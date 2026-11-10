Przez odzież z Wiedźminem chwycili za widły. Artyści tłumaczą się internautom

W dzisiejszych czasach bardzo trudno jest powiedzieć czy zdjęcie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję, czy jest dziełem stworzonym w klasyczny sposób. Jeszcze niedawno widzieliśmy różne artefakty, niedoskonałości, ale algorytmy stają się coraz lepsze. Dlatego racjonalny internauta, gdy widzi obrazek przedstawiający papieża witającego się z lordem Sithów, od razu wie, że to niemożliwe.

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A nie, to jednak była prawda. W polskim internecie wybuchła miniafera o serię ubrań. To piękne studium upadku zaufania do sztuki.

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Medicine wypuszcza ubrania inspirowane Wiedźminem. Kto je stworzył?

Kolekcja wygląda świetnie i sam nosiłem się z zamiarem zakupu kilku rzeczy. Wiecie, może i nie mam już 15 lat, żeby chodzić we wzorzystych koszulkach, ale widzę Wiedźmina, a portfel sam wskakuje do ręki. Marka tak opisuje współpracę:

Z pozoru spokojny las skrywa potwora, w starej legendzie tli się ziarno prawdy, a mgła otaczająca trakt rzadko bywa tylko mgłą. Z tej nieoczywistości, na licencji CD PROJEKT RED, zrodziła się nowa kolekcja The Witcher x Medicine



Jej bezpośrednią inspiracją są „Pieśni przeszłości”, nadchodzący, dodatek do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Geralt wyruszy w nim do sielskiego regionu Letten, którego spokojne oblicze skrywa uśpione przez lata zło. Ta mroczna atmosfera, splątana z naturą i sekretem, przeniknęła prosto na grafiki.

Do tej niebezpiecznej podróży marka Medicine zaprosiła trójkę wyjątkowych twórców: Bartka Kosowskiego, Annę Podedworną i Alka Morawskiego. Wspólnie z zespołem projektowym marki zajrzeli oni głęboko pod podszewkę wiedźmińskiego uniwersum, by przenieść jego mrok na ubrania, akcesoria oraz elementy home.

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Efekty są wspaniałe:

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Część komentujących była zachwycona, a część obudziła w sobie instynkt tropiciela. I tu pojawiają się pierwsze zgrzyty:

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Największe zdziwienie budzi lutnia, a raczej inna liczba strun na gryfie, a inna na korpusie.

Na dole jest jedna więcej. Może to interpretacja artysty, może nie wiedział, jak wygląda lutnia, ale dalej robi się ciekawiej.

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Medalion nie wygląda zachęcająco. Takich wpadek jest znacznie więcej - krzywe miecze, szczegóły anatomiczne kruków itd. Wybuchła miniafera, w której padło pierwsze oskarżenie: te grafiki to AI slop, nie stworzył ich człowiek.

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Do sprawy odniósł się jeden z twórców grafiki:

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Nie muszę mówić, że internauci, którzy zazwyczaj wierzą w najbardziej absurdalne teorie spiskowe, nagle postanowili okazać zaskakujący sceptycyzm. Mówią, hola piękny kawalerze, ale skąd mamy wiedzieć, czy nie kłamiesz? Pokaż coś więcej. Artysta pokazuje.

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Na tym ujęciu medalion wilka ma właściwy kształt, więc prawdopodobnie grafika użyta na stronie firmy to zdjęcie faktycznej kozulki, która się zagięła. To by tłumaczyło dziwny wygląd medalionu.

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We wpisie wyżej doskonale widać różnicę. Tak swoją drogą ta grafika jest obłędna. Inna autorka też wtrąciła swoje 3 grosze:

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Niestety popełniła błąd. Nie posypała głowy popiołem, tylko odpowiada komentującym na ich poziomie, a to największa zbrodnia, jaką można popełnić w internecie. Bo widzicie, ktoś może wam napisać, że jesteście idiotami i nie potraficie nic, ale jeżeli powiesz to samo do adwersarza, to dowiesz się, że jesteś chamem bez kultury i jak śmiesz śmieć. Klasyka.

Cała ta afera pokazuje coś innego

Coraz trudniej będzie udowodnić, że dzieło jest efektem pracy artysty, a nie dobrym promptem. Nie ma zabezpieczeń, cyfrowych podpisów, hologramów, które potwierdzałyby autentyczność grafik i w drugą stronę to samo - dobry prompt jest niezwykle trudny do wyłapania. Jakiś czas temu w obiegu krążyła idea certyfikatów NFT, ale niestety ten pomysł został pogrzebany w piramidach finansowych i spekulacjach, więc dzisiaj nikt temu nie zaufa. Tym samym coraz częściej ocena pracy artysty będzie opierać się na zaufaniu. Osobną kwestią jest komu zaufacie, a kogo skażecie na potępienie. Wybierzcie mądrze.

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Obejrzałem te prace i skłaniam się ku wersji, że grafiki powstały w tradycyjny sposób, a część artefaktów to wina druku, ułożenia materiałów lub niedostatecznego przywiązania do szczegółów. Tylko w dalszym ciągu to kwestia zaufania, a nie wiarygodna kwestia. Może pomogłyby udostępnione pliki .psd, na których zapisany jest proces twórczy, ale z drugiej strony, na jakiej podstawie wymagać ich od twórców? To tak jakby ktoś z was teraz poprosił mnie o plik .doc z tekstem tego artykułu. Nie dałbym go, bo nie tworzę w edytorze tekstowym, ale wtedy moglibyście zarzucić, że skoro go nie ma, to samo to jest dowodem. Żyjemy w ciekawych czasach, jak mówi chińskie przekleństwo.

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