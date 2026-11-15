Japoński minimalizm na pełnej. Czy warto wybrać Sony Xperia 10 VIII?

Sony Xperia to seria smartfonów, które stoją w kontrze do popularnych trendów. I za to je się kocha albo nienawidzi. Czy Sony Xperia 10 VIII nadaje się do miłości?

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Sony Xperia 10 VIII to królestwo minimalizmu

Na pewno jest na to jakieś japońskie słowo, obstawiam jakieś Kanso albo inne Wabi-sabi. Smartfon od Sony nie ma efekciarskich dodatków, ogromnej wyspy aparatów, nie wygląda jak kolejna kopia iPhone'a. Jest oszczędny w formie, tył to przecież tylko dwa obiektywy na wąskiej wyspie. Na jednym boku jest miejsce do włożenia karty SIM (tak, w Sony nadal możesz to zrobić bez szpilki), na drugim trzy przyciski i tyle. Absolutnie minimalistyczny design, który nie może się nie podobać. Jest schludnie i czysto. Zapomniałbym - na górze nadal znajdziecie gniazdo minijack 3,5 mm.

Minimalizm znajdziemy również w pudełku, bo nie ma w nim nic poza papierami i kartą energetyczną. Nawet kabla zabrakło. Trochę to smutne, ale każdy kabel to kilka jenów oszczędności. Sam smartfon jest plastikowy, front chroni szkło Gorilla Glass Victus 2. Przy czym to nie jest jakiś tani plastik, to solidnie wykonany smartfon, no ale znajdziecie konkurencję z metalowymi ramkami i szklanym tyłem. Sony stawia na inne wartości, bo w informacjach prasowych możecie przeczytać o recyklingu i innych tego typu historiach.

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Rozmiary telefonu to jego największa zaleta. Jest kompaktowy, świetnie leży w dłoni, a niska waga sprawia, że w ogóle go nie odczuwacie. To ulga w czasach przerośniętych patelni. Wszystko bez problemu obsłużycie jednym palcem i może umrę na tym wzgórzu, ale to jest na swój sposób odświeżające.

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Ekran ma przekątną 6,1 cala, to panel OLED o częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Rozdzielczość to 2340 x 1080 pikseli (FHD). Jasność jest na tyle duża, że bez problemu przeczytacie treści w pełnym słońcu. To tak swoją drogą największa zmiana w tym roku. Producent twierdzi, że nowy model jest o 50 proc. jaśniejszy niż poprzednik, ale nie mam jak tego sprawdzić. Ekran jest naprawdę świetny, ale trudno się spodziewać czegoś innego od rynkowych ekspertów od ekranów OLED. Treści są piękne, dobrze odwzorowane, aż chce się je pochłaniać.

Wrażenia psują niedzisiejsze grube ramki, ale rozumiem, że to spuścizna marki i lepiej tego nie ruszać, bo ktoś w Japonii poczuje nagłą chęć otworzenia się za pomocą miecza.

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Procesor to Snapdragon 6 Gen 3, towarzyszy mu 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane. Przykro mi, ale tego się nie da obronić. Procesor znajdziecie w telefonach poniżej 1000 zł, a 128 GB wolnej pamięci w telefonie za 2699 zł to żart, tylko z kategorii tych nieśmiesznych. Smartfon ma problem z wydajnością przy wielu aplikacjach, szybkim przełączaniu się pomiędzy aplikacjami i przy bardziej wymagających grach. Nawet aplikacja aparatu potrafi przyciąć. Ten procesor debiutował w 2024 r. i już wtedy był dedykowany do budżetowych smartfonów. Dwa lata później znajduje się w telefonie, który w teorii walczy w średniej półce.

Na plus użycia tego procesora wychodzi czas pracy. Bez trudu osiągnięcie dwa dni. Bateria ma pojemność 5000 mAh, ale jej naładowanie to droga przez mękę. Smartfon obsługuje wyłącznie ładowanie przewodowe z mocą do 30 W. Do pełna ładuje się w około półtorej godziny.

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Sony Xperia 10 VIII - to może aparaty są dobre?

Z tyłu znajdziecie główny aparat 50 Mpix, f/1.9 z matrycą 1/1.56" i optyczną stabilizacją obrazu oraz aparat 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Z przodu zaś znajdziemy aparat 8 Mpix. Jak wypadają zdjęcia? Mam trochę mieszane uczucia, bo czasem automat ustawia wszystko idealnie, a czasem zdjęcie jest zbyt ciemne. Trudno powiedzieć od czego to zależy. Wyszedłem robić zdjęcia w pełnym słońcu i połowa jest za ciemna. Te jasne powstały wtedy, gdy zamykałem aplikację aparatu i otwierałem ją od nowa. Wtedy najwidoczniej algorytm dostawał nowej mocy i lepiej ogarniał.

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Jednocześnie to nie jest zły aparat, wystarczy do typowych zastosowań. Siłą Xperii jest naturalność, nie ma tu agresywnego podbijania kontrastu, czy próby stworzenia cukierkowatej rzeczywistości. Mam jednak lekki niedosyt, bo to Sony, liderzy w fotografii. Coś tu nie pykło.

Komu mogę polecić Sony Xperia 10 VIII?

W przypadku flagowej Xperii 1 nie miałem żadnych wątpliwości, że to sprzęt dla ludzi kochających fotografię i rozumiejących ją. W przypadku odmiany 10, która w założeniu ma być smartfonem bardziej popularnym, trafiającym w szerokie gusta, trudniej jest ją uzasadnić przy cenie 2699 zł. Za te pieniądze bez problemu znajdziecie o wiele mocniejsze smartfony. Cały weekend spędziłem na szukaniu sensu i dopiero rozmowa z pewnym kolegą natchnęła mnie. Otóż mój znajomy nie cierpi wszystkiego, co chińskie. Nie akceptuje tamtejszego reżimu, uważa że poleganie na nich to zaciskanie sobie pętli na szyi. Znajomy stara się kupować sprzęty, które nie tylko nie pochodzą od chińskich marek, ale również stara się nie dotykać rzeczy, które powstały w tamtejszych fabrykach.

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Mój znajomy jest doskonałym klientem na produkt Sony. Japońska marka, kompaktowe rozmiary i w gratisie wolność od Chin. Dlatego powinieneś wybrać Sony Xperia 10 VIII, jeżeli jesteś fanem marki albo nie chcesz mieć chińskiego telefonu (albo złożonego tam). Chociaż nie, jest jeszcze jeden argument - kompaktowe rozmiary. Sony pod tym względem odrobiło lekcje, bo Xperia 10 VIII leży w dłoni jak nic innego. Mam nadzieję, że za rok Sony trochę bardziej zaszaleje w kwestii popularnego telefonu, albo wyceni go na mniej niż 2000 zł.

PS: rok temu Xperia 10 VII kosztowała na start 1999 zł. Sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy zmiana koloru obudowy i 50 proc. jaśniejszy ekran były warte 700 zł podwyżki.

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