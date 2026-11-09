Gen Z rozdaje karty. Znamy laureatów statuetek Pokolenie LOUD 2026

Za nami LOUD congress 2.0 - Żabka, pik pik × Relab × Swarovski, Per Dżinn, OSHEE All Star Festival, Young Multi oraz Piotr ‘Izak’ Skowyrski znaleźli się w gronie laureatów nagród Pokolenie LOUD 2026.

Druga edycja LOUD congress, która odbyła się 6 listopada w warszawskim Hotelu Bellotto, ponownie połączyła świat biznesu, marketingu, mediów i najpopularniejszych twórców internetowych. Wydarzenie pokazało, jak istotną rolę w kształtowaniu współczesnego rynku odgrywają młodzi konsumenci, społeczności internetowe oraz dynamicznie rozwijająca się gospodarka twórców.

Po czerwcowym debiucie LOUD congress wrócił z drugą edycją. Wśród prelegentów i gości specjalnych znaleźli się m.in. Margaret, Wojtek Gola, Aleksander Sikora, Toffiecrisp, Paulina „Nezz“ Neznal, Disco Karol, Dajczman, Marcell Pustul, Siles, Anna Lucińska, pik pik, Damian Glinka, Emilia Kostyk oraz Michał Pazdan.

W panelach i warsztatach uczestniczyli również przedstawiciele marek takich jak TOUS, Danone, Etam, Betclic, XTB czy Health Labs Care, którzy wspólnie z twórcami rozmawiali o przyszłości marketingu, nowych modelach współpracy i rosnącym znaczeniu pokolenia Z.

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Biznes spotkał się z pokoleniem, które zmienia zasady gry

Motywem przewodnim kongresu LOUD była zmiana zasad w relacjach biznesu z młodymi konsumentami. Gen Z coraz silniej wpływa na strategie marek, komunikację i trendy, stawiając na autentyczność, wiarygodność i własne zasady.

„To już nie pokolenie Z dostosowuje się do rynku, lecz rynek musi odpowiadać na jego oczekiwania. Największa zmiana, jaką dziś obserwujemy, polega na tym, że młodzi twórcy nie są już jedynie częścią kampanii marketingowych. Coraz częściej to wokół nich powstają produkty, firmy i całe modele biznesowe. Marki, które chcą pozostać istotne dla nowych pokoleń, muszą nauczyć się z nimi współpracować, a nie tylko do nich komunikować. LOUD congress tworzy przestrzeń, w której te dwa światy mogą się spotkać, poznać i wspólnie budować przyszłość rynku”, mówi Mariusz Mistewicz, prezes agencji Mistify i organizator LOUD congress.

W panelach dyskusyjnych mówiono m.in. o wpływie młodych konsumentów na decyzje biznesowe, odpowiedzialności twórców za treści, autentyczności w komunikacji oraz roli influencerów w tworzeniu produktów i marek. Ważnym wątkiem była też przyszłość creator economy, w której twórcy są już nie tylko kanałem promocji, ale też przedsiębiorcami, partnerami biznesowymi i współautorami strategii marketingowych.

Aleksander Sikora, Joanna Draniak-Kicińska, Sylwia Białczak, Joanna Adamczyk, Ada Grudzińska, Dorota Świętoniowska, Karolina Olszewska

Nowością była prezentacja raportu „GEN Z: Wizerunek, wpływ, pieniądze na TikToku“, przygotowanego przez Instytut Monitorowania Mediów i agencję influencer marketingu Mistify na potrzeby kongresu LOUD. Raport pokazuje wizerunek pokolenia Z, jego wpływ na przestrzeń cyfrową oraz rolę TikToka w rozwoju gospodarki twórców.

Kolejną nowością była gala nagród Rzetelny Influencer, organizowana przez markę BANDI Cosmetics. Podczas kongresu odbył się finał plebiscytu, który wyróżnia twórców internetowych za wiarygodność, odpowiedzialność i transparentność w komunikacji. Wyróżnienia w obszarach takich jak świadoma pielęgnacja, zdrowie psychiczne, edukacja żywieniowa czy kultura przypomniały, że wpływ internetowych osobowości nie powinien być mierzony wyłącznie liczbą obserwujących i wyświetleń.

Trzecią nowością były LOUD sessions, czyli praktyczne warsztaty i spotkania z ekspertami. Uczestnicy zdobywali praktyczną wiedzę m.in. z zakresu AI Act, inwestowania oraz komunikacji i marketingu, a także dowiedzieli się, jak nie utracić konta i marki, które w internecie buduje się latami.

Pokolenie LOUD 2026. Kto zdobył statuetki?

Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia była uroczysta gala wręczenia nagród Pokolenie LOUD 2026. Kapituła kongresu wyróżniła twórców, marki oraz projekty, które w ostatnim roku szczególnie zaznaczyły swoją obecność w kulturze internetowej i miały istotny wpływ na młode pokolenie.

Kapituła nagród Pokolenie LOUD, w skład której weszli m.in. Przemek Pająk (właściciel naTemat, Spider’s Web), Andrzej Stec (red. Naczelny Bankier.pl), Grzegorz Zasępa (red. Naczelny „Super Express”), Mariusz Mistewicz - przewodniczący kapituły i organizator LOUD congress oraz Bartosz Kazimierczak (manager Brokies), wyłoniła zwycięzców w kategoriach: Utwór Influencera Roku, Streamer Roku, Gamer Roku, Marka Roku, Produkt Influencera Roku oraz Wydarzenie Roku.

