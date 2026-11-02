Ray-Ban Meta zmieniają sposób, w jaki korzystamy z technologii. Co potrafią naprawdę?

Przez lata przyzwyczailiśmy się, że dostęp do technologii wymaga spojrzenia w ekran. Smartfon stał się naszym aparatem, odtwarzaczem muzyki, komunikatorem i źródłem informacji. Jednocześnie każde sięgnięcie po telefon może odrywać uwagę od rozmowy, spaceru, podróży czy chwili, którą właśnie chcemy zapamiętać.

Ray-Ban Meta proponują inne podejście. To codzienne okulary łączące charakterystyczny styl Ray-Ban z technologią Meta AI. Pozwalają korzystać z wybranych funkcji głosowo, rejestrować zdjęcia i filmy bez użycia rąk, słuchać muzyki oraz prowadzić rozmowy telefoniczne. Zamiast skupiać uwagę na kolejnym urządzeniu, mają sprawić, aby technologia pozostawała w tle i była dostępna wtedy, gdy jest potrzebna.

Jak to połączenie sprawdza się w praktyce? Czy Ray-Ban Meta mogą ograniczyć potrzebę sięgania po smartfon? W jakich codziennych sytuacjach ich funkcje okazują się najbardziej przydatne i czego nie należy od nich oczekiwać?

Czym właściwie są Ray-Ban Meta?

Ray-Ban Meta to codzienne okulary wyposażone w funkcje AI. Łączą wzornictwo charakterystyczne dla marki Ray-Ban z rozwiązaniami opracowanymi przez Meta.

Nie są jednak okularami z ekranem, na którym wszystkie informacje pojawiają się bezpośrednio przed oczami użytkownika. Nie służą do przeglądania stron internetowych, oglądania filmów czy zastępowania wyświetlacza smartfona. Ich działanie opiera się głównie na obsłudze głosowej, kamerze, mikrofonach, otwartym systemie audio, sterowaniu dotykowym oraz współpracy z telefonem i aplikacją.

W oprawkach znajdują się między innymi:

kamera umożliwiająca wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów;

mikrofony wykorzystywane podczas rozmów i obsługi głosowej;

otwarty system audio kierujący dźwięk w stronę uszu;

przyciski umożliwiające szybkie uruchamianie funkcji, a w Gen3 również konfigurowalny Action Button, któremu można przypisać szybki dostęp do Meta AI lub wybranej funkcji;

funkcje Meta AI dostępne w obsługiwanych językach, regionach i konfiguracjach.

Siła Ray-Ban Meta nie wynika więc z jednej funkcji. Najważniejsze jest połączenie kilku możliwości w produkcie, który nadal wygląda jak okulary Ray-Ban i może naturalnie towarzyszyć użytkownikowi w codziennych sytuacjach.

Zakres funkcji zależy od rynku, języka, modelu, wersji oprogramowania, ustawień urządzenia i dostępności usług. Sterowanie głosowe jest dostępne w języku polskim. Przed zakupem warto zatem sprawdzić aktualne wymagania i dostępność interesujących funkcji. W salonach Vision Express jest możliwość nie tylko przymierzenia okularów Ray Ban Meta AI ale również zweryfikowania pełni ich funkcji. Salony posiadają stanowiska, gdzie dostępny jest smartfon z zainstalowaną aplikacją Meta AI.

Zdjęcia i filmy z własnej perspektywy. Uchwyć chwilę bez wyciągania telefonu

Ile razy interesująca chwila minęła, zanim udało Ci się wyjąć telefon, odblokować ekran i uruchomić aparat? Ray-Ban Meta pozwalają rejestrować zdjęcia oraz filmy bez trzymania smartfona w dłoni.

Wbudowana w oprawki kamera pokazuje wydarzenia z perspektywy użytkownika. Dzięki temu możesz zapisać nie tylko to, co widzisz, ale również sposób, w jaki uczestniczysz w danej sytuacji. Zamiast obserwować spotkanie czy podróż przez ekran telefonu, możesz pozostać częścią wydarzenia.

Takie rozwiązanie może przydać się podczas:

spaceru po nowym mieście;

rodzinnego spotkania;

podróży i zwiedzania;

gotowania;

aktywności na świeżym powietrzu;

rejestrowania spontanicznych chwil;

dokumentowania własnych doświadczeń z perspektywy pierwszej osoby.

