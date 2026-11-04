YouTube to nowy Facebook? W aplikacji znaleziono tajny moduł
Google rozwija projekt Tamba ukryty w plikach YouTube na Androida. Nowy moduł wprowadza prywatne profile, czaty grupowe i notatki głosowe.
YouTube dawno przestał być zwykłym odtwarzaczem wideo z polem wyszukiwania. Platforma urosła do rozmiarów kombinatu, w którym łatwo przeoczyć połowę narzędzi. Obok długich materiałów mamy pionowe Shorts, podcasty przeniesione z dawnego Google Podcasts, transmisje na żywo z płatnymi czatami oraz posty ze zdjęciami i ankietami.
W tle działają jeszcze rozdziały wideo, automatyczny dubbing wspierany przez AI czy osobna usługa YouTube Music. Zwykły użytkownik korzysta z ułamka tych opcji, często zapominając, że pozostałe w ogóle istnieją pod kolejnymi zakładkami w menu.
Można kręcić nosem na ten rozrost, ale w obecnym internecie trudno dziwić się takiej strategii. Instagram upycha rolki, wiadomości prywatne, kanały nadawcze i znikające relacje. TikTok rozwija własny sklep zintegrowany z feedem, a dawny Twitter pod szyldem X marzy o staniu się zachodnią aplikacją do wszystkiego. W tym otoczeniu YouTube broni pozycji i sprawdza, jak zatrzymać ludzi na dłużej wewnątrz jednego ekosystemu.
Projekt Tamba i 38 ikon w kodzie
Kolejnym krokiem w tę stronę jest projekt Tamba, na który w kodzie najnowszej wersji aplikacji YouTube na Androida (21.44.534) natknęła się redakcja Android Authority. W plikach instalacyjnych odkryto odniesienia do odrębnego pakietu com.google.android.youtube.sandbox.
Kod traktuje to środowisko jak osobną aplikację. W grafikach znaleziono logo Tamba z bazgrołowatym kształtem i wyciętym w środku przyciskiem play, a także identyfikatory dla systemów Android i iOS.
W miejsce czystych wektorów znanych z głównej aplikacji YouTube, Tamba wprowadza 38 ręcznie rysowanych, lekko koślawych ikon. Wśród nich znalazły się symbole strony głównej, aparatu, skrzynki odbiorczej, czatu, naklejek, mikrofonu oraz korony, kłódki czy kontrolera do gier. Taki zestaw nawiązuje bardziej do struktury komunikatorów i Instagrama niż klasycznego serwisu z filmami.
Prywatne profile, czaty grupowe i notatki głosowe
Wnętrze kodu zdradza typowo społecznościowe mechanizmy:
- system obserwujących oraz prośby o zaakceptowanie obserwacji, co sugeruje wprowadzenie prywatnych profili niedostępnych w standardowym YouTube,
- wiadomości bezpośrednie (DM) i czaty grupowe z opcją przesyłania zdjęć, wideo oraz odtwarzania Shorts w oknach rozmów,
- polubienia postów serduszkami oraz odpowiadanie na komentarze notatkami głosowymi lub klipami Shorts,
- osobny ekran powitalny oraz niewyjaśnione jeszcze wzmianki o mini-appkach.
Poligon doświadczalny i walka o czas użytkownika
Co tutaj najważniejsze etykieta sandbox w programowaniu oznacza odizolowany poligon doświadczalny. A to oznacza, że Tamba nie musi trafić do sklepów Google Play i App Store jako osobny program. Może służyć za wewnętrzne pole testowe, gdzie programiści sprawdzają funkcje społecznościowe przed wdrożeniem ich do głównego klienta YouTube.
Ruch w stronę komunikacji ma wyraźny sens biznesowy. Dzisiaj po obejrzeniu dobrego filmu kopiujesz link i wysyłasz go znajomemu na WhatsAppie, Messengerze czy Instagramie.
Dla Google’a oznacza to stratę czasu ekranowego, bo rozmowa, reakcje i uwaga widza uciekają poza ich platformę. Własny moduł do czatowania i prywatnych profili zamknąłby ten obieg w jednym miejscu, eliminując przełączanie się między programami.
Zamiast kolejnej ikony na pulpicie bardziej prawdopodobne wydaje się stopniowe przenoszenie tych pomysłów do głównej aplikacji. Zobaczymy, jak potoczą się testy, ale mocniejszy skręt w stronę bezpośrednich funkcji społecznościowych brzmi nieźle.
Miniaturka wygenerowana przy pomocy AI.
Dziennikarz Spider's Web, redaktor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.