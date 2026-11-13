Nie działa Outlook, Teamsy i inne usługi. Wielka awaria Microsoftu

Microsoft od czwartku zmaga się z rozległą awarią swoich usług. Problemy dotyczą m.in. Outlooka, Teams, SharePointa i Copilota, a zakłócenia zgłaszają użytkownicy z 74 krajów. Od ponad 12 godzin firma nie znalazła skutecznego sposobu na pełne przywrócenie działania infrastruktury.

REKLAMA

Użytkownicy Microsoftu na całym świecie mają problemy z dostępem do popularnych usług

Awaria rozpoczęła się w czwartek wieczorem polskiego czasu i szybko objęła kolejne usługi Microsoft 365. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło poczty Outlook i skrzynek Exchange Online, ale problemy pojawiły się także w Teamsach, SharePoint Online oraz Copilot 365. Na liście potencjalnie dotkniętych usług znajdują się również Microsoft Defender XDR, Planner, To Do i Purview.

Według Downdetectora skala problemu jest globalna. W szczytowym momencie w czwartek serwis odnotował niemal 140 tys. zgłoszeń dotyczących problemów z Outlookiem. Z kolei dane przywoływane przez inne źródła mówiły o ponad 97 tys. zgłoszeń w jednym z momentów największego nasilenia awarii. Liczba zgłoszeń dotyczących Microsoft 365 przekroczyła 38 tys., a problemy z Teamsami zgłaszało kilka tysięcy osób.

REKLAMA

Problemy wystąpiły również w Polsce. Zakłócenia dotknęły nie tylko użytkowników indywidualnych, ale także firmy oraz instytucje korzystające z infrastruktury Microsoftu.

Zgłoszenia problemów z Microsoft 365 w ciągu ostatnich 23 godzin

Microsoft próbuje przywrócić usługi

Microsoft od początku awarii prowadzi działania mające ograniczyć jej skutki. Firma przekierowała część ruchu z problematycznej infrastruktury, wstrzymała wdrażanie nowych zmian oraz rozpoczęła restartowanie serwerów. Początkowo pojawiły się oznaki poprawy. Microsoft poinformował o zastosowaniu alternatywnej metody sprawdzania stanu serwerów, która pozwoliła części z nich powrócić do działania. Firma zaczęła następnie rozszerzać tę zmianę na kolejne obszary infrastruktury.

REKLAMA

Szybko okazało się jednak, że problem jest bardziej skomplikowany. Microsoft wykrył, że część serwerów nie przechodzi automatycznych kontroli stanu i w efekcie staje się niedostępna. Pozostała infrastruktura musi wtedy obsługiwać większą liczbę połączeń, co dodatkowo zwiększa obciążenie. Firma rozpoczęła także przygotowywanie automatycznego mechanizmu, który ma wykrywać nieodpowiadające serwery i ponownie uruchamiać je bez konieczności ręcznej interwencji.

REKLAMA

W piątek rano koncern poinformował, że wcześniej wdrożone zmiany nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Konieczne stało się poszukiwanie alternatywnych sposobów zwiększenia przepustowości infrastruktury i lepszego rozłożenia ruchu.

REKLAMA

Kolejne komunikaty pokazują, że sytuacja pozostaje niestabilna. Microsoft zaczął przywracać część serwerów, ale niektóre z nich po ponownym otrzymaniu ruchu stawały się ponownie niedostępne. Firma ogranicza więc rodzaje ruchu kierowanego do najbardziej problematycznej infrastruktury i odbudowuje część serwerów z wykorzystaniem wcześniejszej konfiguracji.

Najnowszy komunikat Microsoft 365 Status mówi o dalszych pracach nad przywracaniem serwerów frontendowych. Firma jednocześnie optymalizuje ruch i zwiększa dostępną przepustowość, aby poprawić stabilność usług.

REKLAMA

Awaria dotknęła także instytucje publiczne

Skala problemu wykracza poza zwykłe problemy z pocztą czy komunikatorem. Zakłócenia odnotowano w przedsiębiorstwach, bankach, szkołach oraz instytucjach publicznych.

Problemy zgłaszano m.in. w Japonii i Singapurze, gdzie awaria wpłynęła na działanie systemów rządowych. W Australii firmy miały mieć trudności z drukowaniem faktur, a część szkół napotkała problemy z prowadzeniem zaplanowanych zajęć online. Zakłócenia dotknęły również komunikację Sądu Najwyższego Filipin oraz infrastruktury australijskich służb wywiadowczych.

Microsoft wyklucza cyberatak

Microsoft nie znalazł na razie dowodów wskazujących, że awaria jest skutkiem cyberataku. Charles Lamanna, wiceprezes wykonawczy firmy odpowiedzialny za rozwiązania związane z Copilotem, przekazał, że dotychczasowe ustalenia nie wskazują na złośliwe działanie osób trzecich.

REKLAMA

Według informacji przekazywanych przez Microsoft bezpośrednim problemem było podwyższone obciążenie infrastruktury. Część serwerów niespodziewanie stała się niedostępna, przez co pozostałe elementy systemu musiały obsługiwać większy ruch. Firma analizuje również niewielką liczbę ostatnich zmian konfiguracji, które mogą mieć związek z awarią.

Na razie nie wskazano jednak jednej, ostatecznej przyczyny całego incydentu. Microsoft nadal prowadzi działania naprawcze, a użytkownicy części usług mogą doświadczać stopniowego przywracania dostępu.

REKLAMA

Globalna awaria stworzyła również okazję dla oszustów. Banki, uczelnie i inne instytucje ostrzegają przed fałszywymi ofertami pomocy technicznej. Użytkownicy powinni uważać na wiadomości od osób podających się za pracowników Microsoftu lub działów IT i korzystać wyłącznie z oficjalnych kanałów wsparcia.

Zdjęcie główne: PixieMe / Shutterstock

Ładowanie...