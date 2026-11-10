GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY 12G. Król opłacalności wśród kart graficznych

Karty graficzne z roku na rok stają się coraz wydajniejsze, ale wymagania współczesnych gier również nie zamierzają zwalniać. Ray Tracing, Path Tracing, coraz bardziej szczegółowe tekstury, oszałamiające efekty sprawiają, że nawet mocne GPU musi się nieźle napracować.

Postanowiłem sprawdzić, jak w takich warunkach radzi sobie GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY 12G. To wyjątkowa karta, która powstała z okazji 40-lecia firmy GIGABYTE.

Najważniejsze pytania, na które chce odpowiedzieć, to czy pozwala ona na granie z najwyższymi ustawieniami, jak radzi sobie z obsługą DLSS i generowania klatek, czy 12 GB pamięci wystarczy do grania w przededniu 2027 r. i czy autorska wersja AORUS INFINITY od GIGABYTE dodaje do referencyjnego chipu jakość wykonania i kulturę pracy godne segmentu premium?

AORUS RTX 5070 INFINITY - co właściwie dostajemy?

Na pierwszy rzut oka widać, że GIGABYTE nie chciał stworzyć kolejnej zwyczajnej karty graficznej, która po zamontowaniu w komputerze po prostu znika wśród innych podzespołów. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY 12G ma własny pomysł na wygląd, a producent zadbał o kilka interesujących rozwiązań konstrukcyjnych.

Nie chodzi wyłącznie o efektowne podświetlenie. W tej karcie uwagę zwracają też wydajność, nietypowa konstrukcja chłodzenia czy sposób ukrycia złącza zasilania.

Sercem urządzenia jest układ NVIDIA GeForce RTX 5070 oparty na architekturze Blackwell. Do dyspozycji otrzymujemy 6144 rdzenie CUDA oraz 12 GB pamięci GDDR7, komunikującej się z GPU za pośrednictwem 192-bitowej magistrali. Producent zdecydował się na fabrycznie podniesione taktowanie rdzenia do 2715 MHz. Dla porównania, referencyjna wartość dla RTX 5070 wynosi 2512 MHz.

Inżynierowie GIGABYTE wycisnęli z chipu wszystko, na co pozwalał limit energetyczny.

Karta graficzna GIGABYTE AORUS RTX 5070 INFINITY

Na tylnym panelu znalazły się trzy wyjścia DisplayPort 2.1b oraz jedno HDMI 2.1b. Karta obsługuje jednocześnie do czterech wyświetlaczy. Producent rekomenduje zasilacz o mocy 750 W, co warto wziąć pod uwagę przy planowaniu modernizacji komputera.

Niezwykła, zaawansowana technologia chłodzenia

Na pokładzie znalazły się trzy wentylatory, metalowy backplate oraz system chłodzenia WINDFORCE HYPERBURST. System ten wykorzystuje trzy wentylatory, w tym centralny wentylator Overdrive, komorę parową oraz kompozytowe ciepłowody miedziane.

Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby powietrze mogło swobodniej przepływać przez radiator, również dzięki specjalnym wycięciom w tylnej płycie. GIGABYTE zastosował ponadto wentylatory Hawk i kompozytowy materiał termoprzewodzący, a także nanosmar grafenowy w łożyskach.

Karta graficzna GIGABYTE AORUS RTX 5070 INFINITY

Wentylator Hawk jest opatentowany przez firmę GIGABYTE i posiada unikatową konstrukcją łopatek, inspirowaną aerodynamiką skrzydła orła. Konstrukcja ta redukuje opór powietrza i poziom hałasu, co przekłada się na wzrost ciśnienia powietrza nawet o 53 proc. i objętości powietrza o 12,5 proc. bez zwiększania hałasu i pogorszenia akustyki.

Z kolei dedykowany wentylator Overdrive umieszczony jest w środkowej części obudowy i posiada własną niezależną krzywą pracy. Uruchamia się on przy dużych obciążeniach, zapewniając dodatkowy strumień chłodzącego powietrza i poprawiając wydajność cieplną wtedy, gdy jest to najbardziej potrzebne.