Czy funkcja ta zastąpi aparat fotograficzny albo zaawansowaną kamerę w smartfonie? Nie w każdej sytuacji. Główną korzyścią jest łatwe i szybkie zapisywanie momentów bez konieczności trzymania urządzenia w dłoni. Parametry kamery oraz dostępne formaty i tryby nagrywania zależą natomiast od generacji i konkretnego modelu Ray-Ban Meta. W najnowszej generacji 3 okularów, aparat posiada 12MP a wbudowana pamięć to 32GB.

Ważnym elementem jest również prywatność osób znajdujących się w otoczeniu. Podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania materiału aktywuje się dioda LED informująca o pracy kamery. Ray-Ban Meta nie należy przedstawiać jako rozwiązania umożliwiającego ukryte lub niezauważalne nagrywanie.

Chcesz rejestrować ważne momenty z własnej perspektywy? Sprawdź dostępne modele Ray-Ban Meta i porównaj ich konfiguracje.

Meta AI jako pomocnik w codziennych sytuacjach

Zazwyczaj, gdy chcemy szybko znaleźć informację, wyciągamy telefon, odblokowujemy ekran i wpisujemy odpowiednie pytanie. W Ray-Ban Meta wybrane polecenia można wypowiadać głosowo, bez przerywania wykonywanej czynności.

Wyobraź sobie, że przygotowujesz posiłek i masz zajęte ręce. Spacerujesz po nieznanej okolicy, robisz zakupy albo próbujesz szybko sprawdzić informację podczas wykonywania codziennych obowiązków. W takich sytuacjach obsługa głosowa może być wygodniejsza niż korzystanie z ekranu.

W zależności od dostępności funkcji Meta AI może wspierać użytkownika między innymi poprzez:

odpowiadanie na pytania;

przekazywanie informacji o wybranych obiektach i otoczeniu;

podpowiadanie miejsc oraz punktów usługowych;

dostarczanie inspiracji i rekomendacji;

obsługę przypomnień w dostępnych konfiguracjach;

zapewnianie szybkiego dostępu do informacji bez wyciągania telefonu.

Czy Meta AI zawsze udzieli poprawnej odpowiedzi? Nie. Funkcję należy traktować jako pomocnika wspierającego użytkownika w codziennych sytuacjach, a nie jako narzędzie zastępujące specjalistę albo podejmujące decyzje za człowieka. Odpowiedzi mogą być niepełne lub niedokładne, dlatego ważne informacje warto dodatkowo zweryfikować.

Dostępność Meta AI i poszczególnych poleceń zależy również od obsługiwanego języka, rynku, regionu, aktualizacji oprogramowania oraz ustawień urządzenia.

Muzyka, podcasty i rozmowy bez odcinania się od otoczenia

Ray-Ban Meta mogą być wykorzystywane również do słuchania muzyki, podcastów i innych materiałów audio. Zastosowany w nich system open-ear kieruje dźwięk w stronę uszu, ale ich nie zakrywa.

W odróżnieniu do poprzedniej generacji Meta AI Gen 3 posiada zestaw sześciu mikrofonów, wykorzystywany m.in. do rejestrowania dźwięku i redukcji szumu wiatru.

Oznacza to, że podczas spaceru, przemieszczania się po mieście czy wykonywania codziennych obowiązków można słuchać wybranych treści, zachowując jednocześnie kontakt z dźwiękami otoczenia. Nie trzeba za każdym razem sięgać po osobne urządzenie, jeśli okulary są już założone.

Wbudowane mikrofony i głośniki umożliwiają również prowadzenie rozmów telefonicznych bez trzymania telefonu przy uchu. Może to być przydatne podczas spaceru, zakupów, gotowania czy wykonywania domowych obowiązków.

Nie oznacza to jednak, że w każdej sytuacji można całkowicie zrezygnować z telefonu. Działanie poszczególnych funkcji zależy od sparowanego smartfona, dostępnego połączenia, obsługiwanych aplikacji oraz konfiguracji urządzenia.

Warto też pamiętać o bezpieczeństwie. Możliwość słyszenia otoczenia nie zwalnia z zachowania uwagi podczas poruszania się po mieście, w pobliżu ruchu drogowego lub podczas aktywności wymagających pełnej koncentracji.

Chcesz słuchać muzyki lub prowadzić rozmowy, pozostając w kontakcie z otoczeniem? Poznaj warianty Ray-Ban Meta dostępne w ofercie Vision Express.

