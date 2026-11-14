Telewizor do 10 000 zł: większy ekran czy lepszy obraz? TCL C7L i TCL C8L od 65 do 85 cali

Za około 10 000 zł możesz kupić cztery telewizory TCL: TCL C8L 65 cali za 7099 zł, TCL C7L 75 cali za 7599 zł, TCL C8L 75 cali za 9299 zł i TCL C7L 85 cali za 9799 zł (ceny przed kodem w Media Expert, stan z 12 listopada 2026). Wybór sprowadza się do tego, czy wolisz większy ekran, czy lepszy obraz. Jeśli salon jest jasny w dzień, dopłata do TCL C8L daje więcej niż dodatkowe cale. Jeśli oglądasz głównie wieczorem, a kanapa stoi daleko od ściany, rozsądniej wziąć większy TCL C7L. Tylko dlaczego? Pozwólcie, że wyjaśnię.

To całkiem poważny dylemat

Przekątna to jedyny parametr, który widać od razu po wejściu do pokoju. Przejście z 65 na 75 cali daje mniej więcej o jedną trzecią większą powierzchnię obrazu, a z 65 na 85 cali aż o 71 proc. (to prosta geometria: powierzchnia rośnie z kwadratem przekątnej). To różnica, którą czuć w każdym filmie, meczu i grze.

TCL C7L

Z drugiej strony Mini LED nie jest po prostu „lepszy” w sensie jednej liczby. O jakości obrazu decyduje to, jak precyzyjnie telewizor steruje podświetleniem, ile światła potrafi z siebie wycisnąć i jak radzi sobie z odbiciami w pokoju. Tu producent rozdzielił obie serie dość wyraźnie.

Zanim zaczniemy porównywać, jedno zastrzeżenie, które będzie ważne w ramach całego tego tekstu: liczby stref i jasności zależą od przekątnej. TCL C8L to 1008 stref w modelu 55 cali, 2040 w 65, 2584 w 75 i 3200 w 85. Szczytowa jasność też rośnie wraz z rozmiarem: 3000 nitów w 55 calach, 5000 w 65 i 5500 w 75. Dlatego wszystkie dane poniżej dotyczą konkretnej wersji, a nie „serii C8L” jako takiej.

SQD-Mini LED: co to w praktyce znaczy

Wspólny mianownik obu serii to podświetlenie Mini LED z nowymi kropkami kwantowymi, które TCL nazywa SQD. Mini LED oznacza tysiące małych diod podzielonych na strefy, które można przyciemniać niezależnie. Dzięki temu czerń jest głębsza niż w zwykłym LED-zie z kilkudziesięcioma strefami, a jasne napisy na ciemnym tle świecą mniejszą poświatą.

Kropki kwantowe odpowiadają za kolor. Producent deklaruje pokrycie do 100 proc. palety BT.2020 - kolory w Mini LED z kropkami kwantowymi to ogromna zaleta. Warstwa antyrefleksyjna to z kolei element, który w polskim, często południowym salonie z balkonem ma większe znaczenie niż kolejne tysiące nitów. TCL deklaruje, że odbicia na panelu spadają do 0,5 proc.

TCL C8L 65 cali: najlepszy obraz w tej cenie

To najtańszy telewizor z naszej czwórki i jednocześnie ten o największej gęstości stref. Ma 2040 stref wygaszania i do 5000 nitów w HDR, za 7099 zł. Przy szerokości 143,4 cm i wadze 23,1 kg to też najłatwiejszy model do wniesienia i powieszenia.

TCL C8L

Dlaczego „najlepszy obraz”? Samo 2040 stref na 65 cali nic nie mówi, dopóki nie przeliczymy tego na powierzchnię. Wychodzi około 1750 stref na metr kwadratowy. W 75-calowym TCL C8L to około 1670, w 75-calowym TCL C7L około 870, a w 85-calowym TCL C7L około 820. To jest właśnie sedno dylematu: przy tym samym budżecie dostajesz bardziej „gęste” podświetlenie na mniejszym ekranie, albo większy ekran z podświetleniem rzadszym mniej więcej o połowę.

