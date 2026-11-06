Ważna zmiana w Polsce. Możesz już poskarżyć się na Facebooka

Od 6 listopada wchodzą w życie krajowe przepisy wdrażające Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act, który znacie pod skrótem DSA). Razem z nimi zostają uruchomione mechanizmy nadzoru i egzekwowania obowiązków wynikających z unijnego rozporządzenia. Przepisy wymagają ustanowienia Koordynatora ds. Usług Cyfrowych, który będzie odpowiadał za koordynowanie (kto by przypuszczał) stosowania DSA w Polsce, nadzorowanie przestrzegania przepisów oraz współpracę z organami unijnymi i koordynatorami z pozostałych państw członkowskich. W Polsce jest to prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wprawdzie jest to zaskakujący wybór, ale zostawmy to.

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Możecie się skarżyć na platformy. Koniec banów za niewinność

Stoję na stanowisku, że każdy powinien wyłapać bana na Facebooku lub innym medium społecznościowym, żeby samemu przekonać się, jak absurdalnie skonstruowany jest ten system. Dostaniesz bana, nie da się dogadać z żadnym supportem, bo ten nie istnieje i czekasz, aż znów wrócisz do łask. Na TikTok miałem już 4 bany, wszystkie za niewinność, bo inaczej nie da się wytłumaczyć zapisu: treści naruszają regulamin. Jaki punkt? Domyśl się. Teraz to się skończy.

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Od dziś użytkownicy mogą składać do Prezesa UKE skargi dotyczące podejrzenia naruszenia przepisów DSA. Skargi mogą dotyczyć m.in. nieprzestrzegania przez dostawców obowiązków związanych z moderowaniem treści, uzasadnianiem decyzji o ograniczeniu dostępu do treści lub kont użytkowników czy zapewnieniem mechanizmów odwoławczych.

Urząd przygotował elektroniczny formularz do zgłaszania takich spraw, który znajdziecie pod tym adresem. Natomiast w zakładce Usługi Cyfrowe DSA znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące obowiązków platform. Znajdziecie tam również wasze prawa, możliwości złożenia skargi. Warto się z nimi zapoznać, bo platformy są rozpuszczone do granic możliwości. Teraz to się zmieni, bo będą musiały uzasadnić swoje decyzje, a także odpowiadać, dlaczego nie moderują treści.

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To początek zmian, ale to krok w dobrym kierunku. Najwyższa pora wprowadzić normalność w platformach cyfrowych.

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