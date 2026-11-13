999 gramów i Ryzen 7. Ten laptop ma właściwe priorytety

Wybór laptopa łatwo zamienić w konkurs na największą liczbę. Więcej rdzeni, więcej herców, więcej pikseli, jeszcze większy zasilacz. Tyle że później przychodzi bardzo przyziemny sprawdzian: trzeba ten cały postęp technologiczny spakować, przejść z nim na przystanek i znaleźć dla niego miejsce na stoliku w pociągu. W takich okolicznościach masa komputera przestaje być przypisem w specyfikacji.

Dlatego Tecno Megabook T14 Air z Ryzenem 7, 16 GB RAM i SSD 1 TB, oferowany przez x-kom, zasługuje na uwagę nie tylko z powodu nazwy procesora. Jego najciekawszą cechą jest zestawienie podzespołów z aluminiową konstrukcją o masie poniżej kilograma. Bez obiecywania, że zastąpi jednocześnie stację roboczą, konsolę i kino domowe.

Plecak też ma swoje prawa

Tecno Megabook T14 Air

Producent podaje około 999 g, a specyfikacja polskiego wariantu wskazuje obudowę o wymiarach 312 na 216 mm i grubości 15,9 mm. To liczby, które opisują coś znacznie bardziej użytecznego niż efektowne podniesienie laptopa dwoma palcami na zdjęciu reklamowym. Chodzi o komputer, który łatwiej zabierać ze sobą także wtedy, gdy praca poza domem jest możliwością, a nie głównym punktem dnia.

Przykład? Wyjazd na weekend, podczas którego być może trzeba będzie poprawić dokument. Dzień z kilkoma spotkaniami w różnych częściach miasta. Uczelnia, biblioteka, coworking, przeprowadzka z biurka na kanapę. W każdym z tych scenariuszy mobilność oznacza coś więcej niż samą możliwość zamknięcia pokrywy.

Tecno Megabook T14 Air

Tecno nie uzyskało tej masy rezygnując z metalowej obudowy: T14 Air wykorzystuje stop aluminium, obejmujący również pokrywę ekranu. To lekki, aluminiowy notebook, a nie komputer, któremu tylko nadano metaliczny kolor. Warto też pamiętać o drobiazgu: deklarowana masa dotyczy laptopa, a nie całego zestawu podróżnego. Ładowarka i akcesoria również pojadą w plecaku. Niemniej punktem wyjścia pozostaje tutaj około kilograma samego komputera.

Ryzen bez ściemy

W środku pracuje AMD Ryzen 7 7735HS: osiem rdzeni, 16 wątków, bazowe taktowanie 3,2 GHz i maksymalny boost do 4,75 GHz. To konfiguracja dająca sensowny punkt wyjścia nie tylko do przeglądarki i edytora tekstu, lecz także do bardziej wielowątkowej pracy.

Dla czytelników, którzy rozpoznają procesor po czymś więcej niż naklejce, ważny jest jeszcze jeden szczegół. Ryzen 7 7735HS wykorzystuje architekturę Zen 3+ i proces technologiczny 6 nm; nie jest układem Zen 4 tylko dlatego, że należy do rodziny Ryzen 7000. AMD datuje ten model na 2023 r., więc nie ma powodu udawać, że to świeżynka. Nie każdy rozsądny zakup musi jednak być jednocześnie zakupem najnowszego krzemu.

Tecno Megabook T14 Air

W praktyce taki zestaw podzespołów warto rozpatrywać w kontekście zwykłego, ale intensywnego dnia: przeglądarka z kilkoma aplikacjami internetowymi, komunikator, arkusz, prezentacja, obróbka zdjęć na stronę czy przygotowanie krótkiego materiału wideo. To sensowniejszy sposób myślenia o tym komputerze niż sprowadzanie go do kategorii „do Internetu”, ale też uczciwszy niż obietnica mobilnej stacji do wszystkiego. Pozostaje termika. Wartość „do 4,75 GHz” opisuje maksymalne taktowanie boost procesora, a nie gwarancję utrzymywania go na wszystkich rdzeniach podczas długiego renderowania.

