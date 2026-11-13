Twoja ulubiona kawa zyskała nowy wymiar. Jura S10 nie pozwoli ci się nudzić

I brzmi:

Czy nowa Jura S10 robi dobrą kawę?

Odpowiedzieć mogę na dwa sposoby.

Po pierwsze - to jest Jura i to z tej wyższej półki, więc byłoby sensacją, gdyby ten ekspres nie robił świetnej kawy. Tym bardziej, że są tu wszystkie elementy, za które ekspresy Jura można uwielbiać.

Jest młynek P.A.G. 2+, jest jednostka zaparzająca mieszcząca do 16 g kawy, jest system kontroli aromatu, jest system mleczny z wysokiej półki, jest wielopoziomowy system regulacji intensywności kawy, 7 poziomów regulacji stopnia mielenia, gorąca kawa, Cold Brew, Light Brew, kawy klasyczne, kawy mleczne, Sweet Foam i w sumie aż 45 specjałów.

W skrócie: przykro mi, sensacji nie będzie.

Druga odpowiedź na to samo pytanie brzmi po prostu: tak, najnowsza Jura S10 robi na tyle dobrą kawę, że w mocno kawowym domu spożycie tego wspaniałego napoju znacząco wzrosło. Przy czym po części dlatego, że dostajemy tutaj świetną, aromatyczną i intensywną smakowo kawę, a po drugie - mamy tutaj ogromny wybór i aż chce się eksperymentować.

Już na papierze 45 dostępnych specjałów wygląda imponująco, ale w rzeczywistości to tylko część obrazka. Na tym dużym, dotykowym ekranie można w kilka chwil zmienić najważniejsze ustawienia i dostosować kawę do naszych preferencji.

Sami możemy wybrać np. w kawie mlecznej, ile ma być kawy, ile ma być mleka, ile pianki i jak mocna ma być sama kawa. W skrócie: wszystko zależy tutaj od nas, jest czym się pobawić, a obsługa jest tak przyjemna i łatwa, że każdy sobie poradzi.

Do tego możemy tutaj ustawić cztery osobne profile użytkowników i każdy będzie mógł mieć zapisane swoje spersonalizowane specjały na swoim koncie.

Zresztą takich dodatków ułatwiających życie jest tutaj jeszcze więcej. Przykładowo - Coffee Eye automatycznie rozpoznaje, że filiżanka jest pod wylewką. Quality Assistant pomoże nam utrzymać ekspres w idealnej czystości. W zestawie mamy też nadajnik Wi-Fi Connect, więc możemy się połączyć z Wi-Fi, potem z aplikacją J.O.E., a to pozwoli nam zdalnie zaplanować z wyprzedzeniem, kiedy zostanie przygotowana kawa.

Co ważne, Coffee Eye działa jak najbardziej również w przypadku zdalnego parzenia kawy, więc jeśli pod wylewką nie ma filiżanki - system poprosi, żeby ją ustawić.

Mając więc odpowiedź na kluczowe pytanie - zresztą odpowiedź pyszną, parującą i stojącą obok mnie w trakcie pisania tego tekstu, można przejść do drugiego pytania, czyli:

Co jest faktycznie nowego i ciekawego w ekspresie Jura S10?

I tutaj odpowiedzi mogą być dwie. Po pierwsze, jeśli ktoś lubi Cold Brew, to tutaj znajdzie je w nowej, jeszcze ciekawszej wersji.

Na dobrą sprawę dostajemy tutaj w S10 dwie wersje Cold Brew. Pierwsza, to jest ta klasyczna, którą Jura wprowadziła jako pierwsza na rynku, gdzie ekstrakcja przebiega pulsacyjnie, pod wysokim ciśnieniem z wykorzystaniem zimnej wody. I takie Cold Brew z ekspresów Jura mogliście już pić - ja piłem i bez wahania mogę napisać, że jest to właściwie bezkonkurencyjne „ekspresowe” Cold Brew.

Aczkolwiek - teraz dostajemy w S10 drugą opcję, czyli Intense Cold Brew. Zasada działania jest tutaj… zupełnie inna. Nasza kawa powstaje w tym procesie właściwie kropla po kropli. Efekt? Jest jeszcze bardziej aromatycznie, jest jeszcze bardziej intensywnie i po prostu… jeszcze smaczniej.

Ten proces oczywiście swoje trwa, ale jeśli ktoś jest fanem Cold Brew albo chce spróbować się do niego przekonać, to gwarantuję - warto tę chwilkę poczekać. Tym bardziej, że na tradycyjne Cold Brew czeka się długimi godzinami, a to, co tutaj dostajemy, powstaje dużo, dużo szybciej i jest… po prostu przepyszne.

Nie tylko Cold Brew tutaj kusi

Drugi powód, żeby szczególnie zainteresować się tym ekspresem - poza tym, że świetnie wygląda i jest fantastycznie wykonany - to… po części też Cold Brew.