Laureaci nagród Pokolenie LOUD 2026:

MARKA ROKU - Żabka

Nagroda trafiła do marki, bez której wielu z nas trudno wyobrazić sobie codzienne życie. Żabka została wyróżniona jako lider innowacji, cyfryzacji i nowoczesnego handlu, który na nowo zdefiniował pojęcie wygody. Łączy szybkie zakupy, aplikację, autonomiczne sklepy Nano i niebanalny, młodzieżowy marketing w mediach społecznościowych. Jest marką zawsze blisko klientów, rozumiejącą potrzeby młodego pokolenia i pokazującą, że polski biznes może wyznaczać globalne standardy.

PRODUKT INFLUENCERA ROKU - pik pik × Relab × Swarovski - „A STAR”

Wyróżnienie trafiło do projektu łączącego świat influencer marketingu, streetwearu i luksusowych akcesoriów. Projekt, w którym Antoni Matyja (pik pik), muzyk i twórca internetowy, połączył siły z markami Relab i Swarovski, pokazał, że współpraca twórców z brandami może przenieść streetwear na wyższy poziom i przy tworzeniu autorskich produktów wykraczać poza tradycyjne kampanie reklamowe.

WYDARZENIE ROKU - OSHEE All Star Festival

Nagroda za wyjątkowe przedsięwzięcie muzyczne łączące największe nazwiska polskiej sceny hip-hopowej z formatem widowiska stadionowego. Festiwal wyróżniono za skalę przedsięwzięcia, jego popularność w mediach społecznościowych oraz umiejętne połączenie muzyki, kultury internetowej i doświadczeń młodej publiczności.

UTWÓR ROKU - Per Dżinn „SAMA”

Muzyka od dawna nie należy już tylko do tradycyjnych wytwórni. Dziś rodzi się na streamach, w sieci i bezpośrednio w sercach społeczności. W tej kategorii nagradzamy utwór, który zdominował karty na czasie. To kompozycja, która udowodniła, że twórca internetowy potrafi wykreować absolutny hit radiowego formatu przy okazji TikToka i Instagrama.

STREAMER ROKU - Young Multi

Najpopularniejszy polski streamer został wyróżniony za konsekwentne budowanie silnej społeczności i wyjątkową relację z widzami. Jako jedyny Polak jest nominowany do globalnej nagrody The Streamer Awards w kategorii Best International Streamer. Jego działalność pokazuje, że transmisje na żywo mogą być czymś więcej niż rozrywką: miejscem codziennych spotkań i ważnym elementem internetowej kultury.

GAMER ROKU - Piotr „Izak” Skowyrski

Jedna z najbardziej zasłużonych postaci polskiego gamingu i esportu. Nagroda stanowi uznanie dla jego wieloletniej działalności, profesjonalizmu komentatorskiego oraz wpływu na kolejne pokolenia graczy. Izak od lat udowadnia, że pasja do gier może stać się fundamentem trwałej kariery medialnej.

LOUD congress buduje nową społeczność biznesu i twórców

LOUD congress to nie tylko konferencja i gala nagród, ale przede wszystkim rosnąca społeczność łącząca środowiska, które dotąd działały osobno: biznes, marketerów, twórców internetowych, artystów i media.

Kongres oprócz marek zgromadził również ekspertów i przedstawicieli firm, agencji oraz instytucji ze świata biznesu, nowych technologii i branży kreatywnej. Podczas paneli dyskusyjnych i warsztatów dzielili się wiedzą i praktycznymi doświadczeniami. Wśród reprezentowanych organizacji znalazły się m.in. Brand24, Kancelaria SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk, DRE$$CODE, Society 1 PR Agency, MIUMAG, Revolume, High&, Fantasyexpo, Gam3rs_X, inStreamly, Akademia Leona Koźmińskiego, agencja Sweede oraz CLOUT Festival.

Zamknięty charakter wydarzenia i ograniczona liczba uczestników sprzyjały bezpośrednim rozmowom, wymianie doświadczeń i nawiązywaniu nowych relacji biznesowych.

Druga edycja pokazała, że branża oczekuje od takich wydarzeń czegoś więcej niż rozmów o trendach: wspólnych projektów i realnej współpracy twórców z markami.

W 2027 roku zaplanowano kolejne dwie edycje, wiosenną i jesienną. Jesienią odbędzie się wielka gala Pokolenie LOUD, podczas której nagrody za 2027 rok zostaną wręczone w ponad 10 kategoriach.

Za realizację kongresu odpowiada Mistify - agencja influencer marketingu łącząca młode pokolenie z kapitałem, wiedzą i możliwościami biznesowymi.

Współorganizatorami i partnerami strategicznymi wydarzenia byli Bonnier Business Polska, wydawca „Pulsu Biznesu” i serwisu Bankier.pl, oraz grupa Brokies.

Partnerami byli Bandi Cosmetics, Warszawski Instytut Bankowości, Instytut Monitorowania Mediów, PIRXstream, Krajowe Centrum Edukacji Ekonomicznej i Match Matcha.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły czołowe redakcje: Dropsy, PRoto.pl, naTemat, Spider’s Web, Radio ESKA, Super Express, Bezprawnik i Biznes Info.

Więcej informacji o kongresie dostępna jest na stronie www.loud.pl

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