Gęstość stref przekłada się na poświatę wokół jasnych obiektów, czyli efekt halo. Najlepiej widać go na napisach końcowych albo na gwiazdach na czarnym tle, czyli w scenach, które lubią entuzjaści i które nasi czytelnicy znają z testów. Im mniejsza strefa, tym mniej „zapala się” ciemnego tła obok jasnego punktu. Pomaga technologia kontroli halo i bardzo mała odległość między podświetleniem a panelem.

TCL C8L ma też panel WHVA 2.0 Ultra zapewniający szerszy kąt widzenia kolorów. Do tego dochodzi bardzo wąska ramka i obudowa grubości poniżej 6 cm.

TCL C7L 75 cali: najrozsądniejsza dopłata

TCL C7L

Za 500 zł więcej niż TCL C8L 65 cali dostajesz 75-calowy TCL C7L z 1352 strefami. Sama przekątna daje o jedną trzecią większy ekran, co w salonie z kanapą oddaloną o 2,3 do 2,9 m ma sens. W przeliczeniu na cal to najtańszy telewizor z całej czwórki: około 101 zł za cal, wobec 109 zł w 65-calowym TCL C8L, 115 zł w 85-calowym TCL C7L i 124 zł w 75-calowym TCL C8L. Co tracisz? Gęstość stref jest o połowę mniejsza niż w 65-calowym TCL C8L. TCL C7L ma panel HVA 2.0 Pro z szerokim kątem widzenia, a TCL C8L idzie krok dalej z WHVA 2.0 Ultra, więc przy oglądaniu z boku kanapy kolory lepiej trzymają się w TCL C8L.

Przy wieczornym seansie, gdy zaciągasz zasłony, a w pokoju świeci tylko lampka, różnica w gęstości stref jest znacznie mniej dokuczliwa niż w jasnym pokoju. Jeśli to opis twojego salonu to TCL C7L w 75 calach jest najbardziej rozsądnym wyborem, bo za mniej pieniędzy daje większy obraz. Wszystko, co dostajesz poza tym, czyli Dolby Vision, 4K przy 144 Hz, VRR, Google TV, jest wspólne dla całej czwórki.

TCL C8L 75 cali: oba naraz, ale za więcej monet

Jeśli budżet pozwala, 75-calowy TCL C8L jest odpowiedzią na pytanie „czy da się mieć jedno i drugie”. Ma 2584 strefy i do 5500 nitów w HDR. Kosztuje 9299 zł, czyli 1700 zł więcej niż TCL C7L w tym samym rozmiarze.

TCL C8L

To dopłata za podwojenie gęstości stref w przeliczeniu na metr kwadratowy, najwyższą deklarowaną jasność w tej czwórce, panel WHVA z lepszymi kątami i wąską ramką oraz głośniki Bang & Olufsen. Jest to, mówiąc wprost, dopłata za jakość, a nie za cale, bo ekran ma ten sam rozmiar. Czy 1700 zł to dużo? Dla kogoś, kto będzie oglądał filmy HDR w jasnym pokoju kilka godzin dziennie przez następne pięć lat, to koszt około dwóch złotych dziennie. Dla kogoś, kto włącza telewizor głównie w tle, to zbyt wiele.

Zastrzeżenie o jasności: „do 5500 nitów” to wartość szczytowa, mierzona zwykle na małym fragmencie obrazu i przez krótki czas. Taki wynik świadczy o możliwościach panelu, ale nie oznacza, że cała scena będzie tak jasna. TCL zapowiada też Dolby Vision 2.0 dla serii C8L w przyszłej aktualizacji OTA.

TCL C7L 85 cali: największy ekran do 10 000 zł

W cenie 9799 zł dostajesz największy ekran w tym budżecie, z 1624 strefami. Szerokość to 188,8 cm, waga 36,6 kg z podstawą (53 kg w kartonie), a uchwyt to VESA 600 x 400. Zanim klikniesz „kup”, zmierz ścianę albo szafkę, bo przy takiej szerokości nawet sporo kupowanych mebli RTV okaże się za wąskie.

