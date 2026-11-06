Komputer RTX 5060 z 32 GB RAM za 4859 zł. Promocja HIRO jakby nie było RAMageddonu

Wiecie, jak to zazwyczaj jest z rabatami „do XXX złotych”. Zazwyczaj wysokie zniżki obowiązują wyłącznie na najdroższe produkty. W przypadku tych tańszych rabaty są znacznie niższe albo nie ma ich wcale. Dlatego tak atrakcyjna jest najnowsza promocja HIRO, gdzie komputery, laptopy i akcesoria można kupić z rekordowo wysokimi rabatami 800 zł. Także w przypadku tych najbardziej przystępnych cenowo konfiguracji.

Podczas HIRO DAYS: Black Month rabaty na komputery do gier - też te tańsze - wynoszą aż 800 zł. Do tego mamy wydłużoną gwarancję

HIRO to polska marka dla graczy należąca do firmy NTT, obecnej na polskim rynku 35 lat. Nie mamy więc do czynienia ze zwykłym sklepem, wysyłającym do nas gotowe komputery z wynajętego magazynu. W HIRO pracownicy sami składają komputery, testują je, pakują i wysyłają. Polacy dobierają producentów podzespołów, dzięki czemu mają pewność, że wszystko działa odpowiednio dobrze.

Ponadto HIRO oferuje wydłużoną, aż 3-letnią gwarancję na komputery oraz laptopy w cenie zakupu. Trudno o lepszy dowód pewności co do jakości oferowanych produktów. W pudełku z zakupionym PC znajdziemy dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie wielogodzinnych testów obciążeniowych. No i każdy - nawet najbardziej przystępny cenowo - laptop i komputer HIRO ma preinstalowany system Windows 11.

Teraz, podczas HIRO DAYS: Black Month, rabaty na urządzenia HIRO wynoszą aż 800 zł. Także w przypadku najtańszych konfiguracji. Dzięki temu komputer z kartą graficzną RTX 5060 i 32 GB RAM można kupić za mniej niż 5000 zł. Poniżej przedstawiam kilka najciekawszych propozycji biorących udział w promocji, z kolei wszystkie jednostki biorące udział w Black Month znajdziecie w tym miejscu.

PC z GeForce RTX 5060 i 32 GB za 4859 zł. Świetna cena

Jeśli szukacie PC, który udźwignie nowe produkcje bez drenowania portfela, Hellcat to strzał w dziesiątkę. Wyposażono go w kartę graficzną GeForce RTX 5060 z 8 GB VRAM, co w zupełności wystarczy do bardzo komfortowego grania w Full HD, a przy wsparciu najnowszych generatorów klatek i technologii DLSS od NVIDIA śmiało można atakować rozdzielczość 1440p. Także w przypadku zasobożernych produkcji AAA, jak Cyberpunk 2077 czy Phantom Blade Zero.

Prawdziwym luksusem w tym przedziale cenowym jest natomiast obecność aż 32 GB RAM. Kiedy wielu producentów tnie koszty i wciska nam absolutne minimum, tutaj dostajemy solidny zapas pamięci operacyjnej, który docenicie przy odpalonej w tle przeglądarce z dziesiątkami zakładek czy podczas wielozadaniowej pracy między kolejnymi sesjami Battlefielda. CPU to natomiast sprawdzony Intel Core i5-14400F, który wspólnie z nowym układem graficznym tworzy zgrany duet. Nie ma tu mowy o żadnych wąskich gardłach.

CPU: Intel Core i5-14400F

GPU: GeForce RTX 5060 8 GB

RAM: 32 GB

SSD: 1 TB

Cena: 4859 zł

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Ma być taniej? Ten PC kosztuje 3979 zł i radzi sobie z sieciowymi hitami

HIRO HellCat RTX 3050 6GB to warta rozważenia opcja budżetowa dla osób, które stawiają swoje pierwsze kroki w poważniejszym gamingu, a ich limit wydatków jest ograniczony poniżej 4000 zł. Zastosowana tu karta graficzna GeForce RTX 3050 w wersji 6 GB radzi sobie z najpopularniejszymi tytułami w FHD. Jeśli waszym naturalnym środowiskiem jest League of Legends, Valorant czy Counter-Strike 2, ta maszyna wygeneruje klatkaż na poziomie zadowalającym posiadaczy szybkich monitorów, oferując w pełni natywną i responsywną rozgrywkę 1080p.

