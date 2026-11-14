Trwająca RAMokalipsa najbardziej uderzyła w urządzenia z najniższej półki cenowej, gdzie koszt pamięci może spokojnie wynosić 1/3 kosztu produkcji całego urządzenia. Dlatego producenci szukają sposobów na ograniczenie wydatków bez konieczności podnoszenia cen smartfonów. Jednym z nich ma być wykorzystanie używanych modułów pamięci, które po odpowiednim przygotowaniu trafiają do nowych urządzeń.

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Nowe smartfony mogą coraz częściej korzystać z używanych modułów RAM

TrendForce informuje, że coraz więcej producentów smartfonów rozważa wykorzystanie tzw. reballed memory, czyli modułów pamięci RAM odzyskanych z innych smartfonów. Są to układy wymontowane ze starszych urządzeń, które następnie otrzymują nowe kulki lutownicze umożliwiające ponowne zamontowanie ich na płycie głównej innego urządzenia. Sam proces nie jest nowym rozwiązaniem, ale rosnące ceny pamięci zwiększają zainteresowanie nim w branży smartfonów.

Obecnie zdecydowana większość dostępnych na rynku odzyskanych modułów to 4 GB LPDDR4X. Pamięci tego typu trafiają przede wszystkim do tanich smartfonów 4G kosztujących mniej niż 1299 juanów, czyli około 760 zł. W segmencie, w którym producenci muszą szczególnie pilnować kosztów każdego komponentu, wykorzystanie używanych układów może pozwolić ograniczyć wydatki na pamięć bez zmiany podstawowej specyfikacji telefonu.

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Według TrendForce odzyskane moduły mogą odpowiadać za około 3–4 proc. pamięci RAM wykorzystywanej w smartfonach w 2026 roku. W 2027 roku ich udział może wzrosnąć do 7–9 proc. Analitycy spodziewają się przy tym, że zastosowanie takich komponentów nie pozostanie ograniczone wyłącznie do najtańszych modeli.

Powodem są rosnące ceny DRAM. TrendForce przewiduje, że w pierwszym kwartale 2027 roku podwyżki cen pamięci mogą nabrać jeszcze większego tempa, zwiększając presję na producentów smartfonów. W takiej sytuacji tańsze układy oraz pamięć pochodząca z recyklingu mogą stopniowo trafiać także do droższych urządzeń z segmentu mainstream.

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Skala wykorzystania reballed memory nadal pozostanie jednak stosunkowo niewielka. TrendForce zaznacza, że nawet przy wzroście udziału takich komponentów w 2027 roku będą one stanowiły niewielką część całkowitego rocznego zapotrzebowania smartfonów na pamięć LPDRAM.

Dla producentów wykorzystanie odzyskanych modułów oznacza przede wszystkim możliwość ograniczenia kosztów produkcji i utrzymania wolumenu sprzedaży mimo drogich komponentów. Jednocześnie rozwiązanie wiąże się z większą niepewnością dotyczącą jakości poszczególnych układów. Różnice w stanie używanych komponentów mogą wpływać na niezawodność urządzeń i ich przewidywaną żywotność.

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TrendForce zwraca również uwagę na możliwe konsekwencje dla producentów. Większa liczba awarii mogłaby przełożyć się na wyższe koszty napraw i obsługi gwarancyjnej, a także negatywnie wpłynąć na zaufanie klientów do danej marki. Dlatego wraz ze wzrostem wykorzystania odzyskanej pamięci producenci będą musieli dokładniej kontrolować jej jakość przed zastosowaniem w nowych smartfonach.

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Zdjęcie główne: In Green / Shutterstock

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