Karta graficzna GIGABYTE AORUS RTX 5070 INFINITY

Dodać do tego trzeba, że aktywny wentylator 3D zapewnia półpasywne chłodzenie i pozostaje wyłączony, gdy procesor graficzny pracuje w trybie niskiego obciążenia lub w grze o niskim poborze mocy.

Aby poprawić jakość i niezawodność produktu, GIGABYTE wykorzystał także żel termoprzewodzący klasy serwerowej do chłodzenia kluczowych komponentów, takich jak VRAM i MOSFET-y. W przeciwieństwie do tradycyjnych podkładek termicznych ten wysoce odkształcalny, niepłynny żel zapewnia optymalny kontakt z nierównymi powierzchniami i skutecznie zapobiega odkształceniom podczas długotrwałego użytkowania.

Karta graficzna GIGABYTE AORUS RTX 5070 INFINITY

Metalowy backplate nie tylko usztywnia całą konstrukcję, zapobiegając wyginaniu się laminatu pod własnym ciężarem, ale aktywnie pomaga w odprowadzaniu ciepła z sekcji zasilania.

Wygląd i jakość wykonania z segmentu premium

Jeśli chodzi o sam wygląd to karta graficzna AORUS RTX 5070 INFINITY oczarowuje jakością i zachwyca szczegółami. Wykonanie i estetyka to absolutny top. W każdym szczególe postawiono na najwyższe materiały i precyzję. Trzymając ją w dłoniach wiemy od razu, że jest to produkt premium.

GIGABYTE jest mocno przekonane o solidnej jakości swojej karty, bo otrzymujemy na nią aż cztery lata gwarancji.

Karta graficzna GIGABYTE AORUS RTX 5070 INFINITY

Karta utrzymana jest w kompaktowej formie, a jej wygląd zainspirowany jest konstrukcją gondoli silników odrzutowych, co rzuca się w oczy i nadaje jej wyjątkowego charakteru. Całość cieszy oko i może być z dumą prezentowane w przeźroczystej obudowie.

Producent zastosował również charakterystyczne podświetlenie RGB Halo, które nadaje karcie bardziej gamingowego charakteru.

Karta graficzna GIGABYTE AORUS RTX 5070 INFINITY

Nie można też zapominać, że kupując kartę graficzną AORUS RTX 5070 INFINITY otrzymujemy nie tylko konkretną konstrukcję GIGABYTE, ale przede wszystkim zaawansowany układ GeForce RTX 5070 z całym ekosystemem technologii NVIDII.

Mamy więc obsługę Ray Tracingu czwartej generacji, DLSS 5, generowania klatek, NVIDIA Reflex, NVIDIA G-SYNC, nowe procesory strumieniowe zoptymalizowane pod kątem RTX Neural Shaders oraz rozwiązań przydatnych nie tylko w grach, ale również podczas pracy z materiałami wideo, w tym NVIDIA Broadcast i dziewiąta generacja NVIDIA Encoder czy aplikacjami wykorzystującymi sztuczną inteligencję.

Test karty graficznej GIGABYTE AORUS RTX 5070 INFINITY

No dobrze, ale jak to wszystko sprawuje się w przysłowiowym praniu. Sprawdziłem to w kilku najnowszych, wymagających tytułach i mogę zdradzić, że byłem więcej niż zadowolony.

Platformą testową był mój komputer. Na pokładzie, poza testowaną kartą graficzną GIGABYTE AORUS RTX 5070 INFINITY mam procesor Intel Core i5-14600K, 3.5 GHz i 32 GB pamięci G.Skill Trident Z5 (DDR5, 6400MHz, CL32), a obraz wyświetlam na monitorze UWQHD (3440x1440). W każdym z testowanych tytułów przeprowadziłem przy pomocy programu CapFrameX, 150 sekundowy benchmark, w wybranych przeze mnie lokacjach.

W wynikach testów zobaczyć możecie średnią ilość klatek na sekundę (Average), średnią z najwolniejszego 1 proc. klatek (1 proc. Low Average) oraz średnią z najwolniejszego 0,1 proc. klatek (0,1 proc. Low Average).

Na pierwszy ogień poszła gra Resident Evil Requiem. To świeży tytuł z 2026 r. wysoko oceniany przez graczy. Gra korzysta z silnika RE Engine w jego zmodernizowanej wersji. Silnik słynie ze znakomitej płynności. Architektura RE Engine została dostosowana do nowoczesnego API graficznego, oferując zaawansowane oświetlenie wolumetryczne i fizyczne bazowanie materiałów (PBR).