Tłumaczenia w czasie rzeczywistym. Pomoc podczas podróży i rozmowy

Podróż do innego kraju często wiąże się z sytuacjami, w których zrozumienie rozmówcy wymaga szybkiego sięgnięcia po telefon i uruchomienia aplikacji tłumaczącej. W obsługiwanych językach i konfiguracjach Ray-Ban Meta mogą wspierać tłumaczenie prowadzonych rozmów.

Zależnie od dostępnej funkcji tłumaczenie może być odtwarzane przez system audio w okularach, natomiast tekst lub transkrypcja mogą pojawiać się w aplikacji towarzyszącej. Pozwala to ograniczyć konieczność ciągłego spoglądania na ekran telefonu.

Funkcja może znaleźć zastosowanie między innymi podczas:

podróży zagranicznych;

rozmowy z osobą posługującą się innym językiem;

zwiedzania miasta;

pytania o drogę, usługę lub wybrane miejsce;

codziennych sytuacji wymagających podstawowego wsparcia językowego.

Czy Ray-Ban Meta przetłumaczą każdą rozmowę bezbłędnie? Nie. Tłumaczenie może ułatwiać komunikację, ale jego poprawność zależy między innymi od języka, jakości dźwięku, kontekstu, sposobu wypowiedzi oraz dostępności usługi. Nie należy traktować go jako zamiennika profesjonalnego tłumaczenia w sytuacjach formalnych, medycznych, prawnych lub wymagających pełnej precyzji.

Dostępność tłumaczeń, obsługiwane języki i wymagania techniczne mogą różnić się zależnie od rynku oraz aktualnej wersji oprogramowania. Przed zakupem warto zweryfikować, czy interesująca funkcja jest dostępna w Polsce i obsługuje języki, z których chcesz korzystać.

Codzienne okulary Ray-Ban wyposażone w funkcje AI

Technologia noszona na co dzień musi odpowiadać nie tylko na potrzeby funkcjonalne. Powinna również pasować do stylu użytkownika i zapewniać wygodę przez wiele godzin.

Ray-Ban Meta zostały zaprojektowane tak, aby zachować charakter codziennych okularów Ray-Ban. Funkcje AI, kamera i rozwiązania audio zostały zintegrowane z oprawkami, które nawiązują do rozpoznawalnego wzornictwa marki.

W zależności od aktualnej oferty dostępne mogą być różne linie i kształty, między innymi:

Ray-Ban Meta Wayfarer;

Ray-Ban Meta Wayfarer Large;

Ray-Ban Meta Aviator;

Ray-Ban Meta Blayzer;

Ray-Ban Meta Scriber;

Ray-Ban Meta Zena.

Poszczególne modele różnią się kształtem, rozmiarem, kolorystyką i sposobem, w jaki układają się na twarzy. Warto więc zwrócić uwagę nie tylko na wygląd opraw, ale również na ich dopasowanie do szerokości twarzy, wygodę noszenia oraz planowany sposób korzystania z okularów.

Dostępne warianty mogą obejmować soczewki:

przeciwsłoneczne;

fotochromowe Transitions;

korekcyjne w kompatybilnych modelach i konfiguracjach.

Dzięki temu Ray-Ban Meta nie muszą być osobną parą używaną wyłącznie ze względu na dostępne funkcje. W odpowiedniej konfiguracji mogą pełnić rolę okularów noszonych na co dzień. Możliwość zastosowania konkretnego rodzaju soczewek zależy jednak od wybranego modelu, wariantu oraz parametrów korekcji.

Wybór zacznij od swoich codziennych potrzeb. Sprawdź dostępne fasony, rozmiary i rodzaje soczewek, a następnie wybierz Ray-Ban Meta, które najlepiej pasują do Twojego stylu życia.

Czy Ray-Ban Meta zastąpią smartfon?

To jedno z najważniejszych pytań zadawanych przed zakupem okularów AI. Odpowiedź brzmi: Ray-Ban Meta mogą ograniczyć potrzebę sięgania po telefon podczas wykonywania niektórych zadań, ale nie zastępują wszystkich jego funkcji.

