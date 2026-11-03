Bethesda zdradza tytuł The Elder Scrolls VI. Czekaliśmy "tylko" 8 lat

Na początku trochę prehistorii. The Elder Scrolls III: Morrowind miał swoją premierę w 2002 roku. Kolejna gra z serii znienawidzony Oblivion ukazała się w 2006 r., natomiast ukochany Skyrim miał swoją premierę w listopadzie 2011 r. Tempo prac nad grą było imponujące, zwłaszcza że w tamtym czasie twórcy musieli bazować na autorskim silniku Creation Engine. Dowieźli i w grze zakochało się miliony osób na całym świecie. Skyrim urzekał bogactwem świata, ilością (bo nie sposób tego policzyć) wątków i zadań pobocznych. Moja żona łupie w tę grę od dnia premiery, na wszystkie możliwe platformy, które przez te lata pojawiły się w domu. Nadzieje fanów były rozdmuchane, więc 10 czerwca 2018 roku Bethesda oficjalnie potwierdziła, że trwają prace nad następcą The Elder Scrolls VI.

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A teraz spójrzcie na dzisiejszą datę, ponad 8 lat później i zobaczcie, co przez ten czas ugotowała wam Bethesda.

Nowy The Elder Scrolls VI ma nazwę. Teraz czekam na premierę

Już od kilku dni w sieci pojawiały się informacje, że Bethesda, studio odpowiedzialne za serię, szykuje się do ważnego ogłoszenia. Niektórzy ostrzegali, żeby nie pokładać w nim zbyt wiele nadziei i jak zwykle okazało się, że sceptycy mieli rację. Oto filmik od Bethesdy:

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TADAM. Czekaliśmy wszyscy 8 lat, żeby poznać oficjalny tytuł gry. Będzie się nazywać The Elder Scrolls VI: Sentinel. Co nam to mówi? Udajmy się do fandomu serii:

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Miasto Sentinel jest stolicą Królestwa Sentinel, które jest jednym z ważniejszych regionów położonych w całej Zatoce Iliac. Królestwo znajduje się na północno-zachodnim wybrzeżu Hammerfell, na południowym krańcu ujścia Zatoki. Na zachód od Sentinel znajduje się lenno Myrkwasa, a na wschód hrabstwo Ayasofya, wśród innych narodów. Kilka mniejszych osad znajduje się w Królestwie, w tym Oso-Ij i Zenotuza. Z biegiem czasu Królestwo Sentinel rozszerzyło swoje granice daleko poza swój zasięg, obejmując regiony tak odległe, jak Baronia Abibon-Gora, po hrabstwo Satakalaam. Lokalnym bóstwem jest boski Arkay, który ma Zakon Arkaya czczący go wokół miasta. Lokalnym zakonem rycerskim jest Zakon Świecy, który chroni Królestwo Sentinel od wielu pokoleń. Klan wampirów Selenu odgrywa ważną rolę w tym regionie i innych krajach Zatoki Iliac.

Czyli mamy w końcu pustynną lokację, o którą od lat błagali fani. Ich prośby zostały wysłuchane, ale obawiam się, że część z nich może nie dożyć trwającego procesu produkcyjnego, bo Bethesda poza nazwą nie powiedziała nic. Nie znamy daty premiery, stopnia zaawansowania prac, niektórzy złośliwi mówią, że teraz trzeba czekać kolejne 8 lat na pierwszy gameplay i kolejne 8 do premiery.

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Żeby jednak nie było wam smutno, to Bethesda opublikowała nostalgiczny film o 40 latach pracy studia.

Wzruszające, ale czy ktoś tam mógłby się pospieszyć? Mam prawie 40 lat, zegar tyka, a tu nowa prowincja do odwiedzenia.

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