Resident Evil Requiem.

Wybraną przeze mnie lokacją były pierwsze sceny w Racoon City. Jeśli chodzi o ustawienia to wszystko ustawione było na maksymalną jakość, pełen Ray Tracing oraz DLSS jakość z generowaniem klatek 3x.

Resident Evil Requiem, średnia klatek.

Jak widać średnia klatek na sekundę to bardzo wysokie 170. Karta AORUS RTX 5070 INFINITY pozwala na więc na ogranie Resident Evil Requiem w naprawdę komfortowych warunkach.

Następnym tytułem, był wciąż świeży The Blood of Dawnwalker. To gra polskiego studia Rebel Wolfs oparta na silniku Unreal Engine 5. Mamy tu więc technologię Nanite, czyli wirtualny system geometrii odpowiedzialny za renderowanie ogromnej liczby wielokątów w otwartym świecie (teren, ruiny, gęsta roślinność) czy Lumen, system obsługujący globalne oświetlenie oraz odbicia w czasie rzeczywistym (np. naturalnie oświetlone pochodniami i księżycem krypty czy korytarze).

The Blood of Dawnwalker

Do testów wybrałem wizytę w mieście Svartrau, gdzie zwiedziłem zatłoczony rynek i okoliczne uliczki tuż przed zachodem słońca. W ustawieniach ustawiłem wszystko na ultra, skorzystałem z DLSS oraz generowania klatek.

The Blood of Dawnwalker, średnia klatek.

Jak widać średnia ilość klatek na sekundę to 172, co pozwala na w pełni komfortowe cieszenie się grą na maksymalnych ustawieniach. Spadki powodowane były jedynie doczytywaniem lokacji, co wynika z silnika gry.

Kolejną grą, w której testowałem kartę graficzną GIGABYTE AORUS RTX 5070 INFINITY to też nowy Control Resonant. Produkcja opiera się na autorskim silniku graficznym Northlight. Zapewnia on sprzętowe wsparcie dla konstrukcji struktur BVH, zmniejszając obciążenie procesora (CPU) i pamięci wideo (GPU) przy aktualizacji milionów dynamicznych obiektów w każdej klatce. Wykorzystuje też modele uczenia maszynowego (architektura Transformer AI od NVIDIA) do analizy kontekstów czasoprzestrzennych, co pozwala zachować ostrość cienkich linii, siatek i struktur w ruchu.

Control Resonant

Do testów wybrałem lokację Park, miejsce opanowane przez pleśń, gdzie stoczyłem walkę z użyciem ognia. To najbardziej wymagająca lokacja i walki jeśli chodzi o kartę graficzną. Ustawienia w grze to ultra plus DLSS jakość i generowanie klatek 3x.

Control Resonant, średnia klatek.

Wynik testu pokazuje, że karta AORUS RTX 5070 INFINITY pozwala na cieszenie się grą w najwyższych ustawieniach w komfortowych 150 klatkach na sekundę (średnio) i to w wymagających dla sprzętu lokacjach.

W teście nie mogło zabraknąć naszego polskiego Cyberpunk 2077. Choć gra ta ma już 6 lat, wciąż urzeka grafiką i potrafi wycisnąć siódme poty z komputerów. Cyberpunk 2077 działa na autorskim silniku REDengine 4 stworzonym przez studio CD Projekt RED, który obsługuje zaawansowane efekty graficzne, takie jak śledzenie promieni (Ray Tracing, Path Tracing) oraz Nvidia DLSS.

Cyberpunk 2077

Kartę sprawdziłem w lokacji Dogtown, gdzie stoczyłem potyczkę z wykorzystaniem broni i hacków. Jeśli chodzi o ustawienia to wszystkie suwaki miałem przesunięte maksymalnie w prawo, do tego Ray Tracing i wykorzystałem DLSS jakość i generowanie klatek 3x.

Cyberpunk 2077, średnia klatek.

Średnia ilość klatek na sekundę to bardzo dobre 139, a więc w pełni płynna rozgrywka.