Za pomocą okularów można wykonać zdjęcie, nagrać film, słuchać treści audio, prowadzić rozmowę lub skorzystać z obsługiwanych poleceń głosowych. Nie są one jednak uniwersalnym ekranem do przeglądania internetu, oglądania filmów, pisania wiadomości czy korzystania ze wszystkich aplikacji dostępnych na smartfonie.

Wiele możliwości wymaga:

kompatybilnego telefonu z systemem Android lub iOS;

aplikacji towarzyszącej;

konta Meta;

dostępu do internetu;

połączenia bezprzewodowego;

aktualnego oprogramowania;

dostępności określonej usługi w danym regionie i języku.

Największa wartość Ray-Ban Meta polega więc nie na zastąpieniu smartfona, ale na uproszczeniu wybranych codziennych czynności. Telefon nadal pozostaje ważnym elementem działania całego rozwiązania, lecz w niektórych sytuacjach może zostać w kieszeni.

Przed zakupem zastanów się, które zastosowania są dla Ciebie najważniejsze. Czy zależy Ci przede wszystkim na zdjęciach z własnej perspektywy? Słuchaniu muzyki? Prowadzeniu rozmów? A może na korzystaniu z obsługiwanych funkcji Meta AI? Odpowiedź pomoże ocenić, jak Ray-Ban Meta mogą wpisać się w Twój dzień.

Ray-Ban Meta a prywatność. Co warto wiedzieć przed zakupem?

Obecność kamery, mikrofonów i funkcji AI naturalnie rodzi pytania o prywatność. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Ray-Ban Meta warto poznać zasady działania urządzenia i skonfigurować ustawienia zgodnie ze swoimi potrzebami.

Podczas rejestrowania zdjęć lub filmów włącza się dioda LED informująca osoby znajdujące się w pobliżu o pracy kamery. Użytkownik powinien również przestrzegać zasad obowiązujących w danym miejscu oraz szanować prywatność innych osób.

Szczególnej ostrożności wymagają sytuacje:

prywatne i rodzinne;

zawodowe;

związane z informacjami poufnymi;

odbywające się w przestrzeniach, w których nagrywanie jest zabronione;

dotyczące osób, które nie wyraziły zgody na utrwalanie ich wizerunku lub wypowiedzi.

Przed pierwszym użyciem warto zapoznać się z ustawieniami prywatności w aplikacji, sposobem przechowywania danych oraz dostępnymi opcjami zarządzania historią, materiałami i nagraniami głosowymi. Zakres ustawień i funkcji może zmieniać się wraz z aktualizacjami oprogramowania.

Ray-Ban Meta mogą ułatwiać rejestrowanie ważnych chwil, ale odpowiedzialność za sposób korzystania z kamery i mikrofonów pozostaje po stronie użytkownika. Świadome używanie urządzenia pomaga połączyć wygodę z poszanowaniem prywatności otoczenia.

Technologia, która pozostaje w tle

Ray-Ban Meta pokazują, że korzystanie z technologii nie zawsze musi rozpoczynać się od spojrzenia na ekran. Możliwość robienia zdjęć i nagrywania filmów bez użycia rąk, słuchania muzyki, prowadzenia rozmów oraz używania dostępnych funkcji Meta AI sprawia, że wybrane czynności można wykonywać bardziej naturalnie.

Okulary AI nie zastępują smartfona, specjalistycznego aparatu, profesjonalnego tłumacza ani eksperta. Ich rola jest inna: mają pomagać użytkownikowi wtedy, gdy wyjmowanie telefonu byłoby niewygodne albo niepotrzebnie odrywałoby uwagę od aktualnej sytuacji.

Najważniejsze pozostaje jednak połączenie technologii z codzienną formą i stylem Ray-Ban. To nie osobne urządzenie, które trzeba pamiętać, aby zabrać ze sobą, lecz okulary mogące towarzyszyć użytkownikowi podczas spaceru, podróży, spotkania, zakupów czy wykonywania zwykłych obowiązków.

Dostępność modeli, wariantów soczewek i poszczególnych funkcji może się zmieniać. Przed wyborem konkretnej wersji warto sprawdzić aktualną ofertę, kompatybilność ze smartfonem, obsługiwane języki i dostępność usług w Polsce.

Poznaj okulary Ray-Ban Meta dostępne w Vision Express, porównaj modele oraz warianty soczewek i sprawdź, które funkcje najlepiej odpowiadają Twoim codziennym potrzebom.



[Artykuł powstał w ramach współpracy płatnej z Vision Express]

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