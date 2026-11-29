Ostatnio na spacerze zobaczyłem transparent wywieszony na płocie. To działkowcy boją się o przyszłość swoich terenów i żądają "gwarancji ochrony". W mojej rodzinnej miejscowości już od miesięcy wisi baner przestrzegający przed planowaną budową fermy drobiu w okolicy.
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Mam wrażenie, że podobnych transparentów widuję jakby więcej. Czasami w przelocie, rzucają mi się w oczy, nie wczytuję się, bo nie są kierowane do mnie - tylko przejeżdżam, mijam, obserwując z okna. Forma wypowiedzi kojarzona ze stadionami czy maszerującymi protestującymi znowu śmielej wychodzi na ulicę. Nie mam danych i konkretnych liczb, polegać mogę tylko na wrażeniu. Coraz silniejszym.
Łatwo ten ewentualny powrót - a raczej wzrost, bo przecież transparenty były zawsze, a teraz, zdaje się, jest ich nieco więcej - byłoby wytłumaczyć. Narzędzia, które miały pomóc się skrzyknąć, informować o tym, co się dzieje, zachęcać do wspólnych działań, organizować - zawiodły. Wydawało się, że media społecznościowe będą przestrzenią, gdzie tego typu akcje będą możliwe. "Ja się nie godzę, ty się nie godzisz, razem mamy miejsce, gdzie nasze złości mogą się połączyć i pozwolić zacząć działać". Tak to miało przecież wyglądać.
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I nieraz wyglądało. Pewnie próby dalej są - na osiedlowych grupkach można dowiedzieć się, co w trawie piszczy, zwrócić uwagę na niesprzątających lokatorów czy ostrzec przed możliwym zagrożeniem, wandalem, który po nocach demoluje samochody albo plądruje piwnice. Trzeba jednak wiedzieć, gdzie być, a poza tym pewnie nie wszędzie członkowie są tak samo aktywni czy skłonni do działania.
Zdani na łaskę algorytmów protestujący - lub po prostu ci chcący zostać wysłuchani - muszą liczyć się z tym, że ich żądania, prośby czy apele przejdą niezauważone. Powinno wyjść inaczej, sprawa ważna, dotycząca wszystkich, ale nic z tego - wirtualny sędzia uznał, że nie warto zaprzątać tym głowy innym. Lepiej wyświetlić fałszywą reklamę, a reszcie, po raz kolejny, uciąć zasięgi.
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Powrót do banerów może być więc wyrazem tej bezradności, że głos mieszkańców jest niesłyszalny
Trzeba więc wyjść na ulicę - choćby z transparentem, który rzuci się w oczy przechodniom i stojącym w korku. Szansa na skuteczny efekt może być większa niż zorganizowanie wydarzenia czy nawoływanie do polubienia profilu. Niektórzy internetowi twórcy dawno to zrozumieli i dlatego w przestrzeni publicznej pozostawiali wskazówki, jak dotrzeć na ich instagram, internetowe konto. Wiedzieli, że w sieci się nie przebiją - trzeba działać na ulicy.
Niewykluczone, że dzieje się i jedno, i drugie - wywieszenie transparentu nie przeszkadza przecież działaniom w sieci. Ich obecność jest jednak dla mnie dowodem, że marzenie o świadomych obywatelach, którzy będą działać w sieci, zdobywać poparcie, docierać do nowych członków, wywołując efekt kuli śnieżnej, najwyraźniej się nie zrealizowało. Koniec końców trzeba zorganizować płótno, farbę, wyjść na świat. Jak zawsze.
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Zresztą takich prób bywa więcej. Ktoś na przystanku zawiesza anons - w liście skierowanym do świata wymienia swoje zalety, nie zapomina o wadach, podkreśla, że zależy mu na szczerej przyjaźni, znajomości na lata. Być może autorzy takich ogłoszeń wiedzą, jaki efekt może udać im się wywołać - treść paradoksalnie i tak trafi do sieci, będąc dowodem na to, że romantycy są wśród nas. Ten sam komunikat przeszedłby w mediach społecznościowych niezauważony, może nawet wyśmiany, ale dzięki kartce przyczepionej do wiaty staje się viralem.
Niedawno na słupie widziałem zapytanie, czy ktoś nie znalazł etui od słuchawek
Wskazana była ich ostatnia znana lokalizacja, krótki opis wyglądu. Niewykluczone, że podobna prośba trafiła też na portale społecznościowe, ale będąc członkiem wielu osiedlowych grupek, nie wyświetliło mi się żadne tego typu wezwanie do pomocy. Nie zdziwiłbym się, gdyby właściciel zguby uznał, że tak niczego nie osiągnie; dopiero na ulicy, wśród swoich, przypadkowych przechodniów, nieznanych sąsiadów, trafi z ogłoszeniem do kogoś, kto może schylił się po zaginiony przedmiot, ale nie wiedział, jak odszukać poszukującego. Logika podpowiada: i jeden, i drugi, powinni ruszyć na Facebooka, platformę łączącą ludzi. Wybaczcie ten nieśmieszny żart. Wiemy, jak jest.
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Coraz więcej i głośniej mówi się o potrzebie autentyczności, prawdziwie ludzkich działaniach, od człowieka dla człowieka. W sieci przeważnie boty kłócą się z botami, ktoś daleko stąd mąci, wypowiadając się o rzeczach, które nas dotykają, w sposób niemający nic wspólnego z naszą rzeczywistością. Gdzie z tym uciec? Możliwe, że na ulice. Raz, że zasięgi będą większe - choć nie sposób ich policzyć - dwa: apel dotrze do tych, co trzeba. Do swoich.
Idą też za tym zagrożenia
Zatrzymuję się, bo na rynnie widzę karteczkę z intrygującym pytaniem. Czy potrafię wskazać różnicę pomiędzy jednym grzybem a drugim - mniej więcej w tym stylu brzmiało pytanie. Zaczynam czytać, licząc na to, że czegoś się dowiem albo ustrzegę się przed niebezpieczeństwem. Kartka zawieszona jest nieopodal parku. Może wyrosła jakaś niebezpieczna, nieznana wcześniej roślina, i ktoś daje o tym znać?
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Dałem się nabrać na sensacyjny nagłówek - nie w sieci, a na ulicy. Pisane odręcznie ogłoszenie okazało się być zwykłą reklamą usługi kredytowej. Uwierzyłem, że skoro ktoś sięgnął po flamaster, zaczął interesująco, to miał coś ważnego do powiedzenia. A on po prostu szukał ludzi potrzebujących pieniędzy.
Nic nowego. Od dawna przecież w skrzynkach pocztowych znajdowano listy od rzekomo sympatycznej młodej rodzinki szukającej mieszkania w okolicy. To jednak nie świeżo upieczeni rodzice, mamusia z tatusiem, a zwykłe cwaniaczki, chcące wzbudzić zaufanie i wykupić mieszkanie pod późniejszą inwestycję.
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Skoro w mediach społecznościowych o kontakt z drugim człowiekiem coraz trudniej, zostaniemy zmuszeni do komunikacji w nowy-stary sposób: informować, skrzykiwać, ostrzegać, piętnować czy chwalić będziemy nie na portalach, a na słupach, płotach, przystankach, w liścikach pozostawianych w tramwaju, pociągu.
Skąd się o czymś dowiedziałem? Wyświetliło mi się na tablicy. Tej korkowej, znajdującej się na klatce schodowej.