TCL C7L

85 cali ma sens, jeśli siedzisz 2,6 do 3,2 m od ekranu (reguła dla 4K: 1,2 do 1,5 przekątnej) i możesz zaciemnić pokój. Wtedy cena za cal jest nadal przyzwoita, a efekt kinowy rzeczywiście jest satysfakcjonujący. Mniejsza gęstość stref (około 820 na metr kwadratowy) boli w jasnych scenach z mocnym kontrastem, więc w ciemnym pokoju poświata wokół napisów będzie bardziej widoczna niż w modelach TCL C8L.

Odległość od ekranu: nie trzymajmy się tego dokładnie, ale to dobry punkt wyjścia

Zasada „1,2 do 1,5 przekątnej” dla 4K to dobre narzędzie do szybkiej oceny. Dla 65 cali daje to dystans około 2,0 do 2,5 m, dla 75 cali około 2,3 do 2,9 m, a dla 85 cali około 2,6 do 3,2 m. Jeśli kanapa stoi bliżej niż dolna granica, ekran będzie dominował i męczył wzrok. Jeśli dalej niż górna, tracisz sens dużej przekątnej. Przy czym nie trzymałbym się tego przelicznika jakoś wyjątkowo precyzyjnie. Należy tylko pamiętać, że ekran musi dać się objąć cały wzrokiem. Bez wodzenia wzrokiem po jego powierzchni.

W praktyce wiele polskich mieszkań ma salony o głębokości 4 do 5 metrów, z kanapą przy przeciwległej ścianie. W takim układzie 65 cali bywa po prostu za małe, a 85 cali pasuje od razu. Z kolei w niewielkim salonie w bloku, gdzie kanapa stoi 2 m od ściany, 85-calowy telewizor będzie przytłaczający, więc 65-calowy TCL C8L jest tu zdecydowanie lepszym wyborem. To jeden z powodów, dla których nie ma uniwersalnej odpowiedzi „większy ekran czy lepszy obraz”. Najpierw trzeba zmierzyć pokój, potem wybierać model.

Granie na konsoli: gdzie dopłata nie ma sensu

Cała czwórka obsługuje 4K przy 144 Hz, VRR i ALLM. TCL C8L ma cztery złącza HDMI 2.1, a w TCL C7L tryb 288 Hz działa na złączach HDMI 1 i 2. W praktyce to scenariusz dla wydajnego PC, a nie dla konsoli.

Konsole wysyłają najwyżej 120 Hz, więc przy PS5 i Xboksie dopłata do TCL C8L nie daje nic w kwestii płynności. Jeśli grasz głównie na konsoli i wybierasz między TCL C7L a TCL C8L, argumentem za droższym modelem może być jasność w HDR i lepsze podświetlenie, ale nie odświeżanie. Tę rozmowę zresztą prowadziliśmy w filmie „Najlepszy telewizor do konsoli PS5 i Xbox?” o TCL C7L 65 cali.

Ten sam sprzęt, który poradzi sobie z ciemnymi lochami w grze, poradzi sobie też z jasnym salonem w meczu o 15:00. Dlatego jeśli zastanawiasz się, który model wybrać ogólnie, warto zerknąć też na film „Jaki telewizor kupić w 2026?”, w którym porównujemy TCL A400U, TCL C7L i TCL C8L.

Dźwięk: czy potrzebny jest soundbar

TCL C8L ma głośniki Bang & Olufsen z wbudowanym subwooferem, a producent deklaruje łączną moc 240 W w wersji 65 cali i większych. Do codziennego oglądania filmów, seriali i sportu nic nie trzeba dokupować. Dla kogoś, kto chce czegoś więcej, nadal istnieje soundbar, ale to już wybór, a nie konieczność.