Zintegrowane GPU. Ale porzućcie stereotypowe myślenie

Za grafikę odpowiada Radeon 680M, czyli zintegrowany układ RDNA 2 z 12 jednostkami obliczeniowymi i 768 procesorami strumieniowymi; w tym Ryzenie jego taktowanie sięga 2,2 GHz. Rozsądny scenariusz rozrywkowy to tutaj przede wszystkim mniej wymagające gry, produkcje niezależne i starsze tytuły, a nie najnowszy blockbuster z ustawieniami przesuniętymi w prawo. W przypadku bardziej wymagających gier trzeba liczyć się z dobieraniem rozdzielczości oraz jakości obrazu.

T14 Air nie musi jednak udawać laptopa gamingowego, żeby pozostawać ciekawym komputerem dla gracza. Może być po prostu lekkim towarzyszem wyjazdów, na którym po pracy znajdzie się miejsce na mniej sprzętożerną część biblioteki. To bardziej przekonująca obietnica niż „granie bez kompromisów” w notebooku ważącym około kilograma.

Wyświetlacz to atut

Tecno Megabook T14 Air

Tecno zastosowało 14-calowy, matowy panel IPS o rozdzielczości 1920 na 1200 pikseli i proporcjach 16:10. Nie jest to ekran, który próbuje wygrać samą liczbą pikseli. Jego argumentem jest raczej układ przestrzeni roboczej: trochę więcej miejsca w pionie, czyli dokładnie tam, gdzie przy dokumentach i stronach internetowych najczęściej go brakuje.

W porównaniu z Full HD o rozdzielczości 1920 na 1080 mamy 120 dodatkowych rzędów pikseli, a więc około 11 proc. więcej pikseli w pionie. Nie oznacza to automatycznie identycznego przyrostu liczby widocznych wierszy w każdej aplikacji - znaczenie ma przecież skalowanie interfejsu. Sam kierunek jest jednak właściwy: mniej panoramicznej szczeliny, więcej miejsca na treść.

Drugi istotny parametr to deklarowane 100 proc. pokrycia sRGB. To pożądana cecha przy przygotowywaniu grafiki i zdjęć do Internetu. Jasność wynosi według specyfikacji 320 nitów, a powierzchnia jest matowa.

Pamięć bez kombinowania

Konfiguracja, która zwróciła moją uwagę na x-komie, ma 16 GB pamięci LPDDR5 oraz SSD M.2 PCIe o pojemności 1 TB PCIe 4.0. Terabajt daje więcej swobody na lokalne projekty, zdjęcia, pliki robocze i aplikacje niż konfiguracja, którą trzeba od pierwszego dnia wspierać zewnętrznym nośnikiem. Nie zastępuje kopii zapasowej, nie jest też nieskończonym magazynem surowego wideo. Pozwala jednak myśleć o tym laptopie jak o samodzielnym komputerze, a nie jedynie terminalu do usług w chmurze.

Tecno Megabook T14 Air

Przy RAM-ie trzeba znać ważne ograniczenie: pamięć jest wlutowana, a specyfikacja tego wariantu nie przewiduje gniazd na dodatkowe moduły. Kupując wersję 16 GB, należy więc dobierać ją do potrzeb także na kolejne lata, zamiast zakładać późniejszą rozbudowę. Jeśli codzienność oznacza rozbudowane maszyny wirtualne, duże projekty albo regularne zapełnianie obecnych 16 GB, warto od razu spojrzeć na konfigurację z większą pamięcią.

Z akumulatorem jest uczciwie. Ze złączami na bogato

W polskiej specyfikacji T14 Air widnieje akumulator 55 Wh, a producent deklaruje do 12 godzin pracy. Praktyczną stroną zasilania jest obsługa ładowania USB-C Power Delivery o mocy do 65 W. Solidnie i znacząco powyżej oczekiwań.

Przy tak lekkim komputerze można obawiać się scenariusza: dwa gniazda, z czego jedno zajmuje ładowarka, a resztę życia organizuje hub. T14 Air oferuje dwa USB-C, jedno USB-A 3.2 Gen 1, HDMI oraz gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe 3,5 mm.

Monitor podłączany przez HDMI, pendrive z USB-A czy przewodowe słuchawki nie wymagają odpowiedniej przejściówki już na dzień dobry. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy komputer pojawia się w salach spotkań i przy różnych biurkach, a nie stale w jednym, starannie przygotowanym stanowisku. Laptop ma ułatwiać takie sytuacje, a nie wymagać kolejnego etui z akcesoriami.