Kartę GIGABYTE AORUS RTX 5070 INFINITY sprawdziłem również w najnowszej i najbardziej wymagającej graficznie odsłonie serii DOOM, DOOM: The Dark Ages. Działa ona na najnowszym silniku graficznym id Tech 8, stworzonym przez studio id Software. id Tech 8 pozwala na renderowanie znacznie większych obszarów, gęstszych hord demonów oraz bardziej rozbudowanego systemu zniszczeń niż poprzednie części serii. Silnik oferuje natywny Ray Tracing. Ze względu na mocny nacisk na efekty świetlne i śledzenie promieni, silnik ma wysokie wymagania sprzętowe.

DOOM: The Dark Ages

W DOOM: The Dark Ages test przeprowadziłem w lokacji Hebeth gdzie mamy miks otwartych przestrzeni oraz wnętrz obiektów. Ustawienia grafiki to maksymalne ultra nightmare, bez Path Tracingu, z DLSS jakość oraz generowaniem klatek 3x.

DOOM: The Dark Ages, średnia klatek.

Jak widać na obrazku wyżej średnia klatek na sekundę to imponujące 188, co pozwala na ultrapłynną rozgrywkę także podczas najbardziej wymagających i gęstych starć starć.

Dead Space (remake) to gra na silniku graficznym Frostbite (wersja zmodyfikowana i dostosowana przez Motive Studio). Cały statek USG Ishimura został zaprojektowany jako jedna spójna, ciągła lokacja bez przerw i cięć montażowych oraz bez ekranów ładowania. Gra urzeka wolumetrycznym oświetleniem i cieniami, głębokie mroki i dynamiczne światła budujące mroczny klimat survival horroru na PC. To wszystko jest jednak wymagające jeśli chodzi o grafikę. Jak w tym tytule wypada AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY?

Dead Space

Sprawdziłem to podczas walki na mostku kapitańskim. Wszystkie ustawienia przesunięte były na ultra i dodatkowo skorzystałem z DLSS jakość.

Dead Space, średnia klatek.

Jak widać, przy średniej liczbie klatek na sekundę wynoszącej 148, można mówić w tym przypadku o pełnej płynności.

Ostatnią sprawdzoną przeze mnie grą jest 007 First Light korzystająca z autorskiego silnika graficznego Glacier. W jego najnowszej wersji wprowadznono m.in. płynne przesyłanie strumieniowe (seamless streaming), zoptymalizowaną sztuczną inteligencję tłumu oraz programowy ray tracing. Silnik obsługuje nowoczesne techniki skalowania obrazu i generowania klatek, w tym rozwiązania takie jak DLSS.

007 First Light

W grze wszystkie ustawienia miałem na ultra (bez Path Tracingu) i z wykorzystaniem DLSS w trybie jakość oraz generowaniem klatek 3x.

007 First Light, średnia klatek.

Średnia wynosząca 166 klatek na sekundę sprawia, że przygody Jamesa Bonda z kartą GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY będą prawdziwą przyjemnością

Wnioski z testów GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY

Karta graficzna GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY pozwala na płynną, komfortową rozgrywkę w najnowsze gry z maksymalnymi ustawieniami graficznymi i dużym zapasem klatek na sekundę. I to w rozdzielczości UWQHD (3440x1440).

Oczywiście warunkiem jest skorzystanie z dobrodziejstw DLSS i generowania klatek. Osobiście gram nawet z generowaniem klatek 5x i bardzo sobie chwalę tę technologię. W zasadzie nie wyobrażam sobie już grania w topowe produkcje bez DLSS i generowania klatek, a AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY sprawdza się na tym polu doskonale.

Cyberpunk 2077

Pamiętajcie, że jeśli macie monitory z proporcjami 16:9 (2560x1440) to wartości FPS będą jeszcze wyższe. Karta pozwala nawet, w niektórych produkcjach, na granie z Path Tracingiem choć jest to technologia potrafiąca rozłożyć na łopatki dużo mocniejsze karty.

Stalker 2

Podczas testów byłem też pozytywnie zaskoczony kulturą pracy karty AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY. Maksymalna temperatura jaką odnotowała karta to 75 stopni Celsjusza (w Control Resonant podczas największego zamieszania na ekranie), co jest bardzo dobrą wartością. Średnia temperatura karty wyniosła podczas wszystkich testów 69 stopni Celsjusza. Średni pobór mocy to z kolei 230 W.

