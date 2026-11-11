Dałem szansę Gemini w Mapach Google. W życiowej sytuacji okazało się bezradne

Sytuacja wyglądała tak: jechałem autostradą, mając nieco ponad 1/4 baku paliwa w samochodzie. W normalnych warunkach wystarcza mi to na ok. 150-160 km zasięgu. Do pokonania miałem trochę kilometrów, więc żeby nie stresować się stwierdziłem, że na trasie zahaczę o stację benzynową. Wolałem zrobić to raczej wcześniej niż później, odpaliłem więc nawigację w telefonie i funkcję Gemini.

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Uruchomiłem Gemini w Mapach Google i poprosiłem o znalezienie stacji paliw

Mapy Google od dawna oferują funkcję znalezienia najbliższych stacji benzynowych (a także sklepów, hoteli czy restauracji). Polega ona na wyszukaniu najbliższych punktów i wyświetleniu ich w formie listy. Sęk w tym, że podczas prowadzenia samochodu nie ma miejsca na korzystanie z telefonu i przeszukiwanie dostępnych opcji na ekranie.

Mam taką zasadę, że telefon podczas jazdy musi być w uchwycie.,Nie biorę go do ręki i maksymalnie unikam robienia czegokolwiek na urządzeniu. Dlatego, będąc już w trasie, szybko włączyłem Mapy Google (na co dzień używam Map Apple), wybrałem skrót adresu domowego i zacząłem nawigowanie.

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Gemini uruchamia się dopiero po uruchomieniu nawigacji

Moim oczom ukazała się ikonka asystenta sztucznej inteligencji Gemini, który docelowo ma wspierać kierowców podczas jazdy, tak by nie musieli dekoncentrować się za kółkiem. Wybrałem ją i wypowiedziałem proste polecenie: "znajdź najbliższą stację benzynową na wyznaczonej trasie". Efekt?

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Sztuczna inteligencja zrobiła dokładnie to samo, co przycisk znajdowania najbliższych stacji. Czyli pokazała miejsca w najmniejszej odległości w linii prostej. Problem jest jednak taki, że z autostrady nie można sobie zjechać w każdym momencie, tak jak ma to miejsce w mieście. Poza tym nawet zjeżdżanie z autostrady nie jest najczęściej optymalnym wyborem - no, chyba że faktycznie nie mamy już paliwa, a stacja tuż obok autostrady jest znacznie dalej.

Ja miałem taki luksus, że tak naprawdę mógłbym dojechać do kilku znanych mi stacji po drodze, mając ok. 1/4 baku, ale chciałem zrobić to możliwie najszybciej. Postanowiłem dać narzędziu szansę i poprosiłem o znalezienie stacji benzynowej tuż obok autostrady A4 na obecnie wyznaczonej trasie. Niestety, rezultat był bardzo podobny. Propozycje faktycznie były bardziej precyzyjne, ale wciąż wymagały zjeżdżania z trasy.

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Trzecia próba - bardzo podobnie. Bez konkretnych efektów, a jedynie z zawodem.

Stwierdziłem, że to nie ma sensu i wyłączyłem Mapy Google

Mój test został przeprowadzony w najbardziej życiowej sytuacji, w jakiej można się znaleźć. Szczerze mówiąc, nawet tego nie planowałem. Założyłem, że niedługo po wyjeździe z Krakowa trafię na znaną mi stację. Mimo to byłem ciekawy, jak narzędzie sprawdza się w rzeczywistych warunkach, gdy podróżuje się samemu i nie ma pasażera, który w nawigacji ręcznie wyszukałby stację położoną przy autostradzie.

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Miałem spore oczekiwania, zakładając, że integracja sztucznej inteligencji Gemini lepiej poradzi sobie z tak podstawową czynnością, jak wyszukanie stacji na wyznaczonej trasie podczas nawigowania. Mimo wszystko współczesna AI jest bardzo zaawansowana i rozumie kontekst, szczególnie jeśli go wzbogacimy. Wybrana trasa nawigacji powinna być tu wystarczająca.

Niestety nie była. Zamiast tego wyłączyłem Mapy Google i zacząłem wypatrywać najbliższej stacji bez użycia technologii.

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