Tecno Megabook T14 Air

Jest też Wi-Fi 6E, a więc możliwość korzystania z pasma 6 GHz w zgodnej sieci. Dodatkowe pasmo może pomóc tam, gdzie starsze zakresy są zatłoczone, ale do wykorzystania tego atutu potrzebny jest odpowiedni punkt dostępowy.

Małe rzeczy, duża różnica

Tecno przewidziało czterostopniowe podświetlenie klawiatury, a polska konfiguracja ma również czytnik linii papilarnych. Kamera HD ma fizyczną zaślepkę, a zasłonkę warto pochwalić za prostotę: po zamknięciu wiadomo, co zasłania obiektyw, bez przeszukiwania ustawień prywatności. Na liście wyposażenia są głośniki stereo oraz obsługa DTS:X Ultra.

T14 Air jest oferowany z Windows 11 Home, a dodatkowe narzędzia Tecno zebrano w PC Managerze. Najciekawsze z perspektywy codziennej wygody są OneLeap, służący do współpracy z urządzeniami mobilnymi, oraz PC Clone, przeznaczony do bezprzewodowej migracji danych ze starszego komputera z Windowsem.

OneLeap obejmuje współdzielenie danych, przesyłanie plików i pracę z ekranami połączonych urządzeń. Sens takiej integracji jest prosty: zdjęcie lub plik znajdujący się w telefonie nie powinien wymagać wysyłania wiadomości do samego siebie.

Jest też AI Gallery: wyszukiwanie zdjęć tekstem lub głosem, inteligentne albumy, wykrywanie duplikatów oraz tworzenie kopii zdjęć z telefonu, z funkcjami działającymi lokalnie. To znacznie bardziej namacalny pomysł na AI niż obowiązkowy czat przyklejony do każdego okna. Porządek w galerii może być po prostu użyteczny.

Nie każdy potrzebuje Aira

Najlżejszy laptop nie musi być najlepszym wyborem dla kogoś, kto przenosi komputer głównie między dwoma końcami biurka. Dlatego przed zakupem warto zajrzeć do pełnej oferty laptopów Tecno w x-kom. W katalogu sklepu znajdują się także większe konfiguracje Megabooka, pozwalające inaczej rozłożyć priorytety między ekranem, pamięcią i mobilnością.

Przykładem jest Megabook K15 z Core i5-13420H, 16 GB RAM i SSD 512 GB, wyposażony w matowy ekran IPS 15,6 cala o rozdzielczości Full HD i Windows 11 Home. Jego specyfikacja obejmuje akumulator 70 Wh, masę 1,7 kg oraz złącza LAN i microSD. To inny zestaw priorytetów: większy format i dodatkowa łączność zamiast walki o każdy gram.

W x-kom jest również Megabook K15 z Core i9-13900HK, 16 GB RAM i SSD 1 TB, a w katalogu znajduje się też wariant z 32 GB RAM. Sam procesor ma 14 rdzeni i 20 wątków, natomiast wersja 32 GB korzysta z pamięci DDR4-3200 oraz zintegrowanej grafiki Intel UHD.

Z kolei Megabook 15 z Ryzenem 5 7430U, 16 GB RAM i SSD 512 GB daje możliwość pozostania przy platformie AMD i większym, 15,6-calowym ekranie IPS Full HD. To kolejny wariant do sprawdzenia, jeśli codzienny plan obejmuje przede wszystkim dokumenty, Internet i multimedia, a masa poniżej kilograma nie jest warunkiem zakupu.

Wybierając pomiędzy tymi modelami najlepiej zacząć nie od logo procesora, lecz od własnego dnia. Czy laptop codziennie jedzie komunikacją? Czy będzie jedynym komputerem? Czy obecne 16 GB pamięci wystarcza? Czy większy ekran jest wart dodatkowego miejsca w torbie? Odpowiedzi znacznie szybciej zawężą wybór niż kolejne pół godziny porównywania tabelek.

Jeżeli najważniejsze jest zabieranie komputera ze sobą, sprawdź aktualną cenę i dostępność Tecno Megabook T14 Air w x-kom. Przy tej decyzji kilogram w plecaku jest równie konkretnym parametrem jak osiem rdzeni w specyfikacji.

Ładowanie...

Maciej Gajewski Redaktor Redaktor Spider's Web - ekspert w tematykach Microsoftu i RTV. Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.