Control Resonant

Jeśli chodzi o hałas to szczerze mówiąc jestem zachwycony. Karta ta jest niezwykle cicha. W stanie spoczynku wentylatory całkowicie się wyłączają, a pod pełnym obciążeniem w grach hałas generowany przez chłodzenie pozostaje na zaskakująco niskim, basowym poziomie, całkowicie zagłuszonym przez standardowe wentylatory chłodzenia procesora czy zasilacza.

Karta dla prawdziwego gracza

AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY 12G to absolutny strzał w dziesiątkę dla świadomego gracza, który celuje w bezkompromisową rozdzielczość 1440p. Po testach mogę powiedzieć, że GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY 12G to propozycja przede wszystkim dla graczy, którzy chcą przesiąść się na rozdzielczość 1440p i nie zamierzają rezygnować z wysokiej jakości grafiki. To właśnie w tym segmencie karta pokazuje swoje największe atuty.

Alan Wake 2

Karta oferuje wydajność pozwalającą cieszyć się nowoczesnymi produkcjami w wysokich i najwyższych ustawieniach graficznych, a przy odpowiednim wykorzystaniu technologii NVIDII nie trzeba obawiać się nawet najbardziej wymagających tytułów.

Co ważne, nie jest to sprzęt, który wymaga ciągłego szukania kompromisów między jakością obrazu a płynnością rozgrywki.

Cyberpunk 2077

Ray Tracing? Oczywiście, że tak, choć w najbardziej wymagających produkcjach warto wspomóc się DLSS i generowaniem klatek. To właśnie połączenie klasycznej wydajności układu RTX 5070 z technologiami wykorzystującymi sztuczną inteligencję daje bardzo dobre rezultaty.

Dzięki nim mogłem korzystać z efektownych ustawień graficznych, zaawansowanego oświetlenia i szczegółowych tekstur, nie rezygnując przy tym z komfortowej płynności.

Karta graficzna GIGABYTE AORUS RTX 5070 INFINITY

Pozostaje kwestia 12 GB pamięci VRAM. Czy to wystarczy na kilka kolejnych lat? Moim zdaniem tak, szczególnie jeśli głównym przeznaczeniem karty jest granie w 1440p. Nie jest to oczywiście pojemność dająca nieograniczony zapas na przyszłość, a najbardziej wymagające produkcje mogą zmuszać do ograniczenia niektórych ustawień tekstur, czy zrezygnowania z patch tracingu.

RTX 5070 ma jednak wystarczająco dużo atutów, aby zapewnić komfortową rozgrywkę przez kilka najbliższych lat, zwłaszcza przy korzystaniu z technologii skalowania obrazu.

The Blood of Dawnwalker

Największym argumentem przemawiającym za AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY 12G jest jednak stosunek wydajności do ceny. Przy obecnych cenach uważam ją za jeden z najbardziej opłacalnych wyborów dla gracza szukającego wydajnej karty do 1440p.

Dostajemy nowoczesną architekturę Blackwell, obsługę najnowszych technologii NVIDII, solidną konstrukcję i chłodzenie, które mają zapewnić komfortowe użytkowanie oraz cztery lata gwarancji. Jeśli szukacie GPU, które pozwoli cieszyć się współczesnymi grami z wysokimi detalami, Ray Tracingiem i wsparciem DLSS, AORUS RTX 5070 INFINITY 12G jest naprawdę mocnym kandydatem. To zakup, który powinien zapewnić sporo satysfakcji nie tylko dziś, ale również w kolejnych sezonach gamingowych.

Zdecydowanie polecam.

Cena karty, na koniec października, wynosiła ok. 4299 zł.

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Bogdan Stech Redaktor Dziennikarz Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce militariów i obronności. Pisze również o nauce - głownie o kosmosie. Jest pasjonatem lotnictwa, broni pancernej i miłośnikiem symulatorów. Interesuje się historią konfliktów oraz Chin i Wietnamu w XX wieku. Dziennikarzem jest od 1998 roku. Pracował w Super Expressie, Gazecie Wyborczej, Purepc. Jest autorem trzech książek poświęconych wojnie w Wietnamie. Prywatnie interesuje się również fizyką, grami, kotami i kolarstwem górskim.