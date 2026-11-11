Dałem szansę Gemini w Mapach Google. W życiowej sytuacji okazało się bezradne
Ostatnio, będąc w trasie, skorzystałem z pomocy asystenta w Mapach Google. Zawiódł mnie w podstawowym i oczekiwanym przez wielu użytkowników nawigacji zadaniu.
Sytuacja wyglądała tak: jechałem autostradą, mając nieco ponad 1/4 baku paliwa w samochodzie. W normalnych warunkach wystarcza mi to na ok. 150-160 km zasięgu. Do pokonania miałem trochę kilometrów, więc żeby nie stresować się stwierdziłem, że na trasie zahaczę o stację benzynową. Wolałem zrobić to raczej wcześniej niż później, odpaliłem więc nawigację w telefonie i funkcję Gemini.
Uruchomiłem Gemini w Mapach Google i poprosiłem o znalezienie stacji paliw
Mapy Google od dawna oferują funkcję znalezienia najbliższych stacji benzynowych (a także sklepów, hoteli czy restauracji). Polega ona na wyszukaniu najbliższych punktów i wyświetleniu ich w formie listy. Sęk w tym, że podczas prowadzenia samochodu nie ma miejsca na korzystanie z telefonu i przeszukiwanie dostępnych opcji na ekranie.
Mam taką zasadę, że telefon podczas jazdy musi być w uchwycie.,Nie biorę go do ręki i maksymalnie unikam robienia czegokolwiek na urządzeniu. Dlatego, będąc już w trasie, szybko włączyłem Mapy Google (na co dzień używam Map Apple), wybrałem skrót adresu domowego i zacząłem nawigowanie.
Moim oczom ukazała się ikonka asystenta sztucznej inteligencji Gemini, który docelowo ma wspierać kierowców podczas jazdy, tak by nie musieli dekoncentrować się za kółkiem. Wybrałem ją i wypowiedziałem proste polecenie: "znajdź najbliższą stację benzynową na wyznaczonej trasie". Efekt?
Sztuczna inteligencja zrobiła dokładnie to samo, co przycisk znajdowania najbliższych stacji. Czyli pokazała miejsca w najmniejszej odległości w linii prostej. Problem jest jednak taki, że z autostrady nie można sobie zjechać w każdym momencie, tak jak ma to miejsce w mieście. Poza tym nawet zjeżdżanie z autostrady nie jest najczęściej optymalnym wyborem - no, chyba że faktycznie nie mamy już paliwa, a stacja tuż obok autostrady jest znacznie dalej.
Ja miałem taki luksus, że tak naprawdę mógłbym dojechać do kilku znanych mi stacji po drodze, mając ok. 1/4 baku, ale chciałem zrobić to możliwie najszybciej. Postanowiłem dać narzędziu szansę i poprosiłem o znalezienie stacji benzynowej tuż obok autostrady A4 na obecnie wyznaczonej trasie. Niestety, rezultat był bardzo podobny. Propozycje faktycznie były bardziej precyzyjne, ale wciąż wymagały zjeżdżania z trasy.
Trzecia próba - bardzo podobnie. Bez konkretnych efektów, a jedynie z zawodem.
Stwierdziłem, że to nie ma sensu i wyłączyłem Mapy Google
Mój test został przeprowadzony w najbardziej życiowej sytuacji, w jakiej można się znaleźć. Szczerze mówiąc, nawet tego nie planowałem. Założyłem, że niedługo po wyjeździe z Krakowa trafię na znaną mi stację. Mimo to byłem ciekawy, jak narzędzie sprawdza się w rzeczywistych warunkach, gdy podróżuje się samemu i nie ma pasażera, który w nawigacji ręcznie wyszukałby stację położoną przy autostradzie.
Miałem spore oczekiwania, zakładając, że integracja sztucznej inteligencji Gemini lepiej poradzi sobie z tak podstawową czynnością, jak wyszukanie stacji na wyznaczonej trasie podczas nawigowania. Mimo wszystko współczesna AI jest bardzo zaawansowana i rozumie kontekst, szczególnie jeśli go wzbogacimy. Wybrana trasa nawigacji powinna być tu wystarczająca.
Niestety nie była. Zamiast tego wyłączyłem Mapy Google i zacząłem wypatrywać najbliższej stacji bez użycia technologii.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.