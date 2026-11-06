Od zakupu do zlecenia w 48 godzin. Drukarka UV eufyMake E1

Zbliżający się szczyt przedświąteczny oraz gorący okres Black Friday to dla tysięcy twórców i przedsiębiorców najbardziej dochodowy moment w całym roku. Każde opóźnienie w dostawie oznacza realnie utracone zamówienia.

Sprzedawcy, którzy chcą przejąć pełną kontrolę nad personalizacją produktów tuż przed startem sezonu, nie mogą pozwolić sobie na bierne czekanie. Drukarka eufyMake E1 umożliwia realizację spersonalizowanych zamówień na żądanie i uwalnia od konieczności polegania na zewnętrznych podwykonawcach.

Źródło: eufy

Technologia bezpośredniego nadruku UV na ponad 300 materiałach - drewnie, akrylu, metalu, skórze, szkle czy obudowach gadżetów - daje swobodę tworzenia unikalnych przedmiotów.

Nadruk wypukły o wysokości do 5 mm pozwala dodatkowo uzyskać trójwymiarową fakturę wyczuwalną pod palcami. W połączeniu z technologią UV DTF sprzęt pozwala przenieść całą produkcję do własnej pracowni i zachować w kieszeni marżę, która dotychczas trafiała na konto kogoś innego.

W codziennej pracy warsztatowej spersonalizowany prezent świąteczny, od projektu graficznego na ekranie komputera po gotowy produkt, powstaje i trafia do wysyłki w ciągu jednego dnia. Biurkowa drukarka UV eufyMake E1 jest dostępna w magazynach od ręki.

Zamówienie złożone na początku tygodnia, dostawa prosto pod drzwi w dwa dni oraz błyskawiczna realizacja pierwszych zleceń pozwalają uruchomić dochodowy biznes i wejść w gorący sezon sprzedażowy bez przestojów.

Trzy polskie firmy, które postawiły na eufyMake E1

Możliwości maszyny w codziennej pracy potwierdzają doświadczenia małych polskich przedsiębiorstw realizujących komercyjne zamówienia:

Grzegorz Jakóbik (BeClose sp. z o.o.) wdrożył druk UV jako nową linię usług w swojej firmie. Oferuje klientom autorskie podkładki pod mysz, grafiki artystyczne oraz znakowaną odzież reklamową.

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Praktycznym sprawdzianem możliwości warsztatowych sprzętu okazało się nietypowe zamówienie na ramki do samochodowych tablic rejestracyjnych. Plastikowy element był dłuższy niż standardowy obszar roboczy, ale zmieścił się na stole drukarki dzięki ułożeniu go po przekątnej.

Od projektu do wizualizacji wszystko idzie szybko, a jedynym ograniczeniem jest moja wyobraźnia - mówi Grzegorz Jakóbik z BeClose.

Marta Miękina (PurrfectCut) skupiła się w swojej pracowni na produkcji breloków, magnesów i przypinek. Wyrazisty, wyczuwalny pod opuszkami palców nadruk strukturalny o wysokości do 5 mm przyciągnął uwagę lokalnego klubu piłkarskiego.

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Przyniosło to firmie duże zlecenie hurtowe na oficjalne klubowe breloki. Własne zaplecze produkcyjne na biurku wyeliminowało przymus zamawiania minimalnych nakładów u zewnętrznych pośredników.

Wcześniej unikałam kolorowych grafik, bo trzeba było je malować masą akrylową. Teraz klient dostaje wypukły, wyraźny wzór zamiast płaskiego i bladego nadruku - mówi Marta Miękina z PurrfectCut.

Wojciech Bajor (PolimerLab) połączył możliwości maszyny z drukiem 3D, personalizacją etui na telefony oraz produkcją trwałych etykiet i oznaczeń dla przemysłu maszynowego.

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Sprzęt uratował zniszczone przez podwykonawcę tarcze manometrów - błędny grawer pokryto kilkoma warstwami białej żywicy i nadrukowano na nią nową, poprawną skalę ciśnienia wraz z oznaczeniami.

Przy innym zleceniu urządzenie posłużyło do zamaskowania i mechanicznego wzmocnienia pękniętej obudowy telefonu. Wyraźny wzrost liczby zleceń przemysłowych skłonił właściciela pracowni do zaplanowania zakupu kolejnych jednostek eufyMake.

Prawie przestałem robić napisy i loga na drukarkach 3D. Teraz nadrukowuję je na gotowych wydrukach albo przenoszę transferem UV DTF. Efekt wygląda dużo lepiej i bardziej profesjonalnie - mówi Wojciech Bajor z PolimerLab.

Ekonomia pojedynczej sztuki i przewidywalne koszty

Dla osób rozwijających hobbystyczne projekty do skali dochodowych biznesów liczy się opłacalność zlecenia już od pierwszego egzemplarza. Gdy przedsiębiorcy dokładnie wiedzą, ile mililitrów tuszu zużywa głowica i jak dobrać parametry druku w oprogramowaniu, mogą precyzyjnie chronić swoje marże oraz świadomie wyceniać gotowe produkty:

Cena urządzenia: od 7999 zł (w ofercie Black Friday)

Koszt tuszu dla jednej sztuki: ok. 0,05-0,15 zł na przykładzie breloka o wymiarach 5 × 5 cm (zależnie od stopnia krycia, liczby warstw bieli oraz lakieru)

Czas realizacji dla akrylowego breloka: poniżej 5 minut (wgranie grafiki do programu oraz fizyczny proces nadruku UV)

Minimalny nakład (MOQ): 1 sztuka (całkowity brak kosztów przygotowalni matryc czy sit drukarskich)

eufyMake E1 ma okazje na Black Friday

Przedsiębiorcy planujący wyposażenie własnej pracowni przed szczytem sprzedaży świątecznej mogą skorzystać ze specjalnych warunków cenowych przygotowanych na Black Friday. Analogicznie do poprzednich akcji promocyjnych producenta, obniżki cen obejmują sam sprzęt oraz pakiety materiałów eksploatacyjnych. Pozwala to mocno obniżyć początkowy koszt wejścia w technologię druku UV:

Zestawy tuszów i materiały eksploatacyjne: objęte rabatem sięgającym do 30 proc.

Progi rabatowe na urządzenia i akcesoria: specjalne zniżki przy zamówieniach pakietowych, które ułatwiają skompletowanie pełnego stanowiska warsztatowego od zera.

Urządzenie stanowi gotowe narzędzie biznesowe na listopadowe zamówienia, a w grudniu daje solidną bazę do szybkiej realizacji personalizowanych upominków last-minute z imienną dedykacją.

Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, redaktor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.