Co ważne, kupując tę konfigurację, macie dobrą bazę do przyszłej rozbudowy. Fundament jest tu bowiem solidny: szybki procesor i5-14400F, 16 GB pamięci RAM i dysk SSD 1 TB. Kiedy za kilka lat uznacie, że brakuje wam graficznych wodotrysków w najcięższych grach AAA, wystarczy podmienić samo GPU. Kupujecie więc sprzęt na start, zachowując elastyczność na przyszłość.

CPU: Intel Core i5-14400F

GPU: GeForce RTX 3050 6 GB

RAM: 16 GB

SSD: 1 TB

Cena: 3979 zł

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Do mnie najbardziej przemawia HIRO Gamer z RTX 5070 12GB i 32GB RAM

Sercem tego zestawu jest GeForce RTX 5070 z 12 GB pamięci wideo, przez wielu uważany za najrozsądniejszy wybór obecnej generacji. Zapas VRAM zostawia sporo przestrzeni na tekstury w wysokiej rozdzielczości i pozwala cieszyć się zaawansowanym ray tracingiem. W duecie z 32 GB pamięci operacyjnej pecet staje się maszyną, na której zasobożerne otwarte światy nie powinny zamieniać się w pokaz slajdów.

W ramach promocji cena tego HIRO Gamera zjechała w dół o 800 zł, co czyni go łakomym kąskiem na rynku. To kompletna platforma dla graczy, którzy chcą wyciągnąć maksimum detali z każdej nadchodzącej premiery w QHD i mieć po prostu święty spokój z wymaganiami sprzętowymi na bardzo długi czas.

CPU: Intel Core i5-14400F

GPU: GeForce RTX 5070 12 GB

RAM: 32 GB

SSD: 1 TB

Cena: 8979 zł

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A może mocarny laptop zamiast tego, na przykład dla studenta?

Jeśli klasyczna stacjonarka nie wchodzi w grę, laptop HIRO Y570 sprawdza się jako przenośna stacja bojowa. Mamy tu bowiem mobilny układ RTX 5070, który kulturą pracy i generowanym klatkażem potrafi dorównać wielu tańszym konfiguracjom stacjonarnym. Notebooka uzupełnia świetny procesor Intel Core i7-13620H i aż 32 GB RAM, co sprawia, że o jakichkolwiek przycięciach systemu możecie zapomnieć.

Do tego HIRO nie oszczędza na hardware. Y570 to matryca o odświeżaniu 144 Hz i mechaniczna klawiatura z pełnym podświetleniem RGB. Dużym plusem jest obecność dysku SSD M.2 o pojemności aż 2 TB. Współczesne hity potrafią ważyć grubo ponad sto gigabajtów, a tutaj po prostu instalujecie to, na co aktualnie macie ochotę, bez irytującej żonglerki danymi i ciągłego usuwania starszych gier.

Ekran: 15,6" 144 Hz

CPU: Intel Core i7-13620H

GPU: GeForce RTX 5070 8 GB

RAM: 32 GB

SSD: 2 TB M.2

Cena: 6679 zł

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Na deser wisienka: mysz gamingowa z topowym sensorem dla lewo- i praworęcznych za 49 zł

HIRO Hydra to przewodowa mysz dla graczy, która kosztuje teraz 49,50 zł. Mimo bardzo przystępnej ceny, nie należy mylić tego gryzonia z elektro-śmieciem z marketu. W Hydrze mamy bowiem popularny, uznany sensor Pixart 3360, dziewięć programowalnych przycisków i wymienny panel boczny, dzięki któremu Hydra jest odpowiednia dla osób lewo- oraz praworęcznych. Nieźle, jak za taką kwotę.

Szukacie innych promocji? Wszystkie urządzenia objęte promocją HIRO DAYS: Black Month znajdziecie w tym miejscu. Promocja trwa do 30 listopada i obejmuje komputery stacjonarne, laptopy oraz urządzenia peryferyjne: myszy, słuchawki, podkładki oraz mikrofony dla graczy.

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Szymon Radzewicz Redaktor Redaktor prowadzący Spider's Web. Odpowiedzialny za gry wideo oraz akcesoria dla graczy. Pisze o interaktywnych przygodach od ponad dekady. Pracował w serwisach medialnych Agory, współtworzył największy e-zin o grach w Polsce, przyłożył rękę do tłumaczeń kilku gier na polski rynek. O grach wideo wypowiada się m.in. dla Telewizji Polskiej, TVN, Polskiego Radia czy Rzeczpospolitej. Szczególnie zafascynowany nowym układem sił na globalnym rynku gier, z rosnącą pozycją Chin oraz krajów Azji Południowo-Wschodniej. Kocha survival horrory już od czasów pierwszego PlayStation, po godzinach stara się okiełznać Unreal Engine oraz Blendera.