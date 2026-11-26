SPIDER'S WEB Technologie RTV Hisense na Święta: nowy telewizor lub projektor i nawet 5 000 zł z powrotem w kieszeni

Lokowanie produktu : hisense

Świąteczne przygotowania to dobry moment, by pomyśleć o domowej rozrywce na najwyższym poziomie. Hisense przygotował specjalną promocję, dzięki której zakup wybranego telewizora lub projektora może być jeszcze bardziej atrakcyjny. Od 23 listopada 2026 r. do 10 stycznia 2027 r. na uczestników akcji „Hisense na Święta” czeka zwrot od kilkuset złotych do nawet 5 000 zł. Wystarczy wybrać jeden z objętych promocją modeli, kupić go u partnera handlowego i zarejestrować zakup online.