TCL C7L też ma głośniki z logo Bang & Olufsen, Dolby Atmos i subwoofer (4 głośniki, 60 W, system 2.2). W dużym salonie, szczególnie przy 85 cali, warto jednak rozważyć soundbar TCL A65K za 1999,99 zł. Poprawia wyraźnie zrozumiałość dialogów i poszerza dźwięk przestrzenny Dolby Atmos. Podłącza się go jednym kablem HDMI do złącza eARC, więc instalacja to kilka minut.

TCL C8L

Trzeba tu uczciwie przyznać, że ocena brzmienia jest subiektywna i zależy od pomieszczenia. Telewizor o grubości kilku centymetrów ma ograniczenia fizyczne, których nie przeskoczy żadne strojenie. To jednak argument za soundbarem w dużym pokoju, a nie przeciw wbudowanym głośnikom jako takim.

Który wybrać: prosta zasada

Jeśli w salonie jest jasno w dzień, a telewizor gra też o 14:00, wybierz TCL C8L. Dopłata do niego daje więcej niż większa przekątna, bo gęstsze strefy i wyższa jasność pomagają tam, gdzie ekran walczy ze światłem z okna. Dla kanapy w odległości około 2 do 2,5 m to będzie 65 cali, a jeśli budżet pozwala i dystans jest większy, 75 cali. Jeśli oglądasz głównie wieczorem, a kanapa stoi daleko, lepiej wziąć większy TCL C7L. W 75 calach to najtańszy telewizor za cal, w 85 calach największy ekran do 10 000 zł.

Jedna rzecz poza tym wszystkim: ceny w sklepach zmieniają się często, a ten tekst powstał tuż przed Black Friday. Nie obiecuję, że będzie taniej ani drożej, więc przed zakupem sprawdź aktualną cenę w koszyku.

Najczęstsze pytania

Jaki telewizor do 10 000 zł kupić w 2026?

Zależy od salonu, ale w ofercie TCL do 10 000 zł najlepszy obraz daje TCL C8L, a największy ekran TCL C7L 85 cali. Do jasnego pokoju wybierz TCL C8L w 65 lub 75 cali. Do ciemniejszego salonu z daleką kanapą bierz TCL C7L w 75 lub 85 cali.

75 czy 85 cali do salonu?

75 cali wystarczy, jeśli kanapa stoi 2,3 do 2,9 m od ekranu, a 85 cali ma sens od około 2,6 do 3,2 m. Przy 85 calach sprawdź też szerokość mebla pod telewizor (sam ekran ma 188,8 cm) i wagę, bo to 36,6 kg z podstawą. W mniejszym pokoju 85 cali bywa po prostu za duże.

TCL C7L czy TCL C8L?

TCL C8L wybierz dla lepszego obrazu, TCL C7L dla większego ekranu za mniejsze pieniądze. TCL C8L ma gęstsze strefy wygaszania, panel WHVA z lepszymi kątami widzenia i wyższą deklarowaną jasność. TCL C7L wygrywa ceną za cal, a w 75 calach kosztuje o 1700 zł mniej niż TCL C8L.

Czy do TCL C8L potrzebny jest soundbar?

Nie, do codziennego oglądania wystarczą wbudowane głośniki Bang & Olufsen z subwooferem. Soundbar ma sens w dużym salonie albo dla osób, które cenią wyraźne dialogi i efekty Atmos, ale nie jest konieczny. Przy TCL C7L w dużym pokoju warto go rozważyć, np. TCL A65K za 1999,99 zł.

Gdzie kupić

Modele omówione w tekście znajdziesz w Media Expert: TCL C8L 65 cali, TCL C7L 75 cali, TCL C8L 75 cali, TCL C7L 85 cali oraz soundbar TCL A65K. Ceny w tekście dotyczą stanu z 12 listopada 2026 w Media Expert, przed zastosowaniem kodu rabatowego.

Telewizor do 10 000 zł: większy ekran czy lepszy obraz? TCL C7L i TCL C8L od 65 do 85 cali

Artykuł powstał we współpracy z TCL.

Ładowanie...

Maciej Gajewski Redaktor Redaktor Spider's Web - ekspert w tematykach Microsoftu i RTV. Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.