Dokładniej - to, że mamy tu niesamowite bogactwo wyboru tego, co będziemy w danej chwili pili. Samo Cold Brew to wspomniane już dwie opcje i masa specjałów, które można jeszcze dostosować pod siebie. Wolimy coś ciepłego, ale bez czekania, aż będzie można to wypić? Jest cała gama specjałów Light Brew - delikatniejszych, nadających się od razu do picia i wykorzystujących mniej ziaren. Wolimy klasyczną, gorącą kawę - oczywiście też jest.

Do tego możemy doliczyć jeszcze świetny system mleczny z opcją robienia słodkiej pianki z wykorzystaniem syropu. I nagle nasza lista opcji wydłuża się jeszcze bardziej, bo - przykładowo - możemy sobie zrobić espresso macchiato, ale możemy też wybrać Cold Brew espresso macchiato, Light Brew espresso macchiato albo Sweet espresso macchiato.

Czy udało mi się przez okres testów spróbować wszystkich kaw z tego ekspresu? Nie, jest ich tyle, że podejrzewam, że żeby dobrze rozsmakować się w każdej z nich i dopasować je idealnie pod moje preferencje, ten ekspres musiałby stać u mnie długimi miesiącami - co oczywiście w ogóle by mi nie przeszkadzało.

Mogę jednak uczciwie przyznać, że spróbowałem dużej części moich ulubionych specjałów i dwie rzeczy przypadły mi do gustu najbardziej. Po pierwsze - te kawy są naprawdę takie, jak chcemy i jak ustawimy. Jeśli ma być bardzo intensywnie i gorąco, to tak właśnie jest. Jeśli mamy ochotę na coś subtelniejszego, delikatniejszego i może chłodniejszego, to właśnie to dostajemy. Czyli to, co ustawimy na ekranie, jest tym, co trafi do naszej filiżanki.

Po drugie - to, co sobie ustawimy i zapiszemy, będzie zawsze takie samo i tak samo dobre. Nie ma znaczenia, czy to pierwsza kawa tego dnia, czy trzecia, albo na przykład trzecia pod rząd, bo przyszli znajomi. To zawsze smakuje tak samo, czyli… tak jak chcemy.

Na koniec wystarczy kliknięcie

Z tego ekspresu - tak czysto użytkowo - po prostu przyjemnie się korzysta. Ekran jest duży i czytelny, i nawet jeśli ktoś nigdy z ekspresem Jura nie miał do czynienia, to obsłuży to menu bez problemu.

Eksploatacyjnie też za dużo nie musimy ani myśleć, ani robić. Ilość wody w niemal 2-litrowym zbiorniku jest monitorowana, podobnie jak zbiornik na ziarna, który zmieści do 280 g kawy. Pojemnik na fusy zmieści realnie do 16 porcji, więc nie trzeba go nieustannie opróżniać. Czyszczenie systemu mlecznego? Automatyczne. Programy płukania, czyszczenia i odkamieniania - zintegrowane. Mamy nawet funkcję Milk Assistant, która podpowie, czy system mleczny był płukany po ostatnim użyciu, co przyda się, jeśli np. chcemy przygotować specjał z mlekiem bez laktozy.

W skrócie: właściwie wszystkie obowiązki przejmuje od nas ekspres.

Do tego dostajemy jeszcze mój ulubiony detal, czyli podświetlane miejsce na filiżanki. Drobiazg, ale jakoś nie może przestać mnie cieszyć.

Zresztą tak, jak cały ten ekspres

I nie chodzi tylko o tę nową wersję Cold Brew, chociaż zdecydowanie jest to jedna z moich ulubionych rzeczy.

Chodzi raczej o to, że ten ekspres jest niemal kompletny - i to licząc nawet, albo w szczególności, najdrobniejsze detale. Tak, potrafi przygotować kilkadziesiąt specjałów i daje bogate opcje personalizacji, ale to nie koniec. Tak, przygotowuje te wszystkie specjały świetnie, ale to nadal nie wszystko.

Kluczowe jest to, że wszystko dookoła obsługi ekspresu i przygotowywania samej kawy jest tutaj precyzyjnie pomyślane tak, żeby było jak najłatwiej i jak najwygodniej. Niezależnie od tego, czy chodzi o czyszczenie ekspresu, zdalne ustawianie godziny parzenia kawy czy nawet o wykrywanie tego, czy podstawiliśmy faktycznie filiżankę pod wylewką.

O wszystkim tutaj pomyślano. A do tego jeszcze całość zamknięto w naprawdę pięknej obudowie.

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Piotr Barycki Redaktor Redaktor prowadzący Spider’s Web i Autobloga. Od 2008 r. nieprzerwanie publikujący w serwisach internetowych, a od 15 lat związany z Grupą Spider’s Web. Regularnie pisze o tym, co go fascynuje - o smart domu, zegarkach sportowych, motoryzacji i… rowerach. A że przy okazji uwielbia porządek, jeśli w redakcji pojawi się odkurzacz albo robot koszący do przetestowania, trafi właśnie do niego. Do tej pory napisał setki recenzji i - uwaga - większość sprzętów, które rekomendował, później sam sobie kupił.