SPIDER'S WEB Technologie Sprzęt Lepsza strona zakupów. Dlaczego Oficjalny Sklep Samsung stawia na komfort kupującego?

Lokowanie produktu : Samsung Electronics Polska

Klienci przyzwyczajeni są do tego, że sklepy konkurują głównie ceną. I niekiedy klient na tym zyskuje, ale czasem równie ważne są też inne elementy, jak: standardy obsługi, reklamacji czy bezpieczeństwa. Zapytałem Dyrektora D2C Andrzeja Czechowskiego, dlaczego Oficjalny Sklep Samsung nie walczy wyłącznie ceną i jak dzisiaj w dobie AI wyglądają zakupy elektroniki i AGD.