w niej praca w erze agentów AI wydaje się niepewna. Co potwierdził niedawno New York Times pisząc o "końcu programowania komputerowego, jakie znamy".

Maszyna pisze w 25 sekund

Aby zrozumieć, co właściwie wywróciło stolik branży technologicznej, trzeba zajrzeć za kulisy codziennej pracy programisty. Tam, gdzie jeszcze dwa lata temu liczyła się żmudna, rzemieślnicza dłubanina, dziś z pełną mocą wjeżdża walec automatyzacji.

– Kiedy teraz tworzę software, zarządzam flotą dochodzącą do czterdziestu agentów kodujących jednocześnie, którzy pracują nad kilkunastoma zadaniami naraz – mówi Marcin Marzec, pięćdziesięcioletni przedsiębiorca technologiczny, który przez ostatnie dwanaście lat prowadził firmę technologiczną SafeKiddo, a dziś rozwija własny startup Saphan Systems, budujący platformę dla agentów AI.

Liczby, którymi operuje, jeszcze kilkanaście miesięcy temu brzmiałyby jak wizje futurysty. Tymczasem teraz, zaledwie dzień przed naszą rozmową, Marzec zajął trzecie miejsce w jednej z kategorii międzynarodowego hackathonu Open Agent. Do konkursu zgłosiło się blisko sześć tysięcy uczestników ze 138 krajów, a nagrodzono tylko dwanaście projektów. Sęk w tym, że on sam nie jest w klasycznym rozumieniu zawodowym programistą. Jak podkreśla, jego korzenie leżą w infrastrukturze i utrzymaniu systemów. Konkursowy projekt, narzędzie do recenzji kodu o nazwie Proven, zbudowali agenci AI pracujący na jego autorskiej platformie Saphan Studio. On sam nie napisał ręcznie ani jednej linijki kodu.

– Wszystko najpierw sam ustalałem i projektowałem. Zaczynałem od pisania w Claude Code z poziomu wiersza poleceń, potem dochodziły kolejne elementy. Napisanie jednej klasy i dziesięciu testów jednostkowych zajmuje agentowi dwadzieścia pięć sekund. Kiedyś zespół robił dwa commity dziennie, dziś robi ich trzysta – mówi obrazowo Marcin Marzec, kiedy łączymy się przez WhatsAppa, bo mój rozmówca jest właśnie tysiące kilometrów stąd, w Bangkoku.

Być może więc jest to początek końca świata, jaki znali dotychczasowi drugoplanowi bohaterowie cyfrowej rewolucji. Ci, którzy stali z tyłu, kładąc cegły w fundamencie wirtualnego świata. Przez lata podstawą pracy większości deweloperów było tak zwane "klepanie kodu", czyli tzw. CRUD-ów. Chodzi o proste, rutynowe operacje na bazach danych, tworzenie standardowych formularzy, kart produktów w sklepach internetowych czy podobnych do siebie aplikacji biznesowych.

– Wiem, jak to wygląda, bo sam takim klepaczem byłem – przyznaje otwarcie Wojciech Muszala, programista specjalizujący się w platformie e-commerce Shopify. – Przez trzy lata robiłem kurs za kursem i nie umiałem znaleźć innej pracy. Byłem sfrustrowany, bo robota przypominała produkcję przy taśmie: nowy baner, strona główna, karta produktu, koszyk, powtórz. Taką pracę najłatwiej zastąpić. Programista "od języka X" stał się w pełni wymienialny.

Potwierdza to Szymon Stempkowski. Gdy pytam go o różnicę między "programistą" a "inżynierem oprogramowania", tłumaczy bez ogródek:

– Dawniej w wielu organizacjach rola części specjalistów IT koncentrowała się głównie na realizacji zadań przypisanych im w Jirze. Ich odpowiedzialność często kończyła się na dostarczeniu rozwiązania zgodnego z otrzymanymi wymaganiami. Nie zawsze oczekiwano od nich aktywnego udziału w dyskusjach o architekturze, proponowania alternatywnych rozwiązań, bezpośrednich rozmów z biznesem czy szerszego spojrzenia na wydajność i bezpieczeństwo aplikacji. Dziś sama realizacja zadań pozostaje oczywiście fundamentem pracy, ale nie wyczerpuje już oczekiwań wobec specjalistów IT. Coraz większe znaczenie mają inicjatywa, samodzielność, umiejętność dostrzegania potencjalnych problemów, proponowania usprawnień i współodpowiedzialność za jakość całego rozwiązania.

Lęk budzi opór

Rewolucja w kodowaniu nie przetoczyła się jednak przez biura polskich korporacji i designerskie software house'y bez oporu. Przez długie miesiące branża przypominała oblężoną twierdzę, w której korzystanie ze sztucznej inteligencji uchodziło za ujmę na honorze prawdziwego rzemieślnika.

– Jeszcze rok temu normą byli deweloperzy dumnie obwieszczający na forach: "Ja z żadnego AI nie korzystam, piszę kod tradycyjnie, ręcznie" – wspomina Maciek Kemnitz, prowadzący firmę technologiczną Primotly. – Dzisiaj nastąpił zwrot o sto osiemdziesiąt stopni. Ci sami ludzie prześcigają się w deklaracjach, że wszystko generują z promptów. Nadal istnieje jednak grupa konserwatystów powtarzających, że każdą linijkę trzeba potrójnie zweryfikować z tzw. palca i mieć zero zaufania do maszyn, co wiąże się z utratą efektywności.

Wojciech Muszala widzi efekty tego uporu na własne oczy. Zauważa, że spora część osób, które przez ostatnie dwa lata wyśmiewały AI, przekonując, że generuje "badziewny" kod i jest tylko chwilową zabawką, dziś ma na LinkedInie przypięty zielony hasztag #opentowork. – Nie cieszę się z tego, ale wniosek jest prosty: ignorowanie zmiany nie sprawia, że ona znika – mówi.

Opór nie wynikał bowiem wyłącznie z zawodowej pychy. U jego podłoża leżał zwykły, ludzki strach przed utratą pozycji i sensu własnej pracy. Marcin Marzec pamięta rozmowy ze swoimi pracownikami w SafeKiddo, kiedy rok temu zaczął przestawiać kilkunastoosobowy zespół na pracę z agentami AI.

– Przychodzili i mówili: "Ale ja jestem programistą iOS przez całe życie, ci agenci nie napiszą kodu tak dobrze jak ja". Musiałem usiąść, pokazać im to na konkretnych przykładach i zdjąć z nich ten lęk. Wytłumaczyć, że nie stracą pracy, tylko muszą awansować piętro wyżej. Zresztą w mojej firmie nie zwolniliśmy z powodu AI ani jednej osoby. Wszyscy zostali, ale zmienili swoją rolę. Stali się właścicielami całego procesu, architektami i dyrygentami – opowiada Marzec.

Co z młodymi?

Skoro agenci AI potrafią pisać szybciej i taniej, to jak wygląda nowy bilans zatrudnienia w polskim IT? Maciek Kemnitz wykłada go na prostym rachunku ekonomicznym, który dziś w zaciszu gabinetów przeprowadza niemal każdy szef firmy technologicznej. A sprowadza się on do słowa: optymalizacja.

– Gdybym dzisiaj miał do załatwienia konkretne zadanie i wiedział, że dzięki nowoczesnym narzędziom mogę je zrealizować znacznie niższym nakładem środków, to w pierwszej kolejności rozejrzałbym się za ogarniętym juniorem, któremu zapłacę dużo mniej – mówi wprost Kemnitz. – O wiele bardziej opłaca mi się wydać trzydzieści tysięcy złotych miesięcznie na jednego wysokiej klasy eksperta pod warunkiem, że stworzy on cały pipeline procesowy, czyli środowisko i architekturę, w których juniorzy będą mogli bezpiecznie i powtarzalnie pracować – dodaje.

To całkowite odwrócenie przewidywań sprzed zaledwie kilkunastu miesięcy. Wtedy niemal wszyscy wieszczyli juniorom zagładę. Dziś okazuje się, że w nowym układzie sił są oni niezbędni, choć w zupełnie innej roli.

Kilka miesięcy temu pisał o tym "Financial Times", pokazując, że w Stanach Zjednoczonych już wtedy obserwowano proces, w którym pracodawcy, którzy najwięcej zainwestowali w sztuczną inteligencję, zwiększają zatrudnienie o około 10 proc. po wdrożeniu narzędzi AI. Ba, najintensywniej zatrudniają właśnie młodych. Ale dają im zadania nie dla początkujących, lecz od razu wymagają realizowania tych bardziej złożonych. I podobnie jest w świecie IT.

Wchodzący do zawodu, zamiast uczyć się obsługi kolejnego języka programistycznego, stają się tzw. quality gates, co w prostym tłumaczeniu na polski można określić jako "bramki jakości". Ich zadaniem jest czytanie ze zrozumieniem kodu wyplutego przez algorytm, prowadzenie z nim dialogu i wyłapywanie momentów, w których maszyna zaczyna halucynować lub brnąć w ślepą uliczkę.

– To działa dokładnie tak, jak z prowadzeniem samochodu – obrazuje Kemnitz.

– Nie musisz już znać każdego detalu konstrukcyjnego silnika ani umieć złożyć go od podstaw. Ale musisz bezbłędnie wyczuwać, kiedy auto jedzie prawidłowo, a kiedy coś w nim stuka i zaczyna szwankować. Bez takiej elementarnej wiedzy inżynieryjnej żadne AI ci nie pomoże, bo nawet nie zauważysz awarii.

A o awarię przy pracy z agentami nietrudno. Marcin Marzec nazywa to "syndromem nowego pracownika". Każda nowa sesja z modelem kodującym jest jak przyjęcie z ulicy świeżaka, który ma w głowie całą wiedzę internetu, ale nie ma zielonego pojęcia o twojej firmie, strukturze projektu i ustaleniach sprzed tygodnia.

– Agent nie pamięta wcześniejszych ustaleń. Nagle próbuje wprowadzić do projektu Pythona, mimo że w ogóle go tam nie używasz, bo akurat w Pythonie łatwiej mu rozwiązać dany problem. Ignoruje gotową bibliotekę komponentów i pisze je od zera. Próbuje wysyłać bezpośrednie zapytania do bazy danych, omijając warstwę zabezpieczeń – wylicza Marcin Marzec. – Bez nadzoru architekta agenci potrafią wyprodukować góry kodu pełnego błędów. Głównym tematem w branży nie jest już dziś samo pisanie, ale code review, czyli jak zweryfikować te setki commitów dziennie.

Paradoksalnie sprawia to, że do łask wraca klasyczne wykształcenie akademickie. Radek Wojtysiak, ekspert rynku IT związany z Allegro, obserwuje prawdziwy renesans zapotrzebowania na absolwentów kierunkowych studiów informatycznych.

– Dobre studia techniczne dają holistyczne spojrzenie na informatykę jako dyscyplinę naukową. Taki fundament pozwala filtrować i weryfikować to, co podpowiada AI – tłumaczy Wojtysiak. – Jeśli zestawimy absolwenta, który rozumie sieci, bazy danych i systemy operacyjne, z samoukiem po przyspieszonym kursie, który działa metodą "fire and forget", czyli wygeneruj promptem, wklej i zapomnij, to absolwent porusza się w świecie wspieranym przez sztuczną inteligencję nieporównywalnie sprawniej.

Nowa rzeczywistość

Dlaczego więc, skoro pracy ma nie brakować, a produkcja oprogramowania przyspiesza, ciągle słyszymy głosy rozpaczy? Radek Wojtysiak radzi zachować wobec internetowych wpisów duży sceptycyzm i nie wrzucać wszystkiego do jednego worka z napisem "sztuczna inteligencja".

– W mediach bezustannie powtarza się opowieść o uprzywilejowanych programistach, którzy jeszcze wczoraj zarabiali krocie, a dziś rzekomo przymierają głodem. Łączy się AI i zwolnienia w mechaniczny ciąg przyczynowo-skutkowy, pomijając fakt, że obecne redukcje to przede wszystkim korygowanie gigantycznych nadwyżek kadrowych z czasów pandemii – wyjaśnia Wojtysiak.

Osoby, które wchodziły na rynek w tamtym cieplarnianym okresie, uznały za normę sytuację, w której wysyła się jedno CV i dostaje trzydzieści zaproszeń na rozmowy. Dziś zderzają się ze ścianą. O jeden wakat konkuruje kilkuset chętnych, a większość niegotowych na to programistów stosuje niezbyt skuteczną taktykę bombardowania swoimi aplikacjami skrzynek e-mailowych firm i rekruterów.

– Dochodzi do kuriozalnych sytuacji: dzwoni rekruter, a kandydat nie ma pojęcia, z kim rozmawia, bo dana firma była siedemdziesiątą pozycją na jego liście mailingowej. Nie wie, czym firma się zajmuje, jaki tworzy produkt ani dlaczego właściwie tam aplikował – opowiada Wojtysiak.

Do tego dochodzi kryzys zaufania. Dzięki agentom AI każdy może dziś wygenerować na potrzeby rekrutacji działającą aplikację mobilną i wpisać do życiorysu dowolną technologię. Pracodawcy stali się więc podejrzliwi, a sita selekcji zagęściły się jak nigdy dotąd.

Szymon Stempkowski obala przy okazji jeden z najpopularniejszych branżowych mitów: o "złowieszczych systemach ATS", które rzekomo automatycznie odrzucają podania kandydatów, zanim zobaczy je człowiek.

– To nieprawda. Odrzucają ludzie – mówi wprost Stempkowski. – Tyle że ci ludzie mają przed sobą setki niemal identycznych CV, często napisanych przez ChatGPT okrągłymi, nadmuchanymi zdaniami, z których nie sposób wyczytać, czy kandydat naprawdę potrafi rozwiązać problem, czy tylko umie zadać pytanie czatbotowi – dodaje.

Zgadza się z tym Sylwester Zieliński: – Jeśli ktoś mówi: "chciałbym być programistą", to jest to za mało. Programiści sensu stricto przestają być potrzebni – mówi bez ogródek Zieliński.

Jako dowód przywołuje własną działalność. Tworzy aplikacje edukacyjne przygotowujące do matury z matematyki. – Zbudowanie takiego złożonego systemu trwało kiedyś latami i wymagało sporego zespołu ludzi. Dzisiaj jeden naprawdę sprytny człowiek ogarnia to sam w kilka miesięcy, a czasem w kilka tygodni. Skoro praca jest wykonana szybciej i mniejszym nakładem sił, to siłą rzeczy ludzi potrzeba mniej. Dlatego coraz ważniejsze staje się rozumienie problemów, projektowanie rozwiązań i umiejętność wykorzystania AI – zauważa.

Nic dziwnego, że w głowach ludzi z branży zaczyna kiełkować myśl o ucieczce tam, gdzie przynajmniej z pozoru może być bezpieczniej.

– Programiści to inteligentni ludzie, kalkulują na chłodno – mówi Maciek Kemnitz. – Widzą dynamikę zmian i zdają sobie sprawę, że w perspektywie dziesięciu lat technologia przejmie lwią część ich dzisiejszych obowiązków. Wiedzą też, że wykwalifikowanego stolarza żaden model językowy w przewidywalnej przyszłości nie zastąpi. Powiem szczerze: sam przez ułamek sekundy zastanawiałem się, czy nie rzucić wszystkiego i nie zająć się stolarką – dodaje Kemnitz.

Przyznaje jednocześnie, że ostatecznie nikt z jego bliskiego otoczenia nie rzucił IT. Jest wręcz przeciwnie. Do Kemnitza odzywają się dawni programiści, którzy przed laty wypadli z zawodu, pytając, czy warto wrócić, skoro sztuczna inteligencja zdejmuje z barków konieczność żmudnego klepania kodu i znajomości nowych języków programowania.

– Wracamy do czasów, gdy nie było wąskich specjalizacji, tylko dobry fachowiec potrafił i postawić dom, i naprawić własny samochód. W IT kończy się czas ludzi zamkniętych w jednym wycinku kodu. Przeżyją "ludzie-orkiestry", czyli wszechstronni, rozumiejący biznes, architekturę i potrafiący zarządzać sztuczną inteligencją – mówi Kemnitz.

– Ostatecznie za każdą linijką kodu, nawet jeśli stworzyły ją agenty AI, na końcu musi stanąć człowiek, aby wziąć za nią odpowiedzialność prawną i zawodową, gdy coś pójdzie nie tak. To zawsze będzie odpowiedzialność człowieka – dodaje Sylwester Zieliński.

W czasach sztucznej czy tam superinteligencji wciąż liczy się człowiek. Inteligentny człowiek